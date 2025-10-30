जापान मोबिलिटी शो 2025: होंडा 0α (अल्फा) इलेक्ट्रिक एसयूवी 2027 में भारत में लॉन्च होगी लॉन्च, कंपनी ने की पुष्टि

भारत में एक सस्ती और फुल इलेक्ट्रिक होंडा एसयूवी का इंतज़ार अगले दो सालों में खत्म हो जाएगा. जापान मोबिलिटी शो 2025 के पहले दिन, होंडा ने 0 α (अल्फा) इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोटोटाइप पेश किया, जिसका निर्माण 2027 में शुरू होगा और उसी साल भारत में भी लॉन्च किया जाएगा. 0 α, (अल्फा) होंडा के 0 सीरीज़ ईवी परिवार के सबसे छोटे और सबसे किफ़ायती मॉडल को दिखाती है, और शुरुआत में इसे केवल जापान और भारत के लिए लक्षित किया गया है. होंडा के शब्दों में, 0 α (अल्फा) को एक ऐसी एसयूवी के रूप में विकसित किया जा रहा है जो शहरी और प्राकृतिक, दोनों ही वातावरणों में समाहित हो, और जिसे 'बेहतरीन यात्री आराम' देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

पूरी तरह से बंद सामने की ग्रिल में होंडा लोगो इल्यूमिनेट होता दिख रहा है



होंडा 0α (अल्फा) एसयूवी के डिजाइन और आयाम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

होंडा 0α, (अल्फा) 2025 में पहले पेश की गई बड़ी होंडा 0 एसयूवी का एक छोटा वैरिएंट है, जो उसी 'पतली, हल्की और समझदार' विकास दर्शन को अपनाती है. होंडा एक ऐसी एसयूवी बनाना चाहती थी जिसका ग्राउंड क्लीयरेंस पर्याप्त हो, लेकिन वह बहुत ऊँची न हो, और इसी उद्देश्य से, कंपनी का दावा है कि उसने एक 'पतली' कैबिन डिज़ाइन की है, जबकि एक एसयूवी से अपेक्षित चौड़ी संरचना को बरकरार रखा है.

ध्यान दें कि पीछे के दरवाज़े का हैंडल सी-पिलर में एकदम फिट बैठा है

ग्रिल के हिस्से की जगह एक सीलबंद चमकदार काले पैनल ने ले ली है जिसमें चार्जिंग पोर्ट लगा है, और उसके ऊपर एक पूरी चौड़ाई वाली एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट है जो एलईडी हेडलाइट्स में प्रवाहित होती है. सामने वाले बम्पर में सिल्वर इन्सर्ट लगे हैं जो स्किड प्लेट जैसा दृश्य प्रभाव पैदा करते हैं, और प्रोटोटाइप में गुडइयर टायरों वाले डुअल रंग के 19-इंच के पहिये लगे हैं.

यह भी पढ़ें: GST 2.0 का असर: होंडा CB750 हॉर्नेट, XL750 Transalp और X-ADV 750 रु.88,000 तक हुईं महंगी

कंट्रास्ट देने के लिए छत को काले रंग से रंगा गया है, साथ ही A- और B-पिलर भी, और C-पिलर काफ़ी मोटा और चौड़ा है. टेल सेक्शन बॉक्सी और स्लैब-साइडेड है, लगभग एक MPV जैसा, जिसमें U-आकार की पूरी चौड़ाई वाली टेल-लाइट है.

सीधा खड़ा, वैन जैसा टेल सेक्शन बूट स्पेस को अधिकतम करने का संकेत देता है

हालांकि होंडा ने तकनीकी चीज़ें साझा करने से परहेज किया है, लेकिन यह समझा जाता है कि 0α (अल्फा) एसयूवी ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और मारुति सुजुकी ई-विटारा जैसी कारों से बड़ी है, तथा BYD Atto 3 के करीब है.

होंडा 0α (अल्फा) एसयूवी की बैटरी और मोटर विकल्प क्या होंगे?



हम प्रोडक्शन-विशेष होंडा 0 α (अल्फा) एसयूवी को देखने से कम से कम एक वर्ष दूर हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें सिंगल-मोटर सेटअप का उपयोग किया जाएगा, जो संभवतः आगे के पहियों को चलाएगा.

होंडा का लक्ष्य 500 किलोमीटर तक की रेंज रखने का है

बैटरी का आकार 50-70 kWh के बीच होने की संभावना है, जिससे होंडा की एसयूवी को अन्य कार निर्माताओं के मॉडलों के साथ बराबरी का मुकाबला करने में मदद मिलेगी. समझा जाता है कि होंडा 0 α (अल्फा) एसयूवी के साथ 400 से 500 किलोमीटर की रेंज का लक्ष्य रख रही है.

होंडा 0α (अल्फा) एसयूवी की कीमत क्या होगी?

हम उम्मीद करते हैं कि होंडा 2027 में लॉन्च होने पर 0 α (अल्फा) इलेक्ट्रिक एसयूवी का निर्माण स्थानीय स्तर पर करेगी, लेकिन इसके आकार और बैटरी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, एसयूवी की कीमत रु.20 से रु.30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है.