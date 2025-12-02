पत्रिकायूज़्ड कार्स
मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में मिले पूरे 5 स्टार

मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एडल्ट और चाइल्ड सुरक्षा, दोनों टैस्ट में 5 स्टार मिले. मारुति के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 2, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • ई विटारा को एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा टैस्ट में 5 स्टार मिले.
  • मारुति सुज़ुकी ई विटारा को एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 31.49/32 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 43/49 अंक मिले
  • यह किसी भी मारुति सुज़ुकी मॉडल द्वारा क्रैश टैस्ट में प्राप्त किया गया सबसे शानदार स्कोर है

मारुति सुजुकी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार, ई विटारा, को नये भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. भारत में जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा, दोनों टैस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिली है. मारुति सुजुकी ई विटारा को एडल्ट सुरक्षा के लिए 31.49/32 और चाइल्ड सुरक्षा के लिए 43/49 रेटिंग मिली है. यह किसी भी मारुति सुजुकी मॉडल द्वारा क्रैश टेस्ट में प्राप्त किया गया सर्वोच्च स्कोर है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ई विटारा 2 दिसंबर को होगी लॉन्च, जानें अब तक इसके बारे में क्या पता चला

e VITARA SIDE IMPACT DURING TEST

यह किसी भी मारुति सुजुकी मॉडल द्वारा क्रैश टेस्ट में प्राप्त किया गया सर्वोच्च स्कोर है.

 

मारुति सुज़ुकी ई विटारा का क्रैश टैस्ट फ्रंट ऑफसेट बैरियर टैस्ट और साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट के लिए किया गया. पहले टैस्ट में, कार को 16 में से 15.49 और साइड बैरियर टैस्ट में 16 में से 16 अंक मिले. रिपोर्ट के अनुसार, ड्राइवर के सिर, गर्दन, जांघों और पैरों की सुरक्षा अच्छी पाई गई, जबकि उनकी छाती और पैरों की सुरक्षा पर्याप्त पाई गई. को-पैसेंजर को दी गई सुरक्षा को कुल मिलाकर अच्छा माना गया.

e VITARA FRONTAL IMPACT REPORT

कार ने फ्रंट ऑफसेट बैरियर टैस्ट में 16 में से 15.49 अंक और साइड बैरियर टैस्ट में 16 में से 16 अंक प्राप्त किए

 

सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो, नई मारुति सुजुकी ई विटारा कई मानक फीचर्स के साथ आती है. इनमें 7 एयरबैग, सीटबेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और ड्राइवर व को-ड्राइवर के लिए सीटबेल्ट प्रीटेंशनर और लोड लिमिटर शामिल हैं. चाइल्ड सीट रेस्ट्रेंट के लिए ISOFIX माउंट केवल दूसरी रो में, दो आउटबोर्ड सीटों पर उपलब्ध हैं. ई विटारा के महंगे वैरिएंट में 360-डिग्री व्यू कैमरा और ADAS जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी होंगे.

e VITARA SIDE POLE IMPACT POST TEST

मारुति सुजुकी ई विटारा में 7 एयरबैग, सीटबेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी) स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं

 

ई विटारा तीन वैरिएंट और दो बैटरी पैक विकल्पों में उपलब्ध है - डेल्टा (49 kWh यूनिट के साथ), ज़ेटा (Zeta), और अल्फा (61 kWh यूनिट के साथ) आती है. निचले वैरिएंट में फ्रंट-माउंटेड मोटर है जो 142 बीएचपी और 192.5 एनएम टॉर्क पैदा करती है, जबकि अधिक शक्तिशाली कॉन्फ़िगरेशन 172 बीएचपी पैदा करता है. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वैरिएंट उपलब्ध है, लेकिन भारत के लिए इसकी पुष्टि नहीं हुई है. वैरिएंट के आधार पर, ई विटारा की WLTP-प्रमाणित रेंज 428 किमी तक है.

 

 

 

  • यह उपलब्धि 25 साल बाद आई है, जब अक्टूबर 2025 8,252 यूनिट्स की बिक्री के साथ सर्वश्रेष्ठ महीना बनकर उभरा है.
    स्कोडा ऑटो इंडिया ने 5 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के बाद नवंबर में अधिकांश वाहन निर्माताओं ने कार बिक्री में गिरावट देखी, लेकिन फिर भी वे गति बनाए रखने में सक्षम रहे.
    नवंबर 2025 में कार बिक्री: अक्टूबर में बंपर बिक्री के बाद प्रमुख ब्रांडों की घरेलू बिक्री में आई गिरावट
  • कंपनी ने मूल्य वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया है, हालांकि, हमें संदेह है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के रुझान के अनुरूप है.
    बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें
  • टीवीएस मोटर कंपनी और बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने अपनी साझेदारी के तहत 200,000 यूनिट्स के निर्माण की ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है.
    टीवीएस प्लांट में बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस का निर्माण हुआ शुरू
  • महिंद्रा के नए बैटरी पैक के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह सब यहां है, जो नई लॉन्च हुई XEV 9s के साथ शुरू हुआ है.
    महिंद्रा ने XEV 9S के साथ नया 70 kWh बैटरी पैक किया पेश
