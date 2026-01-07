भारत में टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल हुई लॉन्च, कीमतें रु.12.89 लाख से शुरू
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 7, 2026
हाइलाइट्स
- हैरियर पेट्रोल की कीमत रु.12.89 लाख से रु.24.69 लाख तक है
- सफारी पेट्रोल की कीमत रु.13.29 लाख से रु.25.20 लाख तक है
- पेट्रोल का विकल्प एंट्री-लेवल प्योर ट्रिम से आगे उपलब्ध है
लॉन्च के लगभग एक महीने बाद, टाटा मोटर्स ने भारत में हैरियर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट लॉन्च किए हैं, जिनकी शुरुआती कीमत क्रमशः रु.12.89 लाख और रु.13.29 लाख (एक्स-शोरूम) है. इन दोनों एसयूवी में सिएरा का नया 1.5-लीटर हाइपेरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन अधिक शक्तिशाली ट्यूनिंग के साथ दिया गया है, साथ ही इनमें हैरियर ईवी के फीचर्स से लैस नए टॉप वेरिएंट भी शामिल किए गए हैं.
यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट वैरिएंट और फीचर्स आए सामने
पॉवरट्रेन डिटेल्स
सिएरा की तरह, हैरियर और सफारी पेट्रोल वैरिएंट में टाटा का नया 1.5-लीटर हाइपेरियन टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सिएरा के 158 बीएचपी और 255 एनएम से अधिक शक्तिशाली 168 बीएचपी और 280 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. ताकत को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से फ्रंट व्हील्स तक पहुंचाया जाता है.
|हैरियर
|मैनुअल
|ऑटोमेटिक
|डॉर्क मैनुअल
|डॉर्क ऑटोमेटिक
|स्मार्ट
|रु.12.89 लाख
|–
|–
|–
|प्योर X
|रु.16 लाख
|रु.17.53 लाख
|रु.16.63 लाख
|रु.17.91 लाख
|एडवेंचर X
|रु.16.86 लाख
|रु.18.47 लाख
|रु.17.38 लाख
|रु.18.90 लाख
|एडवेंचर X+
|रु.17.14 लाख
|रु.18.74 लाख
|रु.17.66 लाख
|रु.19.26 लाख
|फियरलेस X
|रु.20 लाख
|रु.21.79 लाख
|रु.20.65 लाख
|रु.22.31 लाख
|फियरलेस X+
|रु.22.12 लाख
|रु.23.53 लाख
|रु.22.64 लाख
|रु.24.06 लाख
|फियरलेस अल्ट्रा
|रु.22.72 लाख
|रु.24.14 लाख
|–
|–
|फियरलेस अल्ट्रा रेड डॉर्क
|रु.23.27 लाख
|रु.24.69 लाख
|–
|–
सिएरा की तरह, हैरियर और सफारी पेट्रोल वैरिएंट में टाटा का नया 1.5-लीटर हाइपेरियन टी-जीडीआई टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो सिएरा के 158 बीएचपी और 255 एनएम से अधिक शक्तिशाली 168 बीएचपी और 280 एनएम का टॉर्क बनाता है. पावर को 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के माध्यम से फ्रंट व्हील्स तक पहुंचाया जाता है.
|सफारी
|मैनुअल
|ऑटोमेटिक
|डॉर्क एडिशन मैनुअल
|डॉर्क ऑटोमेटिक
|स्मार्ट
|रु.13.29 लाख
|–
|–
|–
|प्योर X
|रु.16.49 लाख
|रु.17.91 लाख
|रु.17.01 लाख
|रु.18.53 लाख
|एडवेंचर X+
|रु.17.75 लाख
|रु.19.36 लाख
|रु.18.27 लाख
|रु.19.88 लाख
|एकम्प्लिश्ड X
|रु. 20.84 लाख
|रु.22.50 लाख
|रु.21.36 लाख
|रु. 23.02 लाख
|एकम्प्लिश्ड X+
|रु.22.73 लाख
|रु.24.15 लाख
|रु. 23.07 लाख
|रु.24.48 लाख
|एकम्प्लिश्डX+ 6S
|रु.22.83 लाख
|रु.24.25 लाख
|रु. 23.16 लाख
|रु.24.58 लाख
|एकम्प्लिश्ड अल्ट्रा
|रु.23.33 लाख
|रु.24.75 लाख
|–
|–
|एकम्प्लिश्ड Ultra 6S
|रु.23.43 लाख
|रु.24.85 लाख
|–
|–
|एकम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डॉर्क
|रु. 23.68 लाख
|रु.25.10 लाख
|–
|–
|एकम्प्लिश्ड अल्ट्रा रेड डॉर्क 6S
|रु. 23.78 लाख
|रु.25.20 लाख
|–
|–
वेरिएंट की उपलब्धता और नई खासियतें
टाटा ने हैरियर और सिएरा की पूरी रेंज में टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प उपलब्ध कराया है, सिवाय स्टील्थ एडिशन के, जो केवल डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध है. ग्राहक दोनों एसयूवी के बेस स्मार्ट ट्रिम से ही 1.5 टी-जीडीआई इंजन को मैनुअल गियरबॉक्स के साथ चुन सकते हैं, जबकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प बेस से दूसरे नंबर के प्योर एक्स ट्रिम से उपलब्ध है.
इस लाइन-अप में नए सबसे महंगे वैरिएंट फियरलेस अल्ट्रा (हैरियर) और अकम्प्लिश्ड अल्ट्रा (सफारी) शामिल किए गए हैं, जिनमें हैरियर ईवी से लिए गए नए फीचर्स के साथ-साथ थोड़े अतिरिक्त खर्च पर नए रेड डार्क एडिशन का विकल्प भी दिया गया है.
फीचर्स की बात करें तो, नए अल्ट्रा वैरिएंट में इंटीग्रेटेड डैश कैम के साथ डिजिटल रियर व्यू मिरर, 14.5 इंच का बड़ा QLED सेंट्रल टचस्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के फ्रंट और रियर कैमरों के लिए वॉशर जैसी नई तकनीकें दी गई हैं. बाकी फीचर्स मौजूदा फियरलेस+ से लिए गए हैं, जिनमें डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेमोरी फंक्शन वाली पावर ड्राइवर सीट, बॉस मोड वाली पावर को-ड्राइवर सीट, 360-डिग्री कैमरे, लेवल 2+ ADAS तकनीक आदि शामिल हैं.
प्रतिद्वंदी
नई पेट्रोल हैरियर और सफारी भारतीय बाजार में एमजी हेक्टर, महिंद्रा एक्सयूवी 7XO और ह्यून्दे अल्काजार जैसी एसयूवी को टक्कर देंगी.
यह एक बनती हुई खबर है. अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें,
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.12 - 16.75 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.5 - 9.3 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.3 - 10.51 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.89 - 13.8 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.32 - 14.7 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 14 - 25.25 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.66 - 25.96 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.49 - 8.74 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 15.07 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.57 - 7.82 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 20.06 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 20.31 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.68 - 8.1 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 24.93 - 35.07 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.66 - 18.85 लाख
- टाटा सिएराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.49 - 21.29 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- टाटा पंचएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.9 - 10.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 13, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 15, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 19, 2026
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 23, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
- मारुति सुजुकी वैगन आर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स