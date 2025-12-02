भारत में आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा हुई पेश, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 543 किमी तक की रेंज

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराकिया सेल्टोस 2026एमजी 4 ईवीसिट्रॉन New Aircross
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा हुई पेश, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 543 किमी तक की रेंज

ई विटारा दो बैटरी पैक विकल्पों और तीन वेरिएंट में उपलब्ध होगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 2, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध: 49 और 61 kWh
  • विटारा को BNCAP से 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है
  • कीमत की घोषणा जनवरी 2026 में होने की संभावना है

मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, भारत-स्पेक ई विटारा का आधिकारिक तौर पर पेश कर दी है. इस साल की शुरुआत में वैश्विक बाज़ारों में लॉन्च होने के बाद, यह कार निर्माता की पहली इलेक्ट्रिक कार है. इस एसयूवी का निर्माण अगस्त 2025 में कंपनी के गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट में शुरू हो गया था, जिसके बाद इसका निर्यात शुरू किया गया. इस मॉडल का भारत एनकैप द्व्रारा सुरक्षा टैस्ट भी किया गया है, जहाँ इसे एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार

Website 8


मारुति ई विटारा: बैटरी पैक और आउटपुट


भारत में, ई विटारा अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तरह ही दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी. इसमें तीन वेरिएंट: डेल्टा, ज़ेटा और अल्फा, में 49 kWh और 61 kWh शामिल हैं. बड़ा बैटरी पैक दो  महंगे वैरिएंट में उपलब्ध है, जबकि डेल्टा में छोटा पैक और फ्रंट-माउंटेड मोटर है जो 142 bhp और 192.5 Nm टॉर्क पैदा करता है. महंगा मॉडल 172 bhp ताकत बनाता है. बड़ी 61 kWh बैटरी के बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 543 किमी (ARAI) तक चल सकती है.

 

मारुति ई-विटारा के साथ सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ बैटरी एज अ सर्विस (BaaS) स्कीम भी पेश करेगी.


मारुति ई विटारा: बुकिंग और लॉन्च

ई विटारा के लिए बुकिंग जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, जबकि कार निर्माता द्वारा कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले महीने में कीमतों की घोषणा करने की उम्मीद है.

Maruti Suzuki e Vitara India Debut 1

मारुति ई विटारा: बाहरी डिज़ाइन

डिज़ाइन के लिहाज़ से, ई विटारा EVX कॉन्सेप्ट से काफी प्रभावित है, जिसमें शार्प हेडलैम्प्स, वाई-आकार के डीआरएल और व्हील आर्च, बंपर और निचले दरवाज़ों पर उभरी हुई क्लैडिंग शामिल है. पीछे की तरफ, इसमें EVX जैसा ही कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप है. इस एसयूवी की लंबाई 4,275 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और ऊँचाई 1,640 मिमी है, और इसका टर्निंग रेडियस 5.2 मीटर है.

 

अतिरिक्त डिज़ाइन एलिमेंट्स में रियर व्हील आर्च पर एक स्पष्ट उभार और सी-पिलर पर स्थित रियर डोर हैंडल शामिल हैं. ई विटारा के रंग पैलेट में चार डुअल-टोन स्कीम के साथ सात मोनोटोन रंग विकल्प शामिल हैं.

 

मारुति ई विटारा: कैबिन और फीचर्स

कैबिन की बात करें तो, ई विटारा का लेआउट भारत में उपलब्ध अन्य मारुति मॉडल्स से अलग है. डैशबोर्ड पर 10.25-इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन और 10.1-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है. इसमें चौकोर एसी वेंट, टू-स्पोक वाला फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए फ़िज़िकल बटन हैं.

 

इसके फीचर्स में कीलेस एंट्री और पुश-बटन स्टार्ट, चार स्पीकर और एक ऑटो-डिमिंग इंटीरियर रियर-व्यू मिरर शामिल हैं. इसके अलावा, महंगे वैरिएंट में 19-इंच के अलॉय व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 10-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एक इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और फ्रंट फॉग लैंप भी शामिल हैं.

 

मारुति ई विटारा: भारत एनकैप रिज़ल्ट और सुरक्षा फीचर्स

e VITARA SIDE IMPACT DURING TEST

क्रैश टैस्ट में, ई विटारा को एडल्ट सुरक्षा के लिए 32 में से 31.49 अंक और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 43 अंक मिले. सुरक्षा फीचर्स में 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं. यह एसयूवी लेवल 2 ADAS से भी लैस है, जिससे यह विक्टोरिस के बाद यह फीचर देने वाली मारुति सुजुकी की दूसरी कार बन गई है.

 

मारुति ई विटारा: प्रतिद्वंदी

लॉन्च होने के बाद, ई विटारा का मुकाबला ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा कर्व ईवी, एमजी जेडएस ईवी और महिंद्रा बीई 6 से होगा. भारत में इसकी बिक्री मारुति सुजुकी के नेक्सा डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से होगी.

Suzuki E Vitara India Launch Specs Price Details

मारुति सुजुकी चार्जिंग नेटवर्क

कार निर्माता ने 1,100 से ज़्यादा शहरों में अपने मौजूदा नेटवर्क में 2,000 चार्जिंग पॉइंट भी जोड़े हैं. 'ई फॉर मी ऐप' के ज़रिए, उपयोगकर्ता घरेलू और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, दोनों जगह ढूँढ़ सकेंगे, बुक कर सकेंगे और भुगतान कर सकेंगे. कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 1 लाख से ज़्यादा सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाना है.

 

क्या मारुति ईवी की प्रतिद्वंदिता में देरी से आई है?

मारुति सुजुकी ऐसे समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में प्रवेश कर रही है जब कई प्रतिद्वंद्वी पहले ही गति पकड़ चुके हैं. भारतीय ब्रांडों में टाटा मोटर्स और महिंद्रा सबसे आगे हैं, जबकि एमजी और ह्यून्दे ने भी भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है. गौरतलब है कि ई-विटारा का लॉन्च अपने शुरुआती कार्यक्रम से पीछे धकेल दिया गया है. जब इसे ऑटो एक्सपो 2025 में पेश किया गया था, तब मारुति की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्च तक आने की उम्मीद थी.

# Maruti Suzuki# Maruti Suzuki e Vitara Bharat NCAP# Maruti Suzuki e Vitara launch# Maruti Suzuki e Vitara SUV# Maruti Suzuki e Vitara details# Suzuki e Vitara# Maruti e Vitara# e Vitara SUV# e Vitara electric SUV# Cars# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एडल्ट और चाइल्ड सुरक्षा, दोनों टैस्ट में 5 स्टार मिले. मारुति के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार
  • यह उपलब्धि 25 साल बाद आई है, जब अक्टूबर 2025 8,252 यूनिट्स की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ महीना बनकर उभरा है.
    स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • कंपनी ने मूल्य वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया है, हालांकि, हमें संदेह है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के रुझान के अनुरूप है.
    बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें
  • दिसंबर 2025 में 5 कारों कारों के लॉन्च की पुष्टि हो जाएगी. यहाँ उन सभी पाँचों की जानकारी दी गई है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा, टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल, नई किआ सेल्टॉस तक दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च होंगी ये कारें
  • ई विटारा कार निर्माता कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहन सेग्मेंट में पहला प्रयास है, और इसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह यहां है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा 2 दिसंबर को होगी लॉन्च, जानें अब तक इसके बारे में क्या पता चला
  • मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एडल्ट और चाइल्ड सुरक्षा, दोनों टैस्ट में 5 स्टार मिले. मारुति के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार
  • यह उपलब्धि 25 साल बाद आई है, जब अक्टूबर 2025 8,252 यूनिट्स की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ महीना बनकर उभरा है.
    स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • कंपनी ने मूल्य वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया है, हालांकि, हमें संदेह है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के रुझान के अनुरूप है.
    बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें
  • दिसंबर 2025 में 5 कारों कारों के लॉन्च की पुष्टि हो जाएगी. यहाँ उन सभी पाँचों की जानकारी दी गई है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा, टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल, नई किआ सेल्टॉस तक दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च होंगी ये कारें
  • ई विटारा कार निर्माता कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहन सेग्मेंट में पहला प्रयास है, और इसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, वह यहां है.
    मारुति सुजुकी ई विटारा 2 दिसंबर को होगी लॉन्च, जानें अब तक इसके बारे में क्या पता चला
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में आने वाली मारुति सुजुकी ई विटारा हुई पेश, सिंगल चार्ज पर मिलेगी 543 किमी तक की रेंज