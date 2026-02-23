IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को मिली टाटा कर्व एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 23, 2026
हाइलाइट्स
- वैभव सूर्यवंशी बने IPL 2025 के “कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन”
- टाटा मोटर्स ने उन्हें टाटा कर्व उपहार में सौंपी
- अंडर-19 विश्व कप में 175 रन की रिकॉर्ड पारी खेली
भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और अन ऑर्थडॉक्स शॉट्स के दम पर तेजी से प्रसिद्धि हासिल की है. हालांकि उन्हें अभी सीनियर मेन टीम में जगह नहीं मिली है, लेकिन अपने प्रदर्शन से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी. IPL 2025 में उनकी निडर बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा और इस महीने की शुरुआत में अंडर-19 विश्व कप में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर इसे और भी प्रभावशाली बना दिया.
आईपीएल 2025 के सहयोगी साझेदार टाटा मोटर्स ने सूर्यवंशी को उनके शानदार आईपीएल प्रदर्शन के लिए सम्मानित करते हुए टाटा कर्व (भारत की पहली एसयूवी कूपे) भेंट की. टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दर्ज करने के लिए उन्हें कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब दिया गया. यह पुरस्कार समारोह पटना स्थित अनन्या ऑटो में आयोजित किया गया, जहां सूर्यवंशी ने अपने परिवार के साथ वाहन प्राप्त करने से पहले डीलरशिप की नई सुविधा का उद्घाटन भी किया.
कार की बात करें तो, टाटा कर्व को हाल ही में कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है. पीछे बैठने वाले यात्रियों को अब वेंटिलेटेड सीटें, सनशेड और कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट की सुविधा मिलती है. डैशबोर्ड में व्हाइट कार्बन फाइबर फिनिश के साथ हल्के ललितपुर ग्रे इंटीरियर ट्रिम का मेल है, जो कैबिन को प्रीमियम लुक देता है.
तकनीकी खासियतों में वॉयस-एक्टिवेटेड पैनोरमिक सनरूफ, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट और 500 लीटर का बूट स्पेस शामिल हैं. इसके अलावा कूपे एसयूवी में 12.3 इंच का हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो 9 स्पीकर वाले जेबीएल ऑडियो सेटअप के साथ आता है.
कर्व में इंजन के कई विकल्प उपलब्ध हैं: 120 hp और 170 Nm वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 125 hp और 225 Nm का अधिक ताकतवर टर्बो-पेट्रोल इंजन, और 118 hp और 260 Nm के साथ एक 1.5-लीटर डीजल इंजन. सभी इंजन 6-स्पीड मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं.
