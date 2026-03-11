पत्रिकायूज़्ड कार्स
मर्सिडीज-बेंज CLA इलेक्ट्रिक दो वेरिएंट में होगी लॉन्च, अनुमानित कीमत रु.55 लाख से शुरू

अप्रैल में लॉन्च होने से पहले, मर्सिडीज-बेंज ने घोषणा की है कि नई सीएलए इलेक्ट्रिक को 250+ लॉन्ग रेंज वर्जन के अलावा 200 स्टैंडर्ड रेंज में भी पेश किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित मार्च 11, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • दोनों वेरिएंट के लिए बुकिंग राशि रु.1.50 लाख होगी
  • 250+ वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल के अंत में और 200 वेरिएंट की डिलीवरी जून में शुरू होगी

लॉन्च से पहले, मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने घोषणा की है कि आगामी सीएलए इलेक्ट्रिक भारत में दो वैरिएंट्स में उपलब्ध होगी. हमने पहले ही अधिक महंगे वेरिएंट, जिसका नाम 250+ है, को चलाकर देखा है. यह एएमजी लाइन में तैयार किया गया लॉन्ग-रेंज वैरिएंट होगा. वहीं, अधिक किफायती विकल्प को 200 स्टैंडर्ड रेंज कहा जाएगा और यह प्रोग्रेसिव लाइन ट्रिम में उपलब्ध होगा.

 

यह भी पढ़ें: भारत में नई मर्सिडीज-बेंज वी-क्लास रु.1.40 करोड़ में हुई लॉन्च

Mercedes Benz CLA Electric 17

दोनों वैरिएंट्स की बैटरी क्षमता अलग-अलग है. CLA 200 में 58kWh की बैटरी है, जो WLTP मानकों के अनुसार 542 किमी की रेंज देती है. वहीं, CLA 250+ में 85.5kWh की बैटरी है, जो एक बार चार्ज करने पर 792 किमी तक चल सकती है. दोनों ही मॉडल नए 800-वोल्ट आर्किटेक्चर पर आधारित हैं और 240kW की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं. इसका मतलब है कि CLA 250+ LR 20 मिनट में 400 किमी तक की रेंज बढ़ा सकती है, जबकि CLA 200 SR सिर्फ 20 मिनट में 320 किमी की रेंज बढ़ा सकती है.

Mercedes Benz CLA Electric 22

मर्सिडीज-बेंज इंडिया का कहना है कि 250+ लॉन्ग रेंज और 200 स्टैंडर्ड रेंज, दोनों के इक्विपमेंट लेवल में कोई बदलाव नहीं होगा. एसआर में कंफर्ट सीट्स, मल्टीफंक्शन स्पोर्ट्स लेदर स्टीयरिंग व्हील और इंटीरियर ट्रिम के दो विकल्प मिलेंगे. इसमें अलग बंपर डिजाइन, छोटे अलॉय व्हील और थोड़ा कम स्पोर्टी केबिन लेआउट होगा.

Mercedes Benz CLA Electric 28

दोनों वेरिएंट्स के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और इन्हें रु.1.50 लाख देकर बुक किया जा सकता है. CLA वेरिएंट की प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को एक वॉल बॉक्स चार्जर मुफ्त में दिया जाएगा. कीमत की बात करें तो, 250+ लॉन्ग रेंज की अनुमानित कीमत रु.59 लाख (एक्स-शोरूम) है. वहीं, 200 स्टैंडर्ड रेंज की लॉन्च के समय अनुमानित कीमत रु.55 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. LR और SR वेरिएंट की डिलेवरी क्रमशः अप्रैल और जून के अंत से शुरू होगी.

Mercedes Benz CLA Electric 12
  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • डस्टर और एक नई 7-सीटर एसयूवी के बाद, रेनॉ भारत के सबकॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में अपना दूसरा मॉडल पेश करेगी, जिसकी झलक आकर्षक ब्रिजर कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाई गई है.
    रेनॉ Bridger सब-4एम एसयूवी कॉन्सेप्ट को किया पेश, मिनी डस्टर 2027 में हाइब्रिड और ईवी विकल्पों के साथ होगी पेश
  • ह्यून्दे ने वेन्यू के लिए रु.13.70 लाख में एक नया HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट पेश किया है और साथ ही यह घोषणा की है कि इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार हो चुका है.
    ह्यून्दे वेन्यू HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट रु.13.70 लाख में हुआ लॉन्च
  • कार निर्माता कंपनी को BE 6 बैटमैन एडिशन को दोबारा लॉन्च करने के बाद ऑनलाइन कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें पहले बैच के खरीदारों ने सीमित संख्या में निर्मित एसयूवी के शुरुआती खरीदारों से किए गए वादे के अनुसार एक्स्क्लूसिविटी पर सवाल उठाए हैं.
    महिंद्रा BE 6 बेटमैन एडिशन: एक्सक्लूसिविटी पर उठे सवालों के बीच कंपनी ने दी सफाई, 2026 के लिए 999 और यूनिट की पुष्टि
  • सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से निकट भविष्य में रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर अधिक सुगम हो सकता है.
    इंटर-स्टेट व्हीकल ट्रांसफर के लिए जल्द ही नहीं होगी NOC की आवश्यकता
  • जून में वैश्विक बाजारों में आने की उम्मीद है, चीन के लिए विशेष रूप से बनी PHEV Eletre में X जोड़ा गया है. यह लगभग 939bhp की ताकत और 350 किमी की इलेक्ट्रिक रेंज के साथ आती है.
    लोटस इलेट्रे एक्स प्लग-इन हाइब्रिड से उठा पर्दा, सिंगल चार्ज पर लगभग 1200 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा
