टाटा पंच फेसलिफ्ट वैरिएंट और फीचर्स आए सामने
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 7, 2026
हाइलाइट्स
- पंच फेसलिफ्ट 6 वेरिएंट में उपलब्ध होगी
- वेरिएंट के नाम अन्य टाटा कारों के समान हैं
- एडवेंचर ट्रिम से 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की सुविधा मिलेगी
पंच फेसलिफ्ट की झलक दिखाने के बाद, टाटा मोटर्स ने अब अपडेटेड माइक्रो-एसयूवी के वेरिएंट के नाम और कुछ प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है. नई पंच 13 जनवरी को भारत में लॉन्च होने वाली है और यह चार ट्रिम्स में उपलब्ध होगी: स्मार्ट, प्योर, एडवेंचर और अकम्प्लिश्ड. टाटा ने प्रत्येक वेरिएंट के कुछ प्रमुख फीचर्स भी बताए हैं, जिन्हें आप नीचे देख सकते हैं.
यह भी पढ़ें: टाटा पंच फेसलिफ्ट 13 जनवरी को लॉन्च होने से पहले आई सामने
स्मार्ट (बेस वैरिएंट)
- 6 एयरबैग
- एलईडी हेडलैंप
- ड्राइव मोड्स:सिटी & ईको
- इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
- रिमोट कीलेस एंट्री
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
- स्टीयरिंग व्हील पर इल्यूमिनिटेड लोगो
प्योर
स्मार्ट के ऊपर मिलने वाले फीचर्स
- रियर एसी वेंट्स
- स्यीरिंग माउंटेड कंट्रोल्स
- फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
- रियर डिफॉगर
- डे/नाइट IRVM
प्योर+
प्योर के ऊपर मिलने वाले फीचर्स
- 8.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- रिवर्स कैमरा
- वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले
- क्रूज़ कंट्रोल
- यूएसबी टाइप-C फास्ट चार्जर
- हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट
एडवेंचर
प्योर+ के ऊपर मिलने वाले फीचर्स
360-डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम
ब्लाइंड व्यू मॉनिटर
पुश बटन स्टार्ट
रियर वाइपर एंड वॉशर
ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल
15-इंच हाइपर-स्टाइल्ड व्हील्स
ऑटो हेडलैंप
रेन सेंसिंग वाइपर्स
एकम्प्लिश्ड
एडवेंचर के ऊपर मिलने वाले फीचर्स
- 16-इंच अलॉय व्हील्स
- 10.24-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- एलईडी DRLs
- इन्फिनिटी LED टेललैंप
- एक्सटेंड थाई सपोर्ट सीट्स
- टच ऑटोमेटिक टेम्प्रेचर कंट्रोल
एकम्प्लिश्ड + S (टॉप वैरिएंट)
एकम्प्लिश्ड के ऊपर मिलने वाले फीचर्स
- वॉइस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ
- एलईडी फॉग लैंप कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ
- 7.0-इंच डिजिटल क्लस्टर
- वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर
- ऑटो-डिमिंग IRVM
- iRA कनेक्टिविटी
