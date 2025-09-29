नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

चौथी पीढ़ी की ह्यून्दे i20 को यूरोप में पहले देखे जाने के बाद पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. पीछे से ली गई नई i20 की स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि इसका पूरा रूप-रंग पहले जैसा ही है; हालाँकि, इसका डिज़ाइन मौजूदा कार से काफी अलग है.

नई स्पाई तस्वीरों में अगली पीढ़ी की i20 का केवल पिछला हिस्सा ही नज़र आ रहा है. इस टेस्टिंग मॉडल में पतला साइड प्रोफाइल है और कुल मिलाकर इसका आकार ज़्यादा गोल है. हालाँकि यह पूरी तरह से छिपा हुआ है, फिर भी इसमें बदली हुई टेललाइट्स और नए डिज़ाइन वाला रियर बंपर जैसे छोटे-मोटे बदलाव होने की उम्मीद है. पिछली स्पाई तस्वीरों में आगे की तरफ़ बदलाव पहले ही दिखाई दे चुके थे, जिनमें नए एलईडी हेडलाइट्स के साथ नए डे-टाइम रनिंग लैंप, नए डिज़ाइन वाला ग्रिल और बंपर, और शार्प क्रीज़ वाला बोनट शामिल हैं.

कैबिन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फ़ीचर सेट में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है. ह्यून्दे कार के महंगे वैरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन को मिलाकर कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप भी दे सकती है. इस हैचबैक में ADAS फ़ीचर भी दिए जा सकते हैं, जो सुरक्षा को और बढ़ा देंगे.

भारत के लिए, नई i20 में परिचित पावरट्रेन लाइनअप जारी रहने की उम्मीद है: मानक ट्रिम्स के लिए 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और एन लाइन वेरिएंट के लिए रिज़र्व 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल है.

तीसरी पीढ़ी की ह्यून्गे i20 ने 2020 में भारत में अपनी शुरुआत की और तब से इसे फेसलिफ्ट और नए वैरिएंट के ज़रिए अपडेट मिलते रहे हैं. इस लाइनअप में सबसे हालिया कार i20 नाइट एडिशन है, जिसमें ब्लैक-आउट बाहरी डिज़ाइन और कैबिन के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल हैं.