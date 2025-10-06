ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम

सितंबर 2025 नई कारों की बिक्री के लिहाज से थोड़ा मिला-जुला रहा, क्योंकि इस महीने में कुछ उल्लेखनीय त्योहार और प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ हुईं. श्राद्ध का समय, जो आमतौर पर बिक्री में गिरावट का कारण बनता है, उसके बाद शुभ नवरात्रि आई, जबकि भारत सरकार ने कारों पर सभी श्रेणियों के लिए बदली हुई जीएसटी दरें लागू कीं, जिसके चलते कार निर्माताओं ने 22 सितंबर से वाहनों की कीमतों में कमी की घोषणा की.

मारुति सुजुकी

मारुति सुजुकी घरेलू वाहन बिक्री में लगातार अग्रणी बनी रही, लेकिन घरेलू बाजार में थोक बिक्री पिछले साल सितंबर की तुलना में काफी कम रही. घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 1,32,820 वाहन रही, जो सितंबर 2024 में 1,44,962 वाहनों से कम है. कार निर्माता को एंट्री-लेवल हैचबैक सेगमेंट में लगातार कम मांग और यूटिलिटी व्हीकल रेंज की बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट का सामना करना पड़ रहा है.

ऑल्टो और एस-प्रेसो की बिक्री पिछले साल की 10,363 यूनिट्स की तुलना में केवल 7,208 यूनिट्स रही, हालाँकि इसकी बड़ी कॉम्पैक्ट हैचबैक और सेडान की बिक्री पिछले महीने 60,480 यूनिट्स से बढ़कर 66,882 यूनिट्स हो गई. यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 61,549 यूनिट्स से घटकर 48,695 यूनिट्स रह गई, जबकि ईको वैन की बिक्री सितंबर 2024 में 11,908 यूनिट्स से घटकर पिछले महीने 10,035 यूनिट्स रह गई. सियाज़ ने एक और महीने शून्य बिक्री की सूचना दी.

इस बीच, अन्य OEM को बिक्री 11,750 यूनिट्स रही, जबकि निर्यात पिछले साल 27,728 यूनिट्स से बढ़कर सितंबर 2025 में 42,204 यूनिट्स हो गया. कुल मिलाकर, कार निर्माता ने पिछले साल इसी महीने में 1,84,727 यूनिट्स की तुलना में 1,89,665 यूनिट्स के साथ मामूली वृद्धि दर्ज की.

टाटा मोटर्स

2025 में दूसरे स्थान के लिए होड़ तेज़ होती दिख रही है, क्योंकि सितंबर में टाटा मोटर्स ने इस स्थान के लिए दावेदारी पेश की है. घरेलू कार निर्माता ने घरेलू बाज़ार में 59,667 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है - जो साल-दर-साल 45% की वृद्धि है. इस बीच, निर्यात पिछले साल के 250 यूनिट्स से लगभग 400% बढ़कर 1,240 यूनिट्स हो गया.

कुल यात्री वाहनों की बिक्री 60,907 यूनिट्स रही - जो साल-दर-साल 47% की वृद्धि है. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 9,191 / रही - जो 96% की वृद्धि है, और ब्रांड के लिए एक नया रिकॉर्ड है. सीएनजी वाहनों की बिक्री भी 17,800 यूनिट्स के साथ एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई.

अकेले नेक्सॉन ने ब्रांड के लिए एक महीने में अब तक का सबसे अच्छा बिक्री प्रदर्शन दर्ज किया, जिसकी 22,500 से ज़्यादा यूनिट बिकीं. कंपनी ने कहा कि यह न केवल नेक्सॉन ब्रांड के लिए, बल्कि अब तक किसी भी टाटा यात्री वाहन के लिए अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था. कंपनी ने जीएसटी 2.0 मूल्य बदलाव के बाद बुकिंग में दोगुनी वृद्धि की भी सूचना दी, जो आने वाले महीनों में और भी बेहतर प्रदर्शन का संकेत देता है.

महिंद्रा

साथी घरेलू एसयूवी निर्माता महिंद्रा ने 56,233 यूनिट्स की घरेलू बिक्री के साथ महीने में तीसरा स्थान हासिल किया - जो सितंबर 2025 की तुलना में 10% अधिक है. इस बीच, कुल यात्री वाहन बिक्री 58,714 वाहन रही.

कंपनी ने नवरात्रि के नौ दिनों के दौरान मांग में वृद्धि की भी सूचना दी है, जिसमें 2024 में नवरात्रि की तुलना में ग्राहक खुदरा बिक्री में 60% की वृद्धि दर्ज की गई है. कंपनी ने डीलर शिपमेंट में बाधाओं की भी सूचना दी है, जिसमें देश भर में डीलरशिप तक मॉडल भेजने के लिए वाहन ट्रेलरों की कमी का हवाला दिया गया है.

वर्ष-दर-वर्ष, महिंद्रा ने 2,97,570 यूनिट्स की यात्री वाहन बिक्री की सूचना दी - जो वर्ष-दर-वर्ष 14% की वृद्धि है.

ह्यून्दे

सितंबर में ह्यून्दे 51,547 यूनिट्स की घरेलू बिक्री के साथ महिंद्रा और टाटा के बाद चौथे स्थान पर रही. सितंबर 2024 की तुलना में घरेलू बाजार में बिक्री अपेक्षाकृत स्थिर रही, जब कार निर्माता ने 51,101 यूनिट्स की बिक्री की सूचना दी थी. हालाँकि, निर्यात 13,100 यूनिट्स से बढ़कर 18,800 यूनिट्स हो गया.

क्रेटा ने 18,861 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ बिक्री महीना दर्ज किया, जबकि आने वाले महीनों में प्रतिस्थापित होने वाली वेन्यू की मांग में भी फिर से उछाल देखा जा रहा है. इस सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी की बिक्री 11,484 यूनिट्स की रही, जो पिछले 20 महीनों में सबसे अधिक है. एसयूवी की ओर रुझान मांग के पैटर्न में भी स्पष्ट दिखाई दिया, ह्यून्दे ने बताया कि बेची गई कारों में एसयूवी की हिस्सेदारी 72% से अधिक रही.

टोयोटा

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने सितंबर 2025 में 27,089 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने में 23,802 यूनिट्स से ज़्यादा है. निर्यात पिछले साल के 3,045 यूनिट्स की तुलना में 4,002 यूनिट्स का रहा. कुल मिलाकर, टोयोटा ने 31,091 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16% अधिक है.

वित्तीय वर्ष की बात करें तो टोयोटा ने अप्रैल से सितंबर 2025 तक छह महीनों में 1,84,959 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1,62,623 यूनिट्स से अधिक है.

किआ

किआ ने सितंबर 2025 में 22,700 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की - जो अगस्त की तुलना में लगभग 16% की वृद्धि है, हालाँकि बिक्री में साल-दर-साल गिरावट आई है. सितंबर 2024 में बिक्री 23,523 यूनिट्स की रही. इस दौरान निर्यात 2,606 यूनिट्स का रहा.

किआ ने भी जीएसटी 2.0 सुधार और त्योहारी सीजन के साथ महीने में ग्राहकों की भावना में बदलाव की सूचना दी, जिससे ग्राहकों की आमद हुई और इसकी कारों की मांग बढ़ी.

वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, किआ सितंबर 2025 के अंत तक 2,06,582 यूनिट्स की बिक्री के साथ पिछले वर्ष की तुलना में अपने बिक्री प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए तैयार है. कार निर्माता ने पिछले वर्ष इसी अवधि में 1,92,690 यूनिट्स बेची थीं.

होंडा

होंडा कार्स इंडिया ने सितंबर 2025 में यात्री वाहनों की बिक्री में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में गिरावट दर्ज की है. कुल बिक्री 8,096 यूनिट रही, जो पिछले साल की 10,911 यूनिट से कम है. घरेलू बाजार में बिक्री अपेक्षाकृत स्थिर रही - पिछले साल की 5,675 यूनिट्स की तुलना में 5,303 यूनिट्स, हालाँकि निर्यात 5,236 यूनिट्स से घटकर 2,793 यूनिट्स रह गया.

हालांकि, कार निर्माता ने आगामी महीनों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है, क्योंकि चल रहे त्यौहारी सीजन और जीएसटी 2.0 सुधारों के कारण देश भर में डीलरशिप पर ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है.

स्कोडा ऑटो इंडिया

स्कोडा अपनी सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी, काइलाक की मांग के दम पर 2025 में भी मज़बूत बिक्री वृद्धि दर्ज कर रही है. कार निर्माता ने सितंबर 2025 में 6,636 यूनिट्स की बिक्री के साथ बिक्री में साल-दर-साल 101% की वृद्धि दर्ज की. इस बीच, सितंबर को समाप्त तिमाही में बिक्री 17,161 यूनिट्स रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 110% अधिक है.

ब्रांड ने बताया कि इस कैलेंडर वर्ष में अब तक उसकी 53,355 यूनिट्स बिक चुकी हैं. इनमें से काइलाक की 34,500 से ज़्यादा यूनिट्स बिकीं.

निसान

निसान ने सितंबर महीने में कुल 10,500 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 9.3% की वृद्धि है. इस वृद्धि का मुख्य कारण निर्यात बाजारों में ब्रांड का प्रदर्शन रहा, जहाँ 10,500 यूनिट्स में से 8,872 यूनिट्स भारत के बाहर के बाजारों में भेजी गईं. घरेलू बाजार में बिक्री 1,652 यूनिट्स की रही.