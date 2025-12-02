भारत में आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा हुई पेश, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 543 किमी तक की रेंज

मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, भारत-स्पेक ई विटारा का आधिकारिक तौर पर पेश कर दी है. इस साल की शुरुआत में वैश्विक बाज़ारों में लॉन्च होने के बाद, यह कार निर्माता की पहली इलेक्ट्रिक कार है. इस एसयूवी का निर्माण अगस्त 2025 में कंपनी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में शुरू हो गया था, जिसके बाद इसका निर्यात शुरू किया गया. इस मॉडल का भारत एनकैप द्व्रारा सुरक्षा टैस्ट भी किया गया है, जहाँ इसे एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है.

मारुति ई विटारा: बैटरी पैक और आउटपुट



भारत में, ई विटारा अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तरह ही दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी. इसमें तीन वेरिएंट: डेल्टा, ज़ेटा और अल्फा, में 49 kWh और 61 kWh शामिल हैं. बड़ा बैटरी पैक दो महंगे वैरिएंट में उपलब्ध है, जबकि डेल्टा में छोटा पैक और फ्रंट-माउंटेड मोटर है जो 142 bhp और 192.5 Nm टॉर्क पैदा करता है. महंगा मॉडल 172 bhp ताकत बनाता है. बड़ी 61 kWh बैटरी के बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 543 किमी (ARAI) तक चल सकती है.

मारुति ई-विटारा के साथ सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ बैटरी एज अ सर्विस (BaaS) स्कीम भी पेश करेगी.



मारुति ई विटारा: बुकिंग और लॉन्च

ई विटारा के लिए बुकिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कार निर्माता द्वारा कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले महीने में कीमतों की घोषणा करने की उम्मीद है.

मारुति ई विटारा: बाहरी डिज़ाइन

डिज़ाइन के लिहाज़ से, ई विटारा EVX कॉन्सेप्ट से काफी प्रभावित है, जिसमें शार्प हेडलैम्प्स, वाई-आकार के डीआरएल और व्हील आर्च, बंपर और निचले दरवाज़ों पर उभरी हुई क्लैडिंग शामिल है. पीछे की तरफ, इसमें EVX जैसा ही कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप है. इस एसयूवी की लंबाई 4,275 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और ऊँचाई 1,640 मिमी है, और इसका टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर है.

अतिरिक्त डिज़ाइन एलिमेंट्स में रियर व्हील आर्च पर एक स्पष्ट उभार और सी-पिलर पर स्थित रियर डोर हैंडल शामिल हैं. ई विटारा के रंग पैलेट में चार डुअल-टोन स्कीम के साथ सात मोनोटोन रंग विकल्प शामिल हैं.

मारुति ई विटारा: कैबिन और फीचर्स

कैबिन की बात करें तो, ई विटारा का लेआउट भारत में उपलब्ध अन्य मारुति मॉडल्स से अलग है. डैशबोर्ड पर 10.25-इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन और 10.1-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. इसमें चौकोर एसी वेंट, टू-स्पोक वाला फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फ़िज़िकल बटन हैं.

इसके फीचर्स में कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट, चार स्पीकर और एक ऑटो-डिमिंग इंटीरियर रियर-व्यू मिरर शामिल हैं. इसके अलावा, महंगे वैरिएंट में 19-इंच के अलॉय व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और फ्रंट फॉग लैंप भी शामिल हैं.

मारुति ई विटारा: भारत एनकैप रिज़ल्ट और सुरक्षा फीचर्स

क्रैश टैस्ट में, ई विटारा को एडल्ट सुरक्षा के लिए 32 में से 31.49 अंक और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 43 अंक मिले. सुरक्षा फीचर्स में 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं. यह एसयूवी लेवल 2 ADAS से भी लैस है, जिससे यह विक्टोरिस के बाद यह फीचर देने वाली मारुति सुजुकी की दूसरी कार बन गई है.

मारुति ई विटारा: प्रतिद्वंदी

लॉन्च होने के बाद, ई विटारा का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से होगा. भारत में इसकी बिक्री मारुति सुजुकी के नेक्सा डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से होगी.

मारुति सुजुकी चार्जिंग नेटवर्क

कार निर्माता ने 1,100 से ज़्यादा शहरों में अपने मौजूदा नेटवर्क में 2,000 चार्जिंग पॉइंट भी जोड़े हैं. 'ई फॉर मी ऐप' के ज़रिए, उपयोगकर्ता घरेलू और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, दोनों जगह ढूँढ़ सकेंगे, बुक कर सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे. कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 1 लाख से ज़्यादा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाना है.

क्या मारुति ईवी की प्रतिद्वंदिता में देरी से आई है?

मारुति सुजुकी ऐसे समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में प्रवेश कर रही है जब कई प्रतिद्वंद्वी पहले ही गति पकड़ चुके हैं. भारतीय ब्रांडों में टाटा मोटर्स और महिंद्रा सबसे आगे हैं, जबकि एमजी और ह्यून्दे ने भी भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है. गौरतलब है कि ई-विटारा का लॉन्च अपने शुरुआती कार्यक्रम से पीछे धकेल दिया गया है. जब इसे ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया गया था, तब मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्च तक आने की उम्मीद थी.