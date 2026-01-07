टाटा पंच फेसलिफ्ट वैरिएंट और फीचर्स आए सामने

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
मारुति सुजुकी ई-विटाराटाटा पंच फेसलिफ्ट 2026एमजी महामहिमफॉक्सवैगन तेरा
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा पंच फेसलिफ्ट वैरिएंट और फीचर्स आए सामने

पंच फेसलिफ्ट को चार परिचित प्रमुख ट्रिम स्तरों और छह वेरिएंट में पेश किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 7, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • पंच फेसलिफ्ट 6 वेरिएंट में उपलब्ध होगी
  • वेरिएंट के नाम अन्य टाटा कारों के समान हैं
  • एडवेंचर ट्रिम से 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की सुविधा मिलेगी

पंच फेसलिफ्ट की झलक दिखाने के बाद, टाटा मोटर्स ने अब अपडेटेड माइक्रो-एसयूवी के वेरिएंट के नाम और कुछ प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है. नई पंच 13 जनवरी को भारत में लॉन्च होने वाली है और यह चार ट्रिम्स में उपलब्ध होगी: स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड. टाटा ने प्रत्येक वेरिएंट के कुछ प्रमुख फीचर्स भी बताए हैं, जिन्हें आप नीचे देख सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने

Tata Punch facelift revealed 2

स्मार्ट (बेस वैरिएंट)

  • 6 एयरबैग 
  • एलईडी हेडलैंप 
  • ड्राइव मोड्स:सिटी & ईको 
  • इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) 
  • रिमोट कीलेस एंट्री 
  • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम 
  • स्टीयरिंग व्हील पर इल्यूमिनिटेड लोगो 

 

प्योर

 

स्मार्ट के ऊपर मिलने वाले फीचर्स

  • रियर एसी वेंट्स 
  • स्यीरिंग माउंटेड कंट्रोल्स 
  • फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
  • रियर डिफॉगर 
  • डे/नाइट IRVM
Tata Punch facelift revealed

प्योर+

 

प्योर के ऊपर मिलने वाले फीचर्स

  • 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम  
  • रिवर्स कैमरा
  • वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले 
  • क्रूज़ कंट्रोल 
  • यूएसबी टाइप-C फास्ट चार्जर 
  • हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट
Tata Punch facelift

एडवेंचर

 

प्योर+ के ऊपर मिलने वाले फीचर्स

360-डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम  

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

पुश बटन स्टार्ट 

रियर वाइपर एंड वॉशर 

ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल 

15-इंच हाइपर-स्टाइल्ड व्हील्स 

ऑटो हेडलैंप 

रेन सेंसिंग वाइपर्स

 

एकम्प्लिश्ड

 

एडवेंचर के ऊपर मिलने वाले फीचर्स

  • 16-इंच अलॉय व्हील्स 
  • 10.24-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 
  • एलईडी DRLs 
  • इन्फिनिटी LED टेललैंप 
  • एक्सटेंड थाई सपोर्ट सीट्स 
  • टच ऑटोमेटिक टेम्प्रेचर कंट्रोल
Tata Punch facelift revealed 1

एकम्प्लिश्ड + S (टॉप वैरिएंट)

 

एकम्प्लिश्ड के ऊपर मिलने वाले फीचर्स

  • वॉइस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ 
  • एलईडी फॉग लैंप कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ 
  • 7.0-इंच डिजिटल क्लस्टर 
  • वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर 
  • ऑटो-डिमिंग IRVM 
  • iRA कनेक्टिविटी
# Tata Motors Cars# Tata Motors Cars In India# Tata Punch Facelift# Tata Punch Facelift Details# Tata Punch Facelift Variants# Punch Facelift Variants# Tata Punch Facelift Features# 2026 Tata Punch Facelift Variants# Tata Punch# Tata Punch Micro SUV# New Tata Punch# 2026 Tata Punch# 2026 Tata Punch Facelift# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
    2016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    LXI (O) | 33,959 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.58 लाख
    ₹ 8,013/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा,
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Delta | 12,232 km | हाइब्रिड | आटोमेटिक
    Rs. 12.42 लाख
    ₹ 27,809/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 एमजी हेक्टर,
    2019 एमजी हेक्टर
    Sharp BS IV | 43,767 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.8 लाख
    ₹ 21,949/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई आई20 एन लियान,
    2022 ह्युंडई आई20 एन लियान
    N8 | 24,037 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.96 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2021 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI AGS | 95,560 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 4.96 लाख
    ₹ 11,099/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई वरना,
    2021 ह्युंडई वरना
    1.0 Turbo GDI SX(O) | 38,040 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.03 लाख
    ₹ 24,698/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 रेनो किगर,
    2022 रेनो किगर
    RXT | 19,861 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.04 लाख
    ₹ 10,651/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई नई सैंट्रो,
    2020 ह्युंडई नई सैंट्रो
    Sportz | 90,022 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.58 लाख
    ₹ 8,013/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई अल्काजार,
    2022 ह्युंडई अल्काजार
    Signature 6 Seater | 29,613 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 14.53 लाख
    ₹ 30,733/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2023 मारुति सुजुकी बलेनो
    Alpha | 41,580 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.99 लाख
    ₹ 15,653/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फेसलिफ्टेड पंच को इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट से प्रेरित स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं और इसमें अधिक तकनीक और एक नया इंजन विकल्प शामिल है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने
  • नए टीज़र से पंच माइक्रो एसयूवी के पावरट्रेन लाइन-अप में बड़े बदलाव की पुष्टि हुई है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट में मिलेगा टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
  • टीज़र तस्वीरों में केवल बाहरी डिज़ाइन को दिखाया गया है, जो 2021 में लॉन्च होने के बाद से पंच के लिए पहला महत्वपूर्ण अपडेट है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट की 13 जनवरी को लॉन्च से पहले दिखी झलक
  • सिएरा के प्योर ट्रिम की कीमत पावरट्रेन ऑप्शन के आधार पर रु.12.49 लाख से रु.17.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. इसमें क्या-क्या मिलता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है.
    टाटा सिएरा प्योर और प्योर+ वैरिएंट के फीचर्स आए सामने देखें तस्वीरें
  • पंच फेसलिफ्ट की पिछली स्पाईशॉट्स की तुलना में, यहां सीएनजी कार में कुछ अतिरिक्त फीचर्स की कमी दिख रही है.
    टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा
  • फेसलिफ्टेड पंच को इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट से प्रेरित स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं और इसमें अधिक तकनीक और एक नया इंजन विकल्प शामिल है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने
  • नए टीज़र से पंच माइक्रो एसयूवी के पावरट्रेन लाइन-अप में बड़े बदलाव की पुष्टि हुई है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट में मिलेगा टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प
  • टीज़र तस्वीरों में केवल बाहरी डिज़ाइन को दिखाया गया है, जो 2021 में लॉन्च होने के बाद से पंच के लिए पहला महत्वपूर्ण अपडेट है.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट की 13 जनवरी को लॉन्च से पहले दिखी झलक
  • सिएरा के प्योर ट्रिम की कीमत पावरट्रेन ऑप्शन के आधार पर रु.12.49 लाख से रु.17.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक है. इसमें क्या-क्या मिलता है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है.
    टाटा सिएरा प्योर और प्योर+ वैरिएंट के फीचर्स आए सामने देखें तस्वीरें
  • पंच फेसलिफ्ट की पिछली स्पाईशॉट्स की तुलना में, यहां सीएनजी कार में कुछ अतिरिक्त फीचर्स की कमी दिख रही है.
    टाटा पंच सीएनजी फेसलिफ्टेड मॉडल लॉन्च से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा पंच फेसलिफ्ट वैरिएंट और फीचर्स आए सामने