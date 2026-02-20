टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.9.69 लाख
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 20, 2026
हाइलाइट्स
- नए 30 kWh और 40 kWh बैटरी विकल्प
- 5 ट्रिम स्तरों में उपलब्ध
- अब 65 kW DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है
टाटा मोटर्स ने हाल ही में लॉन्च की गई पंच ईवी फेसलिफ्ट को ₹9.69 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बाजार में उतार दिया है. महीने की शुरुआत में स्टूडियो तस्वीरों में इसका पेश किया गया था. पंच ईवी फेसलिफ्ट का डिज़ाइन पेट्रोल इंजन वाली पंच फेसलिफ्ट के समान है, साथ ही इसमें कुछ उल्लेखनीय आंतरिक अपडेट भी किए गए हैं.
यह भी पढ़ें: टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी
|टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|स्मार्ट 30 kWh
|₹9.69 लाख
|स्मार्ट+ 30 kWh
|₹10.29 लाख
|स्मार्ट+ 40 kWh
|₹10.89 लाख
|एडवेंचर 40 kWh
|₹11.59 लाख
|एंपॉवर्ड 40 kWh
|₹12.29 लाख
|एंपॉवर्ड+ S 40 kWh
|₹12.59 लाख
पंच ईवी को बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत भी पेश किया जा रहा है, जिसकी कीमत रु.6.49 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. बैटरी की EMI रु.2.60 पैसा प्रति किलोमीटर से शुरू होती है.
यांत्रिक बदलावों से शुरू करें तो, पंच ईवी अब दो नए बैटरी पैक - 40 किलोवाट-घंटे और 30 किलोवाट-घंटे - के साथ और भी अधिक रेंज मिलती है, जो पहले 35 किलोवाट-घंटे और 25 किलोवाट-घंटे की थी. टाटा का दावा है कि ARAI द्वारा प्रमाणित इसकी रेंज 468 किमी है, जबकि सी75 (टाटा द्वारा परीक्षण की गई वास्तविक दुनिया की रेंज) के अनुसार 40 किलोवाट-घंटे की बैटरी एक बार फुल चार्ज करने पर 355 किमी तक चलती है.
पंच ईवी की चार्जिंग गति में भी सुधार हुआ है, अब यह 50 किलोवाट के बजाय 65 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, और कंपनी के दावे के अनुसार इसे 20 से 80% तक चार्ज होने में केवल 26 मिनट लगते हैं. इसके अलावा, नई 40 किलोवाट-घंटे की बैटरी लाइफटाइम वारंटी के साथ आती है, हालांकि यह केवल पहले खरीदार के लिए मान्य है और दूसरी बिक्री पर लागू नहीं होगी.
40 किलोवाट-घंटे की बैटरी के साथ एक अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है, जिसकी अधिकतम क्षमता मौजूदा पंच ईवी लॉन्ग रेंज के 121 बीएचपी से बढ़कर 127 बीएचपी हो गई है. टाटा का दावा है कि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार 9 सेकंड से भी कम समय में पकड़ लेती है। पहले की तरह, पंच ईवी तीन ड्राइव मोड और चार रीजनरेशन मोड के साथ आएगी. टाटा का दावा है कि पंच ईवी का कर्ब वेट 1360 किलोग्राम है.
दिखने में पंच ईवी ने अपने पेट्रोल इंजन वाले मॉडल से कुछ स्टाइलिंग तत्व लिए हैं. स्प्लिट हेडलाइट डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, जबकि एलईडी डीआरएल का डिज़ाइन पेट्रोल पंच के यूनिट्स से थोड़ा अलग है. ईवी को अपने पेट्रोल मॉडल की तुलना में हल्का क्लैडिंग वाला क्लीनर बम्पर डिज़ाइन भी मिलता है, जिसमें बम्पर के निचले हिस्से में केवल एक बड़ा एयर इनटेक वेंट है. हेडलाइट्स पिछले मॉडल की तुलना में अधिक अंदर की ओर धंसी हुई दिखती हैं, हालांकि वे अभी भी बम्पर पर कोणीय हाउसिंग के भीतर ही हैं.
पीछे की तरफ, कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप सीधे पेट्रोल पंच फेसलिफ्ट से लिया गया है, जबकि EV को एक बदला हुअा बम्पर डिजाइन मिलता है.
कैबिन के अंदरूनी हिस्से में हल्के डुअल रंग के अलावा कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. पंच ईवी के सबसे महंगे वैरिएंट में 10.25 इंच का स्टैंडअलोन सेंट्रल टचस्क्रीन और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले की तरह ही मौजूद है. टच आधारित HVAC कंट्रोल में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.
टाटा का कहना है कि पंच ईवी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, ईएसपी और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे मानक सुरक्षा फीचर्स मिलेंगे.
आराम संबंधी सुविधाओं की बात करें तो, पंच ईवी के बेस मॉडल में दो ड्राइव मोड, iRA कनेक्टेड कार तकनीक, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट और फ्रंट पावर विंडो जैसे फीचर्स मिलते हैं. महंगे वैरिएंट में 8.0 इंच का टचस्क्रीन, यूएसबी टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रिवर्स कैमरा, कीलेस एंट्री और गो, क्रूज कंट्रोल आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं.
वहीं, सबसे महंगे वैरिएंट में वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ 10.25 इंच का टचस्क्रीन, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, 350 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और कई अन्य तकनीकें शामिल हैं.
