सोनी-होंडा की आने वाली इलेक्ट्रिक कार Afeela एसयूवी का प्रोटोटाइप हुआ पेश

सोनी-होंडा साझेदारी के तहत बन रहा दूसरा मॉडल 2028 में निर्माण के लिए तैयार होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 7, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • अफीला एसयूवी 2028 में प्रोडक्शन रूप में लॉन्च होगी
  • एसयूवी प्रोटोटाइप सोनी का 2022 के विजन एस 02 के बाद दूसरा ई-एसयूवी कॉन्सेप्ट है
  • एसयूवी का डिज़ाइन नई अफीला 1 सेडान के समान है

सोनी और होंडा मोटर कंपनी की पार्टनरशिप, सोनी होंडा मोबिलिटी (एसएचएम) ने अपने अफीला ब्रांड के तहत अपने दूसरे मॉडल, एक नए एसयूवी प्रोटोटाइप को पेश किया. अभी तक नाम न दिए गए इस प्रोटोटाइप को सोनी ने पिछले पांच वर्षों में दूसरी बार इलेक्ट्रिक एसयूवी के रूप में पेश किया है. इससे पहले कंपनी ने सीईएस 2022 में विजन-एस 02 कॉन्सेप्ट को पेश किया था. नया अफीला प्रोटोटाइप एसयूवी आगामी अफीला 1 सेडान के समान डिजाइन सिद्धांतों का अनुसरण करता प्रतीत होता है और इसके 2028 में प्रोडक्शन के लिए तैयार होने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट

Afeela SUV Prototype 1

यह प्रोटोटाइप एसयूवी दिखने में अफीला 1 के अधिक सीधे-सादे वैरिएंट से काफी मिलती-जुलती है. इसमें एक परिचित फ्रंट डिज़ाइन है जिसमें एक चिकनी, बंद ग्रिल है जो पीछे की ओर झुके आयताकार हेडलाइट्स से जुड़ी है, और एक साधारण फ्रंट बम्पर है जिसके निचले हिस्से में एक वेंट है. साइड्स में अफीला सेडान जैसी ही साफ लाइनें हैं, जबकि बहती हुई रूफलाइन कार को कूपे-एसयूवी जैसा लुक देती है, साथ ही बूट लिप पर एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी है.

Afeela SUV Prototype 2

पीछे की तरफ जानी-पहचानी रैप-अराउंड लाइटबार स्टाइल की टेल लैंप और एक साधारण बम्पर डिज़ाइन देखने को मिलती है. कैबिन के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, हालांकि तस्वीरों से डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन डिस्प्ले और पीछे की सीटों पर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले जैसी चीज़ों की झलक मिलती है. एसयूवी पांच सीटों वाली ही लगती है.

Afeela SUV Prototype 3

SHM ने अपने नए SUV प्रोटोटाइप के बारे में कोई तकनीकी जानकारी जारी नहीं की है, हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह आकार में 2022 के सोनी विज़न S 02 कॉन्सेप्ट के समान होगी, जिसकी लंबाई लगभग 4.9 मीटर और व्हीलबेस 3 मीटर था. इसके अलावा, छत पर लगे सेंसर मॉड्यूल लेवल 2+ सेल्फ-ड्राइविंग क्षमताओं की ओर इशारा करते हैं.

 

एसयूवी के अलावा, सोनी ने CES 2026 में अपने स्टॉल पर अफीला 1 को भी पेश किया, जिसका मॉडल इस साल के अंत में अमेरिका में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. वहीं, जापान में इसके 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है.

