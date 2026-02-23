पत्रिकायूज़्ड कार्स
IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को मिली टाटा कर्व एसयूवी

टाटा मोटर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट के लिए “कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न” बने वैभव सूर्यवंशी को सम्मानस्वरूप टाटा कर्व भेंट की. पटना में परिवार के साथ डीलरशिप उद्घाटन और वाहन ग्रहण समारोह में शामिल हुए.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 23, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • वैभव सूर्यवंशी बने IPL 2025 के “कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन”
  • टाटा मोटर्स ने उन्हें टाटा कर्व उपहार में सौंपी
  • अंडर-19 विश्व कप में 175 रन की रिकॉर्ड पारी खेली

भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और अन ऑर्थडॉक्स शॉट्स के दम पर तेजी से प्रसिद्धि हासिल की है. हालांकि उन्हें अभी सीनियर मेन टीम में जगह नहीं मिली है, लेकिन अपने प्रदर्शन से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी. IPL 2025 में उनकी निडर बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा और इस महीने की शुरुआत में अंडर-19 विश्व कप में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर इसे और भी प्रभावशाली बना दिया.

 

यह भी पढ़ें: टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.9.69 लाख

Vaibhav Sooryavanshi 2
आईपीएल 2025 के सहयोगी साझेदार टाटा मोटर्स ने सूर्यवंशी को उनके शानदार आईपीएल प्रदर्शन के लिए सम्मानित करते हुए टाटा कर्व (भारत की पहली एसयूवी कूपे) भेंट की. टूर्नामेंट में सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दर्ज करने के लिए उन्हें कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब दिया गया. यह पुरस्कार समारोह पटना स्थित अनन्या ऑटो में आयोजित किया गया, जहां सूर्यवंशी ने अपने परिवार के साथ वाहन प्राप्त करने से पहले डीलरशिप की नई सुविधा का उद्घाटन भी किया.

Tata curvv Petrol Web 23

कार की बात करें तो, टाटा कर्व को हाल ही में कई नए फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है. पीछे बैठने वाले यात्रियों को अब वेंटिलेटेड सीटें, सनशेड और कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट की सुविधा मिलती है. डैशबोर्ड में व्हाइट कार्बन फाइबर फिनिश के साथ हल्के ललितपुर ग्रे इंटीरियर ट्रिम का मेल है, जो कैबिन को प्रीमियम लुक देता है.

 

Tata curvv Petrol Web 11
तकनीकी खासियतों में वॉयस-एक्टिवेटेड पैनोरमिक सनरूफ, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट और 500 लीटर का बूट स्पेस शामिल हैं. इसके अलावा कूपे एसयूवी में 12.3 इंच का हरमन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो 9 स्पीकर वाले जेबीएल ऑडियो सेटअप के साथ आता है.

Tata curvv Petrol Web 10

कर्व में इंजन के कई विकल्प उपलब्ध हैं: 120 hp और 170 Nm वाला 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, 125 hp और 225 Nm का अधिक ताकतवर टर्बो-पेट्रोल इंजन, और 118 hp और 260 Nm के साथ एक 1.5-लीटर डीजल इंजन. सभी इंजन 6-स्पीड मैनुअल और डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं.
 

# Tata Curvv# Tata Curvv SUV# Tata Motors# Latest News# Auto Industry# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • हाई-लैंडर अभी भी केवल 4x2 स्पेसिफिकेशन में ही उपलब्ध है, लेकिन अब इसमें बेस-स्पेक वी-क्रॉस के समान फीचर्स मौजूद हैं.
    2026 इसुजु D-Max हाई-लैंडर रु.21.05 लाख में हुई लॉन्च, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिले कई नये फीचर्स
  • अपडेट में अन्य फीचर्स के साथ-साथ एक नया 10.3 इंच का टचस्क्रीन और 360 डिग्री कैमरे शामिल किए गए हैं; 4x2 का विकल्प उपलब्ध नहीं है.
    2026 इसुजु डी-मैक्स वी-क्रॉस में नए फीचर्स के साथ दिखने में किये गए बदलाव, कीमतें रु.25.50 लाख से शुरू
  • पंच ईवी में किए गए ध्यान देने लायक बदलावों में फास्ट डीसी चार्जिंग और बड़ा बैटरी पैक शामिल हैं.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत रु.9.69 लाख
  • मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा BE 6 जैसी कारों को टक्कर देगी.
    भारत में मारुति सुजुकी ई विटारा हुई लॉन्च, बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ कीमतें रु.10.99 लाख से शुरू
  • एक एसयूवी के नए टेस्ट मॉडल को देखा गया है और यह तीन-रो वाली टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर होने की संभावना है.
    टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर वैरिएंट टैस्टिंग के दौरान दिखा
