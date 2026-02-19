दक्षिण कोरिया में ह्यून्दे एक्स्टर फेसलिफ्ट के बाहरी हिस्से की झलक दिखी

जनवरी में भारत में रोड टेस्ट के दौरान देखे जाने के बाद, अपडेटेड ह्यून्दे एक्सटर को अब दक्षिण कोरिया में देखा गया है. स्पाई शॉट्स के इस नए सेट से संकेत मिलता है कि ह्यून्दे की कॉम्पैक्ट एसयूवी इस साल के अंत में संभावित लॉन्च से पहले विकास के चरणों में तेजी से आगे बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे i20 लाइन-अप की शुरुआती कीमत अब रु.5.99 लाख से शुरू

भारत में पहले देखी गई टेस्ट कार की तरह, दक्षिण कोरियाई प्रोटोटाइप भी चारों ओर से भारी कैमॉफ्लाज से ढका हुआ है. टेस्ट वाहन में सिग्नेचर H-आकार की, ऊँचाई पर लगी LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स बरकरार दिखती हैं, जबकि चौकोर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, फ्रंट बंपर के डिज़ाइन में कुछ बदलाव हो सकता है, और कैमॉफ्लाज वाले मॉडल की ग्रिल पहले से ज़्यादा ऊँची और सीधी दिखती है.

ह्यून्दे के फेसलिफ्टेड बाहरी के कैबिन डिटेल्स अभी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि कैबिन का लेआउट पहले जैसा ही रहेगा; हालांकि, इक्विपमेंट लिस्ट में कुछ नए फीचर्स जुड़ सकते हैं. संभावित अपडेट्स में एक बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, बेहतर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फंक्शन्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सूट में नए फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

यांत्रिक रूप से, महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद नहीं है. फेसलिफ्टेड एक्सटीरियर में मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन विकल्प जारी रहने की संभावना है. ह्यून्दे की ट्विन-सिलेंडर तकनीक से लैस फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी वेरिएंट भी रेंज में बना रहेगा.

ह्यून्दे एक्सटर, जो टाटा पंच को टक्कर देती है, को भारत में 2023 के मध्य में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के बाद से इसमें कुछ मामूली बदलाव किए गए हैं. इसके अपडेटेड वर्जन के इस साल के अंत में भारतीय बाजार में आने की उम्मीद है.