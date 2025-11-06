होंडा ने 2030 तक आने वाले मॉडलों के लिए नई हाइब्रिड और ईवी तकनीकें पेश कीं

होंडा ने हाल ही में टोक्यो के पास तोचिगी स्थित अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र में एक चुनिंदा मीडिया समूह के लिए ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी पर एक कार्यशाला आयोजित की. इसमें इस दशक के बदले में लॉन्च होने वाली अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली अगली पीढ़ी की तकनीकों की विस्तृत झलक पेश की गई. मोटे तौर पर, इनमें भविष्य की छोटी और मध्यम आकार की पेट्रोल/इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों (अगली पीढ़ी की सिटी और एलिवेट सहित) के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म, बड़े मॉडलों (सीआर-वी और उससे ऊपर) के लिए एक नया मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम और हाल ही में संपन्न 2025 जापान मोबिलिटी शो (जेएमएस) में सुपर वन कॉन्सेप्ट द्वारा प्रदर्शित कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कारों के लिए तकनीकें शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: जापान मोबिलिटी शो 2025: होंडा 0α (अल्फा) इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में भारत में लॉन्च होगी लॉन्च, कंपनी ने की पुष्टि

जबकि नया 'बड़ा' हाइब्रिड प्लेटफॉर्म दक्षता, प्रदर्शन और पैकेजिंग लचीलेपन में सुधार करता है, अगली पीढ़ी की हाइब्रिड प्रणाली का लक्ष्य ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए मानक गैसोलीन कारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन और बेहतर टोइंग क्षमता प्रदान करना है.

सुपर-वन प्रोटोटाइप का निर्माण यह प्रदर्शित करने के लिए किया गया है कि ई.वी. किस प्रकार खास और मनोरंजक हो सकती हैं

दिलचस्प बात यह है कि सुपर-वन प्रोटोटाइप, जिसने होंडा के व्यावहारिक शहरी गतिशीलता विकल्प देने के इरादे का संकेत दिया, उसमें भी 'हॉट हैच' की चपलता का एहसास हुआ.

अगली पीढ़ी का होंडा मिडसाइज़ प्लेटफ़ॉर्म

इस नए प्लेटफ़ॉर्म पर काम चल रहा है ताकि वज़न कम करते हुए बॉडी की मज़बूती बढ़ाई जा सके. होंडा का कहना है कि एक उच्च-स्तरीय मॉड्यूलर आर्किटेक्चर ज़्यादा पुर्ज़ों की समानता को संभव बनाएगा और निर्माण लागत को नियंत्रित करेगा. इससे "ड्राइविंग का आनंद" बढ़ेगा - जिसके लिए यह कार निर्माता ऐतिहासिक रूप से जाना जाता रहा है.

होंडा का दावा है कि उसने कार चलाने की क्षमता में इस बदलाव के साथ ड्राइविंग स्थिरता के लिए एक मानक स्थापित किया है. इससे वाहन के प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार होगा. इसके अलावा, होंडा के इंजीनियरों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बॉडी को सीमाओं के भीतर थोड़ा-बहुत लचीला होने देती है. इससे कार बेहतर पकड़ के लिए, उदाहरण के लिए, मोड़ पर, प्रत्येक टायर पर भार को नियंत्रित कर सकेगी. इस प्रकार, यह नया प्लेटफ़ॉर्म होंडा के मौजूदा आर्किटेक्चर से 90 किलोग्राम हल्का है. इसका मतलब बेहतर माइलेज और अधिक प्रतिक्रियाशील अनुभव होगा.

हल्के वजन वाला मध्यम आकार का प्लेटफार्म प्रदर्शन और माइलेज को बढ़ाने का वादा करता है

यह डिज़ाइन इंजन रूम (जो सभी कारों में समान हो सकता है) जैसे मॉड्यूल को रियर कैबिन से अलग करता है. दरअसल, इसका लक्ष्य इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करने वाले सभी मॉडलों में 60% से ज़्यादा पुर्जों की समानता सुनिश्चित करना है, जिससे विकास और अंततः मॉडल लागत दोनों में कमी आएगी.

शामिल की गई कुछ एडवांस प्रणालियों में मोशन मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है, जो होंडा के रोबोटिक्स विकास से मिली तकनीक का उपयोग करता है और वाहन नियंत्रण प्रणालियों को चालक की इच्छा के अनुरूप बनाता है. एजाइल हैंडलिंग असिस्ट (AHA) जो वर्तमान में एकॉर्ड और प्रील्यूड जैसे मॉडलों में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों पर आधारित है, और एक नई पिच नियंत्रण तकनीक जो सड़क की स्थिति की परवाह किए बिना तेज़ मोड़ लेने में सहायता करती है.



अगली पीढ़ी का होंडा लार्ज हाइब्रिड सिस्टम

यह ज़्यादातर अमेरिकी बाज़ार के लिए है. यह सिस्टम ज़्यादा शक्तिशाली ड्राइविंग परफॉर्मेंस के साथ ज़्यादा टोइंग क्षमता देगा, जिसकी वहाँ आम तौर पर ज़रूरत होती है. यह सब उत्सर्जन को नियंत्रित रखते हुए किया जा सकता है, जो कि आजकल कई बड़ी, लोकप्रिय अमेरिकी एसयूवी और पिक-अप गाड़ियों की एक बड़ी समस्या है.

बड़ी होंडा कारों के लिए नया हाइब्रिड सिस्टम, जो दमदार प्रदर्शन करेगी

इसके लिए, होंडा ने एक नया V6 इंजन विकसित किया है जो भविष्य के पर्यावरणीय नियमों को पूरा करते हुए बेहतर माइलेज देगा, जिससे ईंधन की खपत कम होगी. इसके लिए वह नई इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट और मौजूदा मॉडलों की तुलना में बेहतर रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया बैटरी पैक भी पेश करेगी. साथ ही, लागत-प्रभावशीलता भी. होंडा का कहना है कि इसका उद्देश्य एक्सिलरेशन में 10% और माइलेज में 30% सुधार करना है.

होंडा कॉम्पैक्ट ईवी

जापानी कार निर्माता की पहली प्रोडक्शन ईवी होंडा ई थी जो अर्बन ईवी कॉन्सेप्ट पर आधारित थी. पिछले साल इसने एक कॉम्पैक्ट प्रोडक्शन ईवी पेश की थी जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए थी. एन-वैन ई: नाम से, इसे केई कार प्लेटफॉर्म (3.5 मीटर से कम लंबी) पर इसी नाम से बनाया गया था. लेकिन इस साल जेएमएस में पेश सुपर वन कॉन्सेप्ट इसे और आगे ले जाता है और होंडा के एक बिल्कुल अलग अर्बन ईवी बनाने के इरादे को भी दर्शाता है जो एक साधारण प्रयास जैसा नहीं लगता.

"ई: डैश बूस्टर" कॉन्सेप्ट के तहत बने मॉडल, नकली शोर के साथ एक सुखद ड्राइव की पेशकश करके दैनिक यात्रा को एक रोमांचक और उत्थान अनुभव में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. होंडा को उम्मीद है कि यह 2026 की शुरुआत में जापान के शोरूम में ले जाएगा. इसके बाद यूके और अन्य एशियाई देशों में लॉन्च किया जाएगा जहां फुर्तीले, छोटे ईवी की मांग अधिक है. वर्तमान में, भारत इसके एजेंडे में नहीं है.

सुपर-वन हैचबैक फिलहाल भारत के एजेंडे में नहीं है

हल्की बॉडी और पेट्रोल-डीज़ल से प्रेरित ड्राइव, उस प्री-प्रोडक्शन मॉडल की खासियतें थीं जिसे हमने चलाया. हालाँकि बैटरी तकनीक इलेक्ट्रिक वाहन की तरह इसमें भी मुख्य होगी, लेकिन होंडा के इंजीनियरों ने ड्राइव डायनेमिक्स से कोई समझौता नहीं किया है. जिन प्रमुख संरचनात्मक एलिमेंट्स पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, उनमें एक अनुकूलित बॉडी शामिल है जो इसके पिछले N सीरीज़ प्लेटफ़ॉर्म के हल्के वज़न वाले आधार पर बनी है. होंडा का दावा है कि यह A सेगमेंट की सबसे हल्की बॉडी होगी. इसमें स्थिरता के लिए चौड़े ट्रेड और फेंडर के साथ एक समर्पित चेसिस का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, समान अनुपात वाली पेट्रोल-डीज़ल कार की तुलना में इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र कम है क्योंकि सबसे भारी पार्ट - एक पतला बैटरी पैक - अंडरबॉडी में नीचे और बीच में स्थित है.

सुपर-वन में एक "बूस्ट मोड" है. यह मांग पर तुरंत पावर को बढ़ाता है, जिससे पावर यूनिट की पूरे प्रदर्शन क्षमता सामने आती है. प्रभाव के लिए, एक शक्तिशाली इंजन 'साउंड' के साथ एक नकली 7-स्पीड ट्रांसमिशन प्रभाव पैदा होता है. गियरशिफ्ट फील एक पारंपरिक ऑटोमैटिक की नकल करता है. यह एक्सेलरेटर की स्थिति और ड्राइविंग स्थितियों के आधार पर वास्तविक समय में नकली इंजन की गति (अनुमानित आरपीएम) और गियर की स्थिति की गणना करता है. सिमुलेशन एक पारंपरिक वाहन के फिजिकल फीडबैक को फिर से प्रस्तुत करके 4D हो जाता है, जिसमें न केवल एक्सिलरेशन के दौरान बल्कि मंदी करते समय "किकडाउन" झटका भी शामिल है - इंजन-ब्रेकिंग के समान.

भविष्य की योजना

हम ऐसा ही मानना ​​चाहेंगे. होंडा अपने हाइब्रिड सिस्टम और इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) प्लेटफॉर्म के सभी पहलुओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, और 2027 से दुनिया भर में लॉन्च होने वाले अगली पीढ़ी के मॉडलों के एक समूह से इन्हें अपनाने की योजना बना रही है. जैसा कि carandbike.com पर पहले बताया गया है, भारत अब जापान और अमेरिका के साथ होंडा के तीन प्रमुख बाजारों में से एक है. अगले कुछ वर्षों में कुल 10 नए मॉडल लॉन्च करने की योजना है, जिनमें से 7 एसयूवी होंगे. ये वैश्विक आयात के साथ-साथ भारत में बनी भारत के लिए बनी मॉडलों का मिश्रण होंगे.

0 अल्फा का निर्माण वैरिएंट भारत में 2027 में लॉन्च किया जाएगा

हमें विश्वास है कि टेक डे में पेश की गई कुछ तकनीकें, जैसे कि एच-आरवी स्मॉल हाइब्रिड सिस्टम और प्रील्यूड स्पोर्ट्सकार जैसे मॉडल, भविष्य में जल्द ही भारतीय सड़कों पर दिखाई दे सकते हैं. प्रील्यूड स्पोर्ट्सकार किसी संख्या-आधारित खेल से ज़्यादा एक हेलो मॉडल दृष्टिकोण है. इसके अलावा, टेक डे के प्रदर्शन निश्चित रूप से उन कट्टर होंडा प्रशंसकों को उम्मीद की किरण ज़रूर दिखाएंगे जो शायद इस जापानी ब्रांड के 'घरेलूकरण' पर अफ़सोस कर रहे होंगे, जिसका जन्म प्रदर्शन के प्रति प्रेम से हुआ था. हालाँकि यह गतिविधि 2027 में ही शुरू होगी, होंडा एक ऐसा ब्रांड है जिस पर नज़र रखनी होगी। जैसा कि कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए.