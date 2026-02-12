टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले टैस्टिंग के दौरान दिखी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 12, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट पहली बार सड़क पर दिखी
- 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च होगी
टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट को 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च होने से पहले पहली बार सड़क पर देखा गया है. पंच फेसलिफ्ट का पेट्रोल इंजन वैरिएंट इस साल जनवरी में भारत में लॉन्च किया गया था, और अब इसका EV वैरिएंट भी उसी राह पर चल रहा है.
पंच ईवी फेसलिफ्ट के पिछले हिस्से में नया बदलाव किया गया है, जो इसके फेसलिफ्टेड पेट्रोल मॉडल से हूबहू मिलता-जुलता है. इसमें टेलगेट की पूरी चौड़ाई में फैली कनेक्टेड LED टेल-लैंप्स हैं और बंपर को ग्रे इंसर्ट के साथ ड्यूल-टोन फिनिश दिया गया है। स्किड प्लेट भी पेट्रोल पंच के समान है.
टाटा द्वारा पहले साझा की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि चार्जिंग पोर्ट सामने की तरफ टाटा बैज के पीछे छिपा हुआ है. हेडलाइट हाउसिंग के किनारों पर मौजूद ट्राएंगलर हिस्से अब पहले से ज़्यादा धंसे हुए दिखते हैं, और निचले बंपर पर मौजूद सेंट्रल एयर डैम पहले से पतला लगता है. बेस पर मौजूद फॉक्स स्किड प्लेट को भी नया डिज़ाइन दिया गया है.
सबसे ध्यान देने योग्य बदलावों में से एक एलईडी डीआरएल (डिजिटल लाइट्स) का इस्तेमाल है. पहले के मॉडल में डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैली एक लाइट बार थी, जबकि अपडेटेड मॉडल में इसकी जगह एक पतली काली पट्टी दी गई है. साइड्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि फेसलिफ्टेड पंच ईवी में पुराने मॉडल वाले ही व्हील डिजाइन बरकरार रखे गए हैं.
कैबिन का लेआउट पेट्रोल पंच के अनुरूप होगा, और उपकरण सूची में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 10.25-इंच टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार तकनीक, वायरलेस चार्जिंग पैड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें जैसी सुविधाएं बरकरार रहने की संभावना है.
अपडेटेड पंच ईवी में नया इंजन मिलने की संभावना है. जहां मौजूदा पंच ईवी 25 किलोवाट-घंटे और 35 किलोवाट-घंटे के बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध थी (जिसमें बाद वाले की ARAI-प्रमाणित रेंज 270 किमी तक थी), वहीं फेसलिफ्टेड पंच ईवी में बड़ी बैटरी होने की उम्मीद है, जिससे इसकी रेंज बढ़ेगी. साथ ही, इसमें लाइफटाइम वारंटी भी मिलेगी. मौजूदा पंच ईवी के छोटे बैटरी वर्जन से 81 बीएचपी ताकत और 114 एनएम का टॉर्क मिलता है, जबकि बड़े पैक से 122 बीएचपी पावर और 190 एनएम का टॉर्क मिलता है. हालांकि, फेसलिफ्ट के सबसे महंगे मॉडल में और भी शक्तिशाली इंजन मिल सकता है.
कीमत की बात करें तो, उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल मौजूदा मॉडल से अधिक कीमत पर बिकेगा, जिसकी कीमत रु.9.99 लाख से रु.14.44 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.
