भारत में टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल हुई लॉन्च, कीमतें रु.12.89 लाख से शुरू

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराटाटा पंच फेसलिफ्ट 2026एमजी महामहिमफॉक्सवैगन तेरा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल हुई लॉन्च, कीमतें रु.12.89 लाख से शुरू

दोनों एसयूवी में सिएरा से लिया गया 1.5-लीटर हाइपेरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन इसे ज्यादा बेहतर तरीके से ट्यून किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 7, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हैरियर पेट्रोल की कीमत रु.12.89 लाख से रु.24.69 लाख तक है
  • सफारी पेट्रोल की कीमत रु.13.29 लाख से रु.25.20 लाख तक है
  • पेट्रोल का विकल्प एंट्री-लेवल प्योर ट्रिम से आगे उपलब्ध है

लॉन्च के लगभग एक महीने बाद, टाटा मोटर्स ने भारत में हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत क्रमशः रु.12.89 लाख और रु.13.29 लाख (एक्स-शोरूम) है. इन दोनों एसयूवी में सिएरा का नया 1.5-लीटर हाइपेरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन अधिक शक्तिशाली ट्यूनिंग के साथ दिया गया है, साथ ही इनमें हैरियर ईवी के फीचर्स से लैस नए टॉप वेरिएंट भी शामिल किए गए हैं.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट वैरिएंट और फीचर्स आए सामने

 

पॉवरट्रेन डिटेल्स

29

सिएरा की तरह, हैरियर और सफारी पेट्रोल वैरिएंट में टाटा का नया 1.5-लीटर हाइपेरियन टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सिएरा के 158 बीएचपी और 255 एनएम से अधिक शक्तिशाली 168 बीएचपी और 280 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. ताकत को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से फ्रंट व्हील्स तक पहुंचाया जाता है.

हैरियरमैनुअल ऑटोमेटिक डॉर्क मैनुअल डॉर्क ऑटोमेटिक
स्मार्ट   रु.12.89 लाख – – – 
प्योर X    रु.16 लाखरु.17.53 लाखरु.16.63 लाखरु.17.91 लाख
एडवेंचर X    रु.16.86 लाखरु.18.47 लाखरु.17.38 लाखरु.18.90 लाख
एडवेंचर X+    रु.17.14 लाखरु.18.74 लाखरु.17.66 लाखरु.19.26 लाख
फियरलेस X    रु.20 लाखरु.21.79 लाखरु.20.65 लाखरु.22.31 लाख
फियरलेस X+    रु.22.12 लाखरु.23.53 लाखरु.22.64 लाखरु.24.06 लाख
फियरलेस अल्ट्रा    रु.22.72 लाखरु.24.14 लाख –  – 
फियरलेस अल्ट्रा रेड डॉर्क   रु.23.27 लाखरु.24.69 लाख –  – 

सिएरा की तरह, हैरियर और सफारी पेट्रोल वैरिएंट में टाटा का नया 1.5-लीटर हाइपेरियन टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सिएरा के 158 बीएचपी और 255 एनएम से अधिक शक्तिशाली 168 बीएचपी और 280 एनएम का टॉर्क बनाता है. पावर को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से फ्रंट व्हील्स तक पहुंचाया जाता है.

सफारीमैनुअलऑटोमेटिकडॉर्क एडिशन मैनुअलडॉर्क ऑटोमेटिक
स्मार्ट  रु.13.29 लाख  – – – 
प्योर X रु.16.49 लाखरु.17.91 लाखरु.17.01 लाख  रु.18.53 लाख 
एडवेंचर X+ रु.17.75 लाख  रु.19.36 लाख  रु.18.27 लाख  रु.19.88 लाख
एकम्प्लिश्ड X रु. 20.84 लाख  रु.22.50 लाख  रु.21.36 लाखरु. 23.02 लाख  
एकम्प्लिश्ड X+ रु.22.73 लाख  रु.24.15 लाखरु. 23.07 लाख   रु.24.48 लाख
एकम्प्लिश्डX+ 6S रु.22.83 लाख  रु.24.25 लाख  रु. 23.16 लाखरु.24.58 लाख
एकम्प्लिश्ड अल्ट्रारु.23.33 लाख  रु.24.75 लाख– – 
एकम्प्लिश्ड Ultra 6S रु.23.43 लाख  रु.24.85 लाख  – – 
एकम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डॉर्क रु. 23.68 लाख   रु.25.10 लाख  – – 
एकम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डॉर्क 6S रु. 23.78 लाख  रु.25.20 लाख– – 

वेरिएंट की उपलब्धता और नई खासियतें

टाटा ने हैरियर और सिएरा की पूरी रेंज में टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प उपलब्ध कराया है, सिवाय स्टील्थ एडिशन के, जो केवल डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध है. ग्राहक दोनों एसयूवी के बेस स्मार्ट ट्रिम से ही 1.5 टी-जीडीआई इंजन को मैनुअल गियरबॉक्स के साथ चुन सकते हैं, जबकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प बेस से दूसरे नंबर के प्योर एक्स ट्रिम से उपलब्ध है.

 19

इस लाइन-अप में नए सबसे महंगे वैरिएंट फियरलेस अल्ट्रा (हैरियर) और अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा (सफारी) शामिल किए गए हैं, जिनमें हैरियर ईवी से लिए गए नए फीचर्स के साथ-साथ थोड़े अतिरिक्त खर्च पर नए रेड डार्क एडिशन का विकल्प भी दिया गया है.

52

फीचर्स की बात करें तो, नए अल्ट्रा वैरिएंट में इंटीग्रेटेड डैश कैम के साथ डिजिटल रियर व्यू मिरर, 14.5 इंच का बड़ा QLED सेंट्रल टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के फ्रंट और रियर कैमरों के लिए वॉशर जैसी नई तकनीकें दी गई हैं. बाकी फीचर्स मौजूदा फियरलेस+ से लिए गए हैं, जिनमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन वाली पावर ड्राइवर सीट, बॉस मोड वाली पावर को-ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरे, लेवल 2+ ADAS तकनीक आदि शामिल हैं.

23

प्रतिद्वंदी

नई पेट्रोल हैरियर और सफारी भारतीय बाजार में एमजी हेक्टर, महिंद्रा एक्सयूवी 7XO और ह्यून्दे अल्काजार जैसी एसयूवी को टक्कर देंगी.

 

यह एक बनती हुई खबर है. अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें,

# Tata Motors# Tata Harrier# Tata Safari# Tata Harrier Petrol# Tata Safari Petrol Launch# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI (O) | 33,959 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.58 लाख
    ₹ 8,013/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा,
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Delta | 12,232 km | हाइब्रिड | आटोमेटिक
    Rs. 12.42 लाख
    ₹ 27,809/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 एमजी हेक्टर,
    2019 एमजी हेक्टर
    Sharp BS IV | 43,767 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.8 लाख
    ₹ 21,949/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई आई20 एन लियान,
    2022 ह्युंडई आई20 एन लियान
    N8 | 24,037 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.96 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2021 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI AGS | 95,560 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.96 लाख
    ₹ 11,099/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई वरना,
    2021 ह्युंडई वरना
    1.0 Turbo GDI SX(O) | 38,040 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.03 लाख
    ₹ 24,698/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 रेनो किगर,
    2022 रेनो किगर
    RXT | 19,861 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.04 लाख
    ₹ 10,651/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई नई सैंट्रो,
    2020 ह्युंडई नई सैंट्रो
    Sportz | 90,022 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.58 लाख
    ₹ 8,013/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई अल्काजार,
    2022 ह्युंडई अल्काजार
    Signature 6 Seater | 29,613 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 14.53 लाख
    ₹ 30,733/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2023 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 41,580 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.99 लाख
    ₹ 15,653/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सोनी-होंडा साझेदारी के तहत बन रहा दूसरा मॉडल 2028 में निर्माण के लिए तैयार होगा.
    सोनी-होंडा की आने वाली इलेक्ट्रिक कार Afeela एसयूवी का प्रोटोटाइप हुआ पेश
  • फेसलिफ्टेड एसयूवी 6 वैरिएंट में उपलब्ध है और इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
    महिंद्रा XUV 7XO की कीमतें, वैरिएंट्स और फीचर्स की विस्तार में जानकारी
  • फेसलिफ्टेड पंच को इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट से प्रेरित स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं और इसमें अधिक तकनीक और एक नया इंजन विकल्प शामिल है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने
  • कार निर्माता कंपनी ने वर्ष 2025 को 19% की पूरी वृद्धि के साथ समाप्त किया, जबकि वर्ष 2024 की तुलना में इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में 111% की वृद्धि हुई.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 46,735 विंडसर ईवी बेची, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में हुई 111% की वृद्धि
  • नई अमेज कार पर रु.60,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
    जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
  • सोनी-होंडा साझेदारी के तहत बन रहा दूसरा मॉडल 2028 में निर्माण के लिए तैयार होगा.
    सोनी-होंडा की आने वाली इलेक्ट्रिक कार Afeela एसयूवी का प्रोटोटाइप हुआ पेश
  • फेसलिफ्टेड एसयूवी 6 वैरिएंट में उपलब्ध है और इसमें पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प मौजूद हैं.
    महिंद्रा XUV 7XO की कीमतें, वैरिएंट्स और फीचर्स की विस्तार में जानकारी
  • फेसलिफ्टेड पंच को इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट से प्रेरित स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं और इसमें अधिक तकनीक और एक नया इंजन विकल्प शामिल है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने
  • कार निर्माता कंपनी ने वर्ष 2025 को 19% की पूरी वृद्धि के साथ समाप्त किया, जबकि वर्ष 2024 की तुलना में इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की बिक्री में 111% की वृद्धि हुई.
    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने वित्त वर्ष 2025 में 46,735 विंडसर ईवी बेची, इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में हुई 111% की वृद्धि
  • नई अमेज कार पर रु.60,000 तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.
    जनवरी 2026 में होंडा एलिवेट और सिटी पर मिल रही रु.1.76 लाख तक की छूट
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल हुई लॉन्च, कीमतें रु.12.89 लाख से शुरू