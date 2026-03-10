रेनॉ Bridger सब-4एम एसयूवी कॉन्सेप्ट को किया पेश, मिनी डस्टर 2027 में हाइब्रिड और ईवी विकल्पों के साथ होगी पेश
प्रकाशित मार्च 10, 2026
हाइलाइट्स
- इस कॉन्सेप्ट मॉडल में 200 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 18 इंच के व्हील दिए गए हैं
- बाजार की मांग के अनुसार इसमें कंबशन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन के विकल्प उपलब्ध होंगे
- रेनॉ के जीएमपी स्मॉल आर्किटेक्चर पर निर्मित पहला मॉडल सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा
रेनॉ ने भारत के लिए अपनी अगली बड़ी पेशकश, रेनॉ Bridger कॉन्सेप्ट को पेश किया है. फिलहाल यह एक शो कार है जो उत्पादन के लिए लगभग तैयार दिख रही है. धीमी बिक्री वाली काइगर के बाद, Bridger भारत के सबकॉम्पैक्ट एसयूवी बाजार में रेनॉ की दूसरी पेशकश है. लेकिन Bridger के साथ, रेनॉ एक अलग डिज़ाइन दृष्टिकोण अपना रही है, जिसे उच्च कैटेगरी के एसयूवी खरीदारों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. रेनॉ ने Bridger को एक तरह से 'मिनी डस्टर' के रूप में डिज़ाइन किया है, जो कि अधिक किफ़ायती सेगमेंट के लिए है. कंपनी ने पुष्टि की है कि Bridger का प्रो़क्शन वैरिएंट 2027 के अंत तक आ जाएगा, और भारत दुनिया का पहला बाजार होगा जहां इसे लॉन्च किया जाएगा.
रेनॉ Bridger का डिज़ाइन और स्टाइल: बॉक्सी लुक आजकल चर्चा का विषय है
बॉक्सनुमा डिज़ाइन की ओर वापसी कई एसयूवी ब्रांडों के लिए फायदेमंद साबित हुई है – लैंड रोवर को ही ले लीजिए, जिसकी डिफेंडर गाड़ियां इतनी तेज़ी से बिक रही हैं कि कंपनी उन्हें बना भी नहीं पा रही है. यहां तक कि ह्यून्दे ने भी नई पीढ़ी के मॉडल के साथ सांता फे की पहचान पूरी तरह से बदल दी है, और महिंद्रा ने विज़न एस कॉन्सेप्ट के साथ अपनी आगामी एसयूवी के लिए इसी तरह के आकार की झलक पहले ही दिखा दी है.
इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रेनॉ ने Bridger कॉन्सेप्ट के साथ भी यही रास्ता चुना है. यह शो कार एक पारंपरिक रूप से आकर्षक एसयूवी है – इसमें कुछ भी क्रांतिकारी नहीं है. उदाहरण के लिए, एलईडी हेडलाइट्स को ही देख लीजिए – रेनॉ ने हाल के वर्षों में अनगिनत एसयूवी में देखी जाने वाली स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन को अपनाने से परहेज किया है, और इसके बजाय एक नियमित, सिंगल-हाउसिंग लेआउट को चुना है जिसमें डे-टाइम रनिंग लाइट्स एक 'ब्रो' का रूप धारण करती हैं.
यह भी पढ़ें: नई रेनॉ डस्टर का ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म नेक्सॉन की प्रतिद्वंदी, सेडान, एमपीवी और अन्य वाहनों को दे सकता है जन्म
इसके सीधे खड़े नोज पर रोशन 'रेनॉ' लोगो लगा है, और फ्रंट बम्पर पर सिल्वर फिनिश वाला एक स्टाइलिंग एलिमेंट है जो स्किड प्लेट जैसा दिखता है. कॉन्सेप्ट कार 'बेज ड्यून सैटिन' रंग में है, जबकि बोनट और रूफ दोनों ग्लॉस ब्लैक फिनिश में हैं.
साइड से देखने पर ब्रिज्जर मिनी डिफेंडर जैसा दिखता है, जिसमें 18 इंच के अलॉय व्हील और 200 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है. बॉडी पैनल की बनावट इसे दमदार लुक देती है, और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील इसे एक असली एसयूवी जैसा लुक देता है.
रेनॉ Bridger का कैबिन और फीचर्स: क्या यह 4 मीटर से कम लंबाई वाली सबसे बड़ी एसयूवी है?
हालांकि रेनॉ ने ब्रिजर के कैबिन की कोई भी तस्वीर जारी नहीं की है, लेकिन कंपनी का दावा है कि प्रोडक्शन एसयूवी में 400 लीटर का बूट स्पेस होगा और पीछे बैठे यात्रियों के लिए 200 मिमी तक का नी-रूम होगा, जो कंपनी के अनुसार सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ होगा.
Bridger रेनॉ के नए ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म (RGMP) पर आधारित है, जो असल में उसी आर्किटेक्चर का छोटा प्लेटफॉर्म है जिस पर नई डस्टर बनी है. Bridger की लंबाई लगभग चार मीटर (लगभग 3,995 मिमी) होने की उम्मीद है, लेकिन इसके सीधे अनुपात से रेनॉ को अंदरूनी हिस्से में जबरदस्त जगह मिलेगी. इसका एक उदाहरण किआ सिरोस है, जो किआ सॉनेट के लगभग बराबर आकार की है, लेकिन अंदर से काफी विशाल है, जिससे यह एक बड़ी एसयूवी जैसी लगती है.
रेनॉ Bridger के इंजन विकल्प: ‘ट्रू मल्टी-एनर्जी’ मॉडल
रेनॉ ने पुष्टि की है कि Bridger नियमित दहन इंजनों के साथ-साथ एक हाइब्रिड पावरट्रेन और एक पूर्ण इलेक्ट्रिक वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे किस बाजार में पेश किया जा रहा है.
हमें उम्मीद है कि पेट्रोल-डीज़ल मॉडल में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि रेनॉ Bridger के 'ई-टेक' हाइब्रिड वर्जन के लिए कौन सा इंजन चुनती है. यह भी पूरी संभावना है कि Bridger ईवी को बाद में भारत में लॉन्च किया जाएगा, और रेनॉ का दावा है कि इसकी ऊर्जा दक्षता सेगमेंट में सबसे अच्छी होगी.
रेनॉ Bridger के प्रतिद्वंद्वी: क्या नेक्सॉन का वर्चस्व खतरे में है?
भारत में रेनॉ के लाइनअप में प्रोडक्शन मॉडल Bridger को काइगर से ऊपर, लेकिन नई डस्टर से नीचे रखा जाएगा. इसका सीधा मुकाबला 4 मीटर से कम लंबाई वाली लगभग सभी एसयूवी से होगा, जिनमें टाटा नेक्सॉन, मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, महिंद्रा XUV 3XO, किआ सॉनेट और ह्यून्दे वेन्यू जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल हैं. इसके लॉन्च होने तक, इसे महिंद्रा के प्रोडक्शन मॉडल विज़न एस से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है.
ब्रिज्जर का निर्माण तमिलनाडु के ओरगाडम स्थित रेनॉ के प्लांट में किया जाएगा और स्थानीयकरण के उच्च स्तर के कारण मूल्य निर्धारण के मामले में इसे प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की उम्मीद है.
