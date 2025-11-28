होंडा अमेज ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग हासिल की
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 28, 2025
हाइलाइट्स
- एडल्ट यात्री सुरक्षा के लिए 5 स्टार मिले
- चाइल्ड यात्री सुरक्षा के लिए 4 स्टार मिले
- 6 एयरबैग, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर, मानक फीचर्स में शामिल हैं
तीसरी पीढ़ी की होंडा अमेज़ को भारत एनकैप असिसमेंट टैस्ट में 5 स्टार मिले हैं. इस सब-कॉम्पैक्ट सेडान को एडल्ट ऑक्यूपेंट में 5 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 4 स्टार मिले हैं. यह रेटिंग सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है: V, VX और ZX, दोनों MT और CVT वैरिएंट में.
होंडा अमेज: एडल्ट यात्री सुरक्षा
एडल्ट यात्री सेग्मेंट में, अमेज़ को 32 में से कुल 28.33 अंक मिले. फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में इसे 14.33 अंक और साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टैस्ट में 14 अंक मिले. फ्रंटल टैस्ट में, रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर और गर्दन अच्छी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि छाती, घुटने और निचले पैर भी उचित स्तर की सुरक्षा देते हैं, और कुछ क्षेत्रों का प्रदर्शन दूसरों की तुलना में बेहतर है.
साइड-इम्पैक्ट टैस्ट में, सिर और शरीर के निचले हिस्से में मज़बूत सुरक्षा दिखाई देती है, हालाँकि छाती का क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम प्रभावी ढंग से काम करता है. अलग से किए गए साइड-पोल टेस्ट से भी पता चलता है कि यात्री आमतौर पर अच्छी तरह सुरक्षित है.
होंडा अमेज: चाइल्ड यात्री सुरक्षा
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टैस्ट में, अमेज़ ने 49 में से 40.81 अंक हासिल किए. इस कुल स्कोर में डायनामिक क्रैश परफॉर्मेंस, चाइल्ड-सीट इंस्टॉलेशन स्कोर और वाहन में उपलब्ध चाइल्ड-सेफ्टी उपकरण शामिल हैं. इम्पैक्ट टैस्ट के लिए, भारत एनकैप ने 18 महीने के बच्चे और 3 साल के बच्चे, दोनों के लिए चाइल्ड सीट का इस्तेमाल किया. दोनों ही सीटों को आइसोफिक्स एंकरेज और एक सपोर्ट लेग की मदद से पीछे की ओर लगाया गया था.
यह भी पढ़ें: होंडा ने 2030 तक आने वाले मॉडलों के लिए नई हाइब्रिड और ईवी तकनीकें पेश कीं
गतिशील टैस्टिंग में, छोटे बच्चे ने सामने से टक्कर में 8 में से 7.81 अंक और पीछे से टक्कर में 4 में से अधिकतम 4 अंक प्राप्त किए, जबकि बड़े बच्चे ने दोनों ही स्थितियों में पूरे अंक प्राप्त किए. चाइल्ड-सीट स्थापना मूल्यांकन में भी पूर्ण अंक प्राप्त हुए.
होंडा अमेज: मानक सुरक्षा फीचर्स
अमेज़ के मानक सुरक्षा उपकरणों में छह एयरबैग, लोड लिमिटर के साथ फ्रंट प्रीटेंशनर सीटबेल्ट, सभी 5 यात्रियों के लिए तीन-पॉइंट सीटबेल्ट और दोनों रो के लिए हेड रेस्ट्रेंट शामिल हैं. कार में रियर पार्किंग सेंसर, EBD के साथ ABS, ब्रेक असिस्ट, ब्रेक-ओवरराइड सिस्टम और ट्रैक्शन व स्टेबिलिटी कंट्रोल फंक्शन के साथ व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट भी शामिल है. हिल-स्टार्ट असिस्ट और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी मानक पैकेज का हिस्सा हैं.
