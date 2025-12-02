मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार

मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार, ई विटारा, को नये भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. भारत में जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा, दोनों टैस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है. मारुति सुजुकी ई विटारा को एडल्ट सुरक्षा के लिए 31.49/32 और चाइल्ड सुरक्षा के लिए 43/49 रेटिंग मिली है. यह किसी भी मारुति सुजुकी मॉडल द्वारा क्रैश टेस्ट में प्राप्त किया गया सर्वोच्च स्कोर है.

मारुति सुज़ुकी ई विटारा का क्रैश टैस्ट फ्रंट ऑफसेट बैरियर टैस्ट और साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट के लिए किया गया. पहले टैस्ट में, कार को 16 में से 15.49 और साइड बैरियर टैस्ट में 16 में से 16 अंक मिले. रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर के सिर, गर्दन, जांघों और पैरों की सुरक्षा अच्छी पाई गई, जबकि उनकी छाती और पैरों की सुरक्षा पर्याप्त पाई गई. को-पैसेंजर को दी गई सुरक्षा को कुल मिलाकर अच्छा माना गया.

सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो, नई मारुति सुजुकी ई विटारा कई मानक फीचर्स के साथ आती है. इनमें 7 एयरबैग, सीटबेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और ड्राइवर व को-ड्राइवर के लिए सीटबेल्ट प्रीटेंशनर और लोड लिमिटर शामिल हैं. चाइल्ड सीट रेस्ट्रेंट के लिए ISOFIX माउंट केवल दूसरी रो में, दो आउटबोर्ड सीटों पर उपलब्ध हैं. ई विटारा के महंगे वैरिएंट में 360-डिग्री व्यू कैमरा और ADAS जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी होंगे.

मारुति सुजुकी ई विटारा में 7 एयरबैग, सीटबेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं

ई विटारा तीन वैरिएंट और दो बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध है - डेल्टा (49 kWh यूनिट के साथ), ज़ेटा (Zeta), और अल्फा (61 kWh यूनिट के साथ) आती है. निचले वैरिएंट में फ्रंट-माउंटेड मोटर है जो 142 बीएचपी और 192.5 एनएम टॉर्क पैदा करती है, जबकि अधिक शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन 172 बीएचपी पैदा करता है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वैरिएंट उपलब्ध है, लेकिन भारत के लिए इसकी पुष्टि नहीं हुई है. वैरिएंट के आधार पर, ई विटारा की WLTP-प्रमाणित रेंज 428 किमी तक है.