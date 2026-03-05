अगली पीढ़ी की ह्यून्दे i20 के स्पाई शॉट्स से इसके बदले हुए कैबिन की दिखी झलक

ह्यून्दे इंडिया देश में चौथी पीढ़ी की i20 प्रीमियम हैचबैक लॉन्च करने की तैयारी में जुटी है. दरअसल, कुछ महीने पहले भारत में कार की टैस्टिंग के स्पाई शॉट्स भी सामने आई थीं. हालांकि, अब स्पाई शॉट्स का एक नया सेट ऑनलाइन सामने आया है, और ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया से हैं, लेकिन इनमें खास बात यह है कि हमें आने वाली प्रीमियम हैचबैक के केबिन की झलक देखने को मिलती है.

हालांकि अधिकांश हिस्से छिपे हुए हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कैबिन नई वेन्यू से प्रेरित होगा. इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए घुमावदार, चौड़ी डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले शामिल है. इसमें नया तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है, जो नई वेन्यू से लिया गया है और इसमें ह्यून्दे लोगो की जगह चार-डॉट पैटर्न है. जो लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि यह अक्षर H का मोर्स कोड है, जिसे पहली बार ह्यून्दे की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों में पेश किया गया था.

यह भी पढ़ें: दक्षिण कोरिया में ह्यून्दे एक्स्टर फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से की झलक दिखी

तस्वीरों में दिख रहा कैबिन ट्रिम सफेद और हल्के भूरे रंग के डुअल कॉम्बिनेशन वाला प्रतीत होता है. सीट कवर भी भूरे रंग का है, लेकिन कपड़े का बना है, और हमें मैनुअल गियरबॉक्स लीवर देखने को मिलता है.

बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो, बाहर से भारी तरह ढके होने के कारण अधिकांश बदलावों का अनुमान लगाना मुश्किल है. हालांकि, हमें उम्मीद है कि इसमें नई, बड़ी ग्रिल, शॉर्प एलईडी लाइट्स और आक्रामक बंपर देखने को मिलेंगे. क्रोम या ब्रश सिल्वर इंसर्ट जैसे प्रीमियम एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जबकि एन-लाइन मॉडल में पियानो ब्लैक और रेड एक्सेंट मिलने की संभावना है.

इंजन विकल्पों की बात करें तो, हमें मौजूदा i20 के समान ही इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है – स्टैंडर्ड मॉडल के लिए 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एन-लाइन वर्जन के लिए 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन. स्टैंडर्ड मॉडल में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (IVT) मिलेगा.

वहीं, i20 N-Line में 6-स्पीड और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प पहले की तरह ही उपलब्ध रहेगा. हमें उम्मीद है कि नई i20 2026 के अंत तक बाजार में आ जाएगी.

तस्वीर सूत्र