बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- वर्तमान में, BYD सीलियन 7 की कीमत रु.48.90 लाख से रु.54.90 लाख के बीच है
- बदली हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी
- मौजूदा कीमतें 31 दिसंबर से पहले की गई बुकिंग पर लागू होंगी
BYD इंडिया ने घोषणा की है कि वह अपने प्रमुख मॉडल, BYD सीलियन 7 की कीमत बढ़ाएगी. ये बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी, हालाँकि, 31 दिसंबर या उससे पहले इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग कराने वाले ग्राहक मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतों का लाभ उठा सकेंगे. वर्तमान में, BYD सीलियन 7 के प्रीमियम वेरिएंट की कीमत रु.48.90 लाख और सबसे महंगे परफॉर्मेंस वैरिएंट की कीमत रु.54.90 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) हैं.
यह भी पढ़ें: बीवाईडी Atto 3 ने 10 लाख वाहनों की वैश्विक बिक्री का आंकड़ा पार किया
कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का कोई कारण नहीं बताया है, हालाँकि, हमें लगता है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के चलन के अनुरूप है. फरवरी 2026 में लॉन्च होने के बाद से, कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की 2000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं, जो इस प्राइस रेंज में एक प्रीमियम ईवी के लिए एक बड़ी संख्या है.
बीवाईडी इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स (ईपीवी) बिजनेस के प्रमुख राजीव चौहान ने कहा, "2026 की शुरुआत से नियोजित मूल्य बदलाों के साथ, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो ग्राहक बीवाईडी सीलियन 7 खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक मौजूदा मूल्य निर्धारण से लाभ उठा सकें. जैसे-जैसे हम अपने डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार करना और ग्राहक टचपॉइंट्स को बढ़ाना जारी रखते हैं, बीवाईडी सीलियन 7 एडवांस, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान पेश करने की बीवाईडी इंडिया की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा."
जैसा कि पहले बताया गया है, BYD सीलियन 7 दो वेरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन दोनों में 82.56 kWh का बैटरी पैक लगा है. अंतर केवल फीचर्स और ड्राइवट्रेन में है. प्रीमियम वेरिएंट रियर-व्हील ड्राइव (RWD) मॉडल है, जबकि परफॉर्मेंस ट्रिम्स ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) और डुअल मोटर्स हैं.
सिंगल-मोटर वैरिएंट की अधिकतम शक्ति 308 बीएचपी है, जबकि डुअल-मोटर वर्जन संयुक्त रूप से 523 बीएचपी पैदा करता है. एक्सिरेशन की बात करें तो, सिंगल-मोटर प्रीमियम वेरिएंट 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार 6.7 सेकंड में पकड़ सकता है, जबकि डुअल-मोटर परफॉर्मेंस वेरिएंट 4.5 सेकंड में. बैटरी पैक सिंगल-मोटर वेरिएंट में 587 किमी और परफॉर्मेंस AWD वर्जन में 542 किमी की रेंज देता है.
कंपनी ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए अपने आउटलेट नेटवर्क का विस्तार करने की भी योजना बना रही है. वर्तमान में, BYD इंडिया के 40 शहरों में 47 शोरूम का नेटवर्क है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 2, 2025
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 13, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स