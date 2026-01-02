BYD ने 2025 में 46 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की, 22.60 लाख ईवी डिलेवरी के साथ टेस्ला को कर सकती है पीछे
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित जनवरी 2, 2026
चीन की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने 2025 में पूरे साल में 46 लाख वाहनों की बिक्री दर्ज की है. यह उपलब्धि कंपनी को वार्षिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) डिलीवरी में टेस्ला को पीछे छोड़ने के कगार पर ले आती है. नियामक दस्तावेजों और बाजार रिपोर्टों के अनुसार, बीवाईडी की कुल बिक्री 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 7.7% बढ़ी, जो वास्तव में पिछले पांच वर्षों में कंपनी की सबसे धीमी वृद्धि दर है. चीन के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बजट सेगमेंट में घरेलू प्रतिद्वंद्वियों जैसे कि गीली और लीपमोटर से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
शुरुआत में 55 लाख यूनिट का लक्ष्य रखने वाली BYD ने साल के मध्य में अपने बिक्री अनुमान को कम कर दिया और अंततः 46 लाख वाहनों का आंकड़ा हासिल किया. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा बढ़ते बाजार दबाव और बदलती उपभोक्ता मांग दोनों को दर्शाता है. दिसंबर महीने में बिक्री में आई गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 18.3% कम थी - यह लगातार चौथी मासिक गिरावट थी और लगभग दो वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट थी.
हालांकि, BYD का विदेशी प्रदर्शन एक उल्लेखनीय सकारात्मक पहलू रहा. 2025 में अंतरराष्ट्रीय बिक्री बढ़कर 1,046,083 यूनिट हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150.7% की वृद्धि दर्शाती है. यह उछाल BYD की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को उजागर करता है, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में. प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो, BYD ने 2025 में 22.60 लाख बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहन डिलेवर किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27.9% की वृद्धि है. यह आंकड़ा चीनी ब्रांड को पहली बार वार्षिक इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में टेस्ला को पीछे छोड़ने की राह पर ले जाता है.
हालांकि, आगे की वृद्धि के लिए अभी भी कुछ तात्कालिक चुनौतियां मौजूद हैं. यह ध्यान देने योग्य है कि चीन 2026 में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाले प्रोत्साहनों को कम कर रहा है, जबकि नियामक इस क्षेत्र में आम तौर पर होने वाली आक्रामक छूट पर लगाम कस रहे हैं. इन नीतिगत बदलावों के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वियों द्वारा नए मॉडलों की शुरुआत और प्रमुख निर्यात बाजारों में संभावित व्यापार बाधाएं, बीवाईडी की विकास गति को धीमा कर सकती हैं. फिलहाल, बीवाईडी 2026 में मजबूत वैश्विक गति के साथ प्रवेश कर रही है - भले ही वह घरेलू और विदेशी बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी और कम सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य के लिए तैयार हो रही हो.
