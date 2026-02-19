दक्षिण कोरिया में ह्यून्दे एक्स्टर फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से की झलक दिखी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ई कॉन्सेप्टटाटा New Punch EVस्कोडा एलरोकबीयेडी New Atto 3 EV
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250हीरोबेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

दक्षिण कोरिया में ह्यून्दे एक्स्टर फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से की झलक दिखी

एक्सटर फेसलिफ्ट को इस साल की शुरुआत में भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 19, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • बाहरी बदलाव 2026 में आने की संभावना है
  • मौजूदा इंजन ही बरकरार रहने की संभावना है
  • मौजूदा मॉडलों से अधिक फीचर्स शामिल हो सकते हैं

जनवरी में भारत में रोड टेस्ट के दौरान देखे जाने के बाद, अपडेटेड ह्यून्दे एक्सटर को अब दक्षिण कोरिया में देखा गया है. स्पाई शॉट्स के इस नए सेट से संकेत मिलता है कि ह्यून्दे की कॉम्पैक्ट एसयूवी इस साल के अंत में संभावित लॉन्च से पहले विकास के चरणों में तेजी से आगे बढ़ रही है.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे i20 लाइन-अप की शुरुआती कीमत अब रु.5.99 लाख से शुरू

Hyundai Exter Facelift Spied Testing 2

भारत में पहले देखी गई टेस्ट कार की तरह, दक्षिण कोरियाई प्रोटोटाइप भी चारों ओर से भारी कैमॉफ्लाज से ढका हुआ है. टेस्ट वाहन में सिग्नेचर H-आकार की, ऊँचाई पर लगी LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स बरकरार दिखती हैं, जबकि चौकोर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, फ्रंट बंपर के डिज़ाइन में कुछ बदलाव हो सकता है, और कैमॉफ्लाज वाले मॉडल की ग्रिल पहले से ज़्यादा ऊँची और सीधी दिखती है.

Hyundai Exter Facelift Spied Testing 3

ह्यून्दे के फेसलिफ्टेड बाहरी के कैबिन डिटेल्स अभी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि कैबिन का लेआउट पहले जैसा ही रहेगा; हालांकि, इक्विपमेंट लिस्ट में कुछ नए फीचर्स जुड़ सकते हैं. संभावित अपडेट्स में एक बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फंक्शन्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सूट में नए फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

 

यांत्रिक रूप से, महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद नहीं है. फेसलिफ्टेड एक्सटीरियर में मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन विकल्प जारी रहने की संभावना है. ह्यून्दे की ट्विन-सिलेंडर तकनीक से लैस फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वेरिएंट भी रेंज में बना रहेगा.

Hyundai Exter Facelift Spied Testing 4

ह्यून्दे एक्सटर, जो टाटा पंच को टक्कर देती है, को भारत में 2023 के मध्य में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के बाद से इसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं. इसके अपडेटेड वर्जन के इस साल के अंत में भारतीय बाजार में आने की उम्मीद है.

# Hyundai Exter Facelift Spied# Hyundai Exter facelift# 2026 Hyundai Exter facelift# 2026 Hyundai Exter# Upcoming Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 टाटा नेक्सन,
    2023 टाटा नेक्सन
    Revotron XE | 10,305 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.85 लाख
    ₹ 13,102/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 रेनो क्विड,
    2019 रेनो क्विड
    Climber A | 30,522 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.14 लाख
    ₹ 7,030/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 41,186 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.26 लाख
    ₹ 7,291/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2015 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 11,616 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.26 लाख
    ₹ 5,052/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2016 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Sportz | 52,231 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.33 लाख
    ₹ 9,693/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2017 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI (O) | 72,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.6 लाख
    ₹ 8,063/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 टाटा पंच,
    2021 टाटा पंच
    Accomplished | 57,015 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.53 लाख
    ₹ 14,620/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 होंडा जैज़,
    2018 होंडा जैज़
    V BS IV | 34,083 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 4.33 लाख
    ₹ 9,693/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2014 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Sportz 1.2 Kappa | 43,732 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.97 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 टाटा सफारी,
    2022 टाटा सफारी
    XZA Plus | 14,675 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 15.97 लाख
    ₹ 35,760/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एक एसयूवी के नए टेस्ट मॉडल को देखा गया है और यह तीन-रो वाली टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर होने की संभावना है.
    टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट टैस्टिंग के दौरान दिखा
  • नई टॉप-रेंज xDrive 30, M स्पोर्ट प्रो ट्रिम में उपलब्ध है और 255bhp की ताकत और 400Nm की ताकत पैदा करता है. यह मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.
    बीएमडब्ल्यू X3 xDrive30 M स्पोर्ट प्रो भारत में रु.74.50 लाख में हुई लॉन्च
  • टैस्टिंग कार के कैबिन की नई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली पहली मारुति कार बन सकती है.
    मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • कार निर्माता कंपनी ने खुलासा किया कि उसका इरादा 2026 में भारत में पेट्रोल-डीज़ल और EV कैटेगरी में कुल 5 मॉडल पेश करने का है, जिनमें XUV 7XO, XEV 9S और BE 6 Formula E Edition शामिल हैं.
    महिंद्रा 2026 में भारत में लॉन्च करेगी दो फेसलिफ्टेड एसयूवी
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • एक एसयूवी के नए टेस्ट मॉडल को देखा गया है और यह तीन-रो वाली टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर होने की संभावना है.
    टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट टैस्टिंग के दौरान दिखा
  • नई टॉप-रेंज xDrive 30, M स्पोर्ट प्रो ट्रिम में उपलब्ध है और 255bhp की ताकत और 400Nm की ताकत पैदा करता है. यह मात्र 6.3 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है.
    बीएमडब्ल्यू X3 xDrive30 M स्पोर्ट प्रो भारत में रु.74.50 लाख में हुई लॉन्च
  • टैस्टिंग कार के कैबिन की नई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स वाली पहली मारुति कार बन सकती है.
    मारुति सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • कार निर्माता कंपनी ने खुलासा किया कि उसका इरादा 2026 में भारत में पेट्रोल-डीज़ल और EV कैटेगरी में कुल 5 मॉडल पेश करने का है, जिनमें XUV 7XO, XEV 9S और BE 6 Formula E Edition शामिल हैं.
    महिंद्रा 2026 में भारत में लॉन्च करेगी दो फेसलिफ्टेड एसयूवी
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • दक्षिण कोरिया में ह्यून्दे एक्स्टर फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से की झलक दिखी