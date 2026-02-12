पत्रिकायूज़्ड कार्स
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 12, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट पहली बार सड़क पर दिखी
  • टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट पहली बार सड़क पर दिखी
  • 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च होगी

टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट को 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च होने से पहले पहली बार सड़क पर देखा गया है. पंच फेसलिफ्ट का पेट्रोल इंजन वैरिएंट इस साल जनवरी में भारत में लॉन्च किया गया था, और अब इसका EV वैरिएंट भी उसी राह पर चल रहा है.

undefined
Website 11

पंच ईवी फेसलिफ्ट के पिछले हिस्से में नया बदलाव किया गया है, जो इसके फेसलिफ्टेड पेट्रोल मॉडल से हूबहू मिलता-जुलता है. इसमें टेलगेट की पूरी चौड़ाई में फैली कनेक्टेड LED टेल-लैंप्स हैं और बंपर को ग्रे इंसर्ट के साथ ड्यूल-टोन फिनिश दिया गया है। स्किड प्लेट भी पेट्रोल पंच के समान है.

 

यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस ने निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलाया हाथ

 

टाटा द्वारा पहले साझा की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि चार्जिंग पोर्ट सामने की तरफ टाटा बैज के पीछे छिपा हुआ है. हेडलाइट हाउसिंग के किनारों पर मौजूद ट्राएंगलर हिस्से अब पहले से ज़्यादा धंसे हुए दिखते हैं, और निचले बंपर पर मौजूद सेंट्रल एयर डैम पहले से पतला लगता है. बेस पर मौजूद फॉक्स स्किड प्लेट को भी नया डिज़ाइन दिया गया है.

Tata Punch EV Facelift Spotted On Road carandbike 3

सबसे ध्यान देने योग्य बदलावों में से एक एलईडी डीआरएल (डिजिटल लाइट्स) का इस्तेमाल है. पहले के मॉडल में डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैली एक लाइट बार थी, जबकि अपडेटेड मॉडल में इसकी जगह एक पतली काली पट्टी दी गई है. साइड्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि फेसलिफ्टेड पंच ईवी में पुराने मॉडल वाले ही व्हील डिजाइन बरकरार रखे गए हैं.

 

कैबिन का लेआउट पेट्रोल पंच के अनुरूप होगा, और उपकरण सूची में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 10.25-इंच टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार तकनीक, वायरलेस चार्जिंग पैड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसी सुविधाएं बरकरार रहने की संभावना है.

Tata Punch EV Facelift Spotted On Road carandbike 2

अपडेटेड पंच ईवी में नया इंजन मिलने की संभावना है. जहां मौजूदा पंच ईवी 25 किलोवाट-घंटे और 35 किलोवाट-घंटे के बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध थी (जिसमें बाद वाले की ARAI-प्रमाणित रेंज 270 किमी तक थी), वहीं फेसलिफ्टेड पंच ईवी में बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है, जिससे इसकी रेंज बढ़ेगी. साथ ही, इसमें लाइफटाइम वारंटी भी मिलेगी. मौजूदा पंच ईवी के छोटे बैटरी वर्जन से 81 बीएचपी ताकत और 114 एनएम का टॉर्क मिलता है, जबकि बड़े पैक से 122 बीएचपी पावर और 190 एनएम का टॉर्क मिलता है. हालांकि, फेसलिफ्ट के सबसे महंगे मॉडल में और भी शक्तिशाली इंजन मिल सकता है.

 

कीमत की बात करें तो, उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल मौजूदा मॉडल से अधिक कीमत पर बिकेगा, जिसकी कीमत रु.9.99 लाख से रु.14.44 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.

  • लेटेस्ट News

  • BYD ने Atto 3 में एक दूसरा मोटर जोड़ा है, जिससे टॉर्क बढ़कर 560 Nm हो गया है, जबकि FWD स्टैंडर्ड मॉडल RWD में बदल गया है.
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी