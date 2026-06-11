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अगली पीढ़ी की ह्यून्दे i20 की फिर से दिखी झलक, बाहरी स्टाइलिंग और कैबिन आया सामने

नए टीज़र वीडियो से आने वाली नई i20 के बाहरी डिज़ाइन और कैबिन के अंदर की कुछ टेक्नोलॉजी की झलक मिलती है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 11, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • जुलाई 2026 में ग्लोबल डेब्यू की उम्मीद है
  • भारत में लॉन्च त्योहारों के मौसम के आसपास हो सकता है
  • इसमें मौजूदा i20 वाले इंजन ऑप्शन ही मिलने की संभावना है

ह्यून्दे ने अगले महीने होने वाले ग्लोबल डेब्यू से पहले एक बार फिर नई-जेनरेशन i20 की झलक दिखाई है. लेटेस्ट टीज़र से हैचबैक के बाहरी डिज़ाइन के बारे में और जानकारी मिलती है, साथ ही पहली बार इसके कैबिन की भी झलक देखने को मिलती है.

 

यह भी पढ़ें: बिल्कुल नई ह्यून्दे i20 की वैश्विक बाज़ार में पहले होने से पहले दिखी झलक

 

नई-जेनरेशन ह्यून्दे i20 के कैबिन की झलक दिखाई गई

New Hyundai i20 teaser 1

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए लेटेस्ट टीज़र क्लिप में गाड़ी के अंदरूनी हिस्से की एक झलक मिलती है, जिसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 10.25-इंच की डिस्प्ले दिखाई दे रही हैं. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ग्राफ़िक्स से पता चलता है कि यह यूनिट पिछले साल आई नई वेन्यू जैसी गाड़ियों में देखी गई यूनिट से काफ़ी मिलती-जुलती हो सकती है. इसका ओवरऑल डिज़ाइन थीम हुंडई के दूसरे मॉडल्स जैसा ही लगता है, जिसमें टचस्क्रीन के नीचे शॉर्टकट कीज़ की एक लाइन दिखाई दे रही है.

New Hyundai i20 teaser 4

नीचे की तरफ़ एयर-कंडीशनर के लिए एक अलग डिस्प्ले भी दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि AC के कंट्रोल टचस्क्रीन से अलग होंगे.

 

नई-पीढ़ी की ह्यून्दै i20 के बाहर की झलक

New Hyundai i20 teaser 2

बाहरी हिस्से की बात करें तो, शुरुआती टीज़र में सिर्फ़ LED डे-टाइम रनिंग लैंप और फ्रंट लाइटबार ही दिखे थे, लेकिन अब हमें इसके डिज़ाइन की और भी झलक देखने को मिल रही है. पीछे की तरफ़ L-शेप वाले लाइट गाइड्स और कनेक्टेड लाइटबार सेटअप के साथ नए डिज़ाइन की टेल लैंप्स दी गई हैं, साथ ही बूट लिड के निचले हिस्से में नंबर प्लेट भी लगी है. इसके अलावा, सामने की तरफ़ नीचे की ओर एक आयताकार ग्रिल भी दिखाई दे रही है.

New Hyundai i20 teaser 3

टीज़र से नई i20 के लिए क्रॉसओवर-जैसा लुक भी पता चलता है, जिसमें साफ़ तौर पर दिखाई देने वाले व्हील आर्च पर मैट-फ़िनिश वाली क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है.

 

नई-जेनरेशन ह्यून्दे i20: संभावित इंजन विकल्प

पावरट्रेन की बात करें तो, उम्मीद है कि i20 को ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल, फ्लेक्स-फ्यूल और शायद डीज़ल इंजन के ऑप्शन के साथ पेश किया जाएगा. कुछ मार्केट में इस हैचबैक में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है.

 

भारत में, उम्मीद है कि यह हैचबैक अपने पिछले मॉडल की तरह ही 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आएगी. माइल्ड हाइब्रिड पावरट्रेन पर भी विचार किया जा सकता है. हमें उम्मीद है कि यह मॉडल भारत में फेस्टिव सीज़न के आस-पास लॉन्च होगा.

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