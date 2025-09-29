पत्रिकायूज़्ड कार्स
नई पीढ़ी की ह्यून्दे i20 भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी

चौथी पीढ़ी की i20 को पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 29, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • स्पाई शॉट्स केवल हैचबैक के पिछले हिस्से को दिखाते हैं
  • नई डिज़ाइन भाषा मिलने की उम्मीद है
  • मौजूदा पावरट्रेन विकल्पों के साथ जारी रहने की संभावना है

चौथी पीढ़ी की ह्यून्दे i20 को यूरोप में पहले देखे जाने के बाद पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान देखा गया है. पीछे से ली गई नई i20 की स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि इसका पूरा रूप-रंग पहले जैसा ही है; हालाँकि, इसका डिज़ाइन मौजूदा कार से काफी अलग है.

 

यह भी पढ़ें: दूसरी पीढ़ी की ह्यून्दे वेन्यू 4 नवंबर को भारत में होगी लॉन्च

 

नई स्पाई तस्वीरों में अगली पीढ़ी की i20 का केवल पिछला हिस्सा ही नज़र आ रहा है. इस टेस्टिंग मॉडल में पतला साइड प्रोफाइल है और कुल मिलाकर इसका आकार ज़्यादा गोल है. हालाँकि यह पूरी तरह से छिपा हुआ है, फिर भी इसमें बदली हुई टेललाइट्स और नए डिज़ाइन वाला रियर बंपर जैसे छोटे-मोटे बदलाव होने की उम्मीद है. पिछली स्पाई तस्वीरों में आगे की तरफ़ बदलाव पहले ही दिखाई दे चुके थे, जिनमें नए एलईडी हेडलाइट्स के साथ नए डे-टाइम रनिंग लैंप, नए डिज़ाइन वाला ग्रिल और बंपर, और शार्प क्रीज़ वाला बोनट शामिल हैं.

New Gen i20 Spied Testing In India Details 1

कैबिन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फ़ीचर सेट में कुछ बदलाव होने की उम्मीद है. ह्यून्दे कार के महंगे वैरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट स्क्रीन को मिलाकर कर्व्ड डिस्प्ले सेटअप भी दे सकती है. इस हैचबैक में ADAS फ़ीचर भी दिए जा सकते हैं, जो सुरक्षा को और बढ़ा देंगे.

 

भारत के लिए, नई i20 में परिचित पावरट्रेन लाइनअप जारी रहने की उम्मीद है: मानक ट्रिम्स के लिए 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और एन लाइन वेरिएंट के लिए रिज़र्व 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल है.

 

तीसरी पीढ़ी की ह्यून्गे i20 ने 2020 में भारत में अपनी शुरुआत की और तब से इसे फेसलिफ्ट और नए वैरिएंट के ज़रिए अपडेट मिलते रहे हैं. इस लाइनअप में सबसे हालिया कार i20 नाइट एडिशन है, जिसमें ब्लैक-आउट बाहरी डिज़ाइन और कैबिन के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी शामिल हैं.

# New Gen i20 Spied# Upcoming i20 Spied# Hyundai i20# Upcoming Hyundai i20# Upcoming Hyundai cars# New Hyundai i20# Hyundai Cars# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नये मसौदा एक नया कार्बन तटस्थता कारक प्रस्तुत करता है, जो E20+ अनुपालक छोटी कारों, CNG कारों, हाइब्रिड और फ्लेक्स ईंधन वाहनों के रिपोर्ट किए गए CO2 स्तरों में छूट की अनुमति देता है.
    नए CAFE-3 ड्राफ्ट मानदंडों में हाइब्रिड के लिए लाभ बरकरार रखे गए, छोटी कारों और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव
  • भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध मारुति के सबसे महंगे मॉडल को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जो इसके सहयोगी मॉडल टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के समान है.
    मारुति सुजुकी इनविक्टो को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • दमदार आरएस का लॉन्च - जिसे पूरी तरह से तैयार कार के रूप में भेजा जा रहा है - लगभग ढाई साल के अंतराल के बाद प्रसिद्ध ऑक्टेविया नामप्लेट की भारतीय बाजार में वापसी का भी प्रतीक होगी.
    नई स्कोडा ऑक्टेविया RS भारत में 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 2025 तक केवल 100 कारें होंगी आयात
  • नए 500-यूनिट लिमिटेड-रन स्पेशल एडिशन के अलावा, रेनॉ ने क्विड को नए वैरिएंट नामकरण और सुरक्षा किट के साथ अपडेट किया है.
    रेनॉ क्विड का 10वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ लॉन्च: एंट्री लेवल हैचबैक को और भी सेफ्टी फीचर्स के साथ किया गया अपडेट
  • वॉल्वो EX30 पर यह त्योहारी मूल्य 19 अक्टूबर, 2025 तक की बुकिंग के लिए मान्य है. उसके बाद, इसकी कीमत ₹41 लाख (एक्स-शोरूम) होगी. डिलेवरी नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होगी.
    नई वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.39.99 लाख
