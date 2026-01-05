जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
- एलिवेट के साथ रु.1.76 लाख तक के लाभ मिल रहे हैं
- सिटी के साथ रु.1.38 लाख तक के लाभ मिल रहे हैं
- अमेज के साथ रु.70,000 तक की छूट मिल रही है
होंडा कार्स इंडिया जनवरी 2026 में अपनी कारों और एसयूवी पर भारी छूट और लाभ दे रही है. जापानी कार निर्माता कंपनी अपनी सिटी कॉम्पैक्ट सेडान और एलिवेट एसयूवी पर रु.1.30 लाख से अधिक की छूट दे रही है. नई अमेज पर रु.60,000 तक की छूट मिल रही है, जबकि पुरानी जेनरेशन 2 अमेज पर रु.10,000 तक की अतिरिक्त छूट उपलब्ध है.
होंडा एलिवेट
रु.1.76 लाख तक की छूट
होंडा की कॉम्पैक्ट एसयूवी ने सेगमेंट में उतनी धूम नहीं मचाई है और फिलहाल इस पर रु.1.76 लाख तक की छूट मिल रही है. सिटी के समान बेस पर बनी एलिवेट में होंडा कारों की सभी पारंपरिक खूबियां मौजूद हैं, जिनमें बड़ा और आरामदायक कैबिन और बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव शामिल हैं. हालांकि, इसका 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन सेगमेंट में सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक नहीं है. गियरबॉक्स विकल्पों में मैनुअल और सीवीटी विकल्प शामिल हैं. एलिवेट की कीमत रु.10.99 लाख से 16.47 लाख (एक्स-शोरूम) तक है.
होंडा सिटी
रु.1.38 लाख तक की छूट
होंडा सिटी अपने बड़े और सुविधाजनक कैबिन और आरामदायक सीटों के कारण खरीदारों को पसंद आएगी, हालांकि हाल के वर्षों में इसकी बिक्री धीमी हो गई है. पेट्रोल सिटी वैरिएंट के आधार पर रु.1.38 लाख तक की छूट और लाभ के साथ उपलब्ध है. पेट्रोल सिटी होंडा के भरोसेमंद 1.5-लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन से संचालित है, जो मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प के साथ आता है.
शक्तिशाली हाइब्रिड सिटी कार खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को वाहन के लिए 7 साल की विस्तारित वारंटी कवर पर छूट की पेशकश की जा रही है.
होंडा अमेज
रु.70,000 तक की छूट
होंडा की सबकॉम्पैक्ट सेडान पर वैरिएंट और जेनरेशन के आधार पर रु.70,000 तक की छूट और लाभ मिल रहे हैं. फिलहाल, होंडा नई 3 पीढ़ी की अमेज को जेनरेशन 2 सेडान के साथ बेच रही है, जो केवल निचले ट्रिम लेवल में ही उपलब्ध है. पुरानी पीढ़ी की कार खरीदने वालों को रु.70,000 तक की छूट मिल रही है, जबकि नई 3 तीसरी पीढ़ी की अमेज खरीदने वालों को सेडान पर रु.60,000 तक की छूट मिल सकती है.
