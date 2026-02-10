टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस ने निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलाया हाथ

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी महामहिमह्युंडई नई आई20फॉक्सवैगन Tayron R-Lineबीएमडब्ल्यू नई एक्स3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250यामाहा YZF R9हीरो
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस ने निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलाया हाथ

ये दोनों ब्रांड पिछले दो दशकों से फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (एफआईएपीएल) के माध्यम से 50:50 के संयुक्त उद्यम में हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 10, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • साझेदारी वाले प्लांट में वर्तमान में 4 जीप और 3 टाटा मोटर्स की कारों का निर्माण हो रहा है
  • साझेदारी की शुरुआत से अब तक 13 लाख से अधिक वाहनों का निर्माण हो चुका है
  • टाटा सफारी और हैरियर लंबे समय से फिएट डीजल इंजन पर चल रही हैं

टाटा मोटर्स ने भारत और अन्य वैश्विक बाजारों में स्टेलेंटिस के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को जारी रखने की घोषणा की है. दोनों ब्रांडों ने अपनी 50:50 संयुक्त उद्यम, फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (एफआईएपीएल) के माध्यम से साझेदारी के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर, दोनों कंपनियों ने भारत और अन्य वैश्विक बाजारों में प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग के और अधिक अवसरों की खोज के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

Tata Stellantis 1

टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि यह साझेदारी स्टेलेंटिस की वैश्विक विशेषज्ञता और उसके वाहनों की स्थानीय क्षमताओं का सफलतापूर्वक लाभ उठाने में सक्षम रही है. कंपनी ने आगे कहा कि विनिर्माण, पावरट्रेन और आपूर्ति श्रृंखला में उत्कृष्टता भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने में सहायक होगी. वर्तमान में संयुक्त उद्यम प्लांट में 4 जीप और 3 टाटा मोटर्स कारों का निर्माण हो रहा है और साझेदारी की शुरुआत से अब तक 13 लाख से अधिक वाहनों का उत्पादन हो चुका है.

 

यह भी पढ़ें: ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम

 

स्टेलेंटिस एशिया पैसिफिक के मुख्य परिचालन अधिकारी ग्रेगोइरे ओलिवियर ने कहा, “FIAPL इस बात का प्रमाण है कि दो सशक्त संगठन मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाते हुए, हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में भविष्य के लिए तैयार विनिर्माण, नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके.

 

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्र ने कहा, “एफआईएपीएल के माध्यम से स्टेलेंटिस के साथ हमारी साझेदारी विश्वास, साझा मूल्यों और एक समान दृष्टिकोण पर आधारित दीर्घकालिक सहयोग की मजबूती को दर्शाती है. हम आने वाले वर्षों में स्टेलेंटिस के साथ इस संबंध को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं.”

# tata motors# stellantis# fiat# Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच,
    2022 टाटा पंच
    Accomplished | 42,251 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.4 लाख
    ₹ 12,094/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 निसान मैग्नाइट,
    2022 निसान मैग्नाइट
    XV | 29,594 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.59 लाख
    ₹ 12,517/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 होंडा सिटी,
    2021 होंडा सिटी
    VX BS IV | 1,02,135 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.98 लाख
    ₹ 17,867/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2020 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    Vxi (O) | 83,465 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 4.1 लाख
    ₹ 9,183/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी अल्टो 800,
    2021 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 49,422 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.11 लाख
    ₹ 6,955/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2019 मारुति सुजुकी वैगन आर
    ZXI 1.2 BS IV | 28,734 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.46 लाख
    ₹ 9,979/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    ZXI | 15,801 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.53 लाख
    ₹ 21,339/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 फोर्ड इकोस्पोर्ट,
    2016 फोर्ड इकोस्पोर्ट
    1.5 TiVCT Titanium BS IV | 75,044 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.67 लाख
    ₹ 10,452/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2020 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta | 34,299 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5.68 लाख
    ₹ 12,716/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 स्कोडा रैपिड,
    2017 स्कोडा रैपिड
    1.6 MPI Style BS IV | 1,05,577 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.56 लाख
    ₹ 10,203/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय टाटा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • अपडेटेड ईवी की एकमात्र तस्वीर 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले इसके कुछ डिजाइन अपडेट की झलक दिखाती है.
    टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वैरिएंट 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वैरिएंट की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
  • ह्यून्दे i20 के तीन वेरिएंट - एरा, मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव - की कीमतों में बदलाव किया गया है.
    ह्यून्दे i20 लाइन-अप की शुरुआती कीमत अब रु.5.99 लाख से शुरू
  • चुनिंदा मॉडलों के लिए उपलब्ध यह फीचर, चयनित मोड के आधार पर मूड लाइटिंग, म्यूज़िक, एयर कंडीशनिंग, सीट हीटिंग/वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन्स को सिंक्रोनाइज़ करता है.
    ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा
  • अपडेटेड ईवी की एकमात्र तस्वीर 20 फरवरी को लॉन्च होने से पहले इसके कुछ डिजाइन अपडेट की झलक दिखाती है.
    टाटा पंच ईवी का फेसलिफ्ट लॉन्च से पहले आया सामने
  • ग्रेविटे का कैबिन प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर के परिचित लेआउट को बरकरार रखता प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ मामूली बदलाव मिलने की उम्मीद है.
    17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
  • टाटा की एसयूवी जैसी दिखने वाली हैचबैक का इलेक्ट्रिक वैरिएंट 20 फरवरी, 2026 को लॉन्च किया जाएगा और पेट्रोल से चलने वाले वैरिएंट की तरह ही इसमें भी कई विजुअल और फीचर अपग्रेड किए जाएंगे.
    टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च
  • ह्यून्दे i20 के तीन वेरिएंट - एरा, मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव - की कीमतों में बदलाव किया गया है.
    ह्यून्दे i20 लाइन-अप की शुरुआती कीमत अब रु.5.99 लाख से शुरू
  • चुनिंदा मॉडलों के लिए उपलब्ध यह फीचर, चयनित मोड के आधार पर मूड लाइटिंग, म्यूज़िक, एयर कंडीशनिंग, सीट हीटिंग/वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन्स को सिंक्रोनाइज़ करता है.
    ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • टाटा मोटर्स और स्टेलेंटिस ने निर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलाया हाथ