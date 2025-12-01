पत्रिकायूज़्ड कार्स
बीवाईडी सीलियन 7 हो जाएगी महंगी, 1 जनवरी 2026 से बढ़ेंगी कीमतें

कंपनी ने मूल्य वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया है, हालांकि, हमें संदेह है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के रुझान के अनुरूप है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 1, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • वर्तमान में, BYD सीलियन 7 की कीमत रु.48.90 लाख से रु.54.90 लाख के बीच है
  • बदली हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी
  • मौजूदा कीमतें 31 दिसंबर से पहले की गई बुकिंग पर लागू होंगी

BYD इंडिया ने घोषणा की है कि वह अपने प्रमुख मॉडल, BYD सीलियन 7 की कीमत बढ़ाएगी. ये बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी, हालाँकि, 31 दिसंबर या उससे पहले इस इलेक्ट्रिक SUV की बुकिंग कराने वाले ग्राहक मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतों का लाभ उठा सकेंगे. वर्तमान में, BYD सीलियन 7 के प्रीमियम वेरिएंट की कीमत रु.48.90 लाख और सबसे महंगे परफॉर्मेंस वैरिएंट की कीमत रु.54.90 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) हैं.

 

यह भी पढ़ें: बीवाईडी Atto 3 ने 10 लाख वाहनों की वैश्विक बिक्री का आंकड़ा पार किया

 

कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का कोई कारण नहीं बताया है, हालाँकि, हमें लगता है कि यह नए साल की शुरुआत में कीमतें बढ़ाने के ऑटो उद्योग के चलन के अनुरूप है. फरवरी 2026 में लॉन्च होने के बाद से, कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की 2000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं, जो इस प्राइस रेंज में एक प्रीमियम ईवी के लिए एक बड़ी संख्या है.

BYD Sealion 7 Image 37

बीवाईडी इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स (ईपीवी) बिजनेस के प्रमुख राजीव चौहान ने कहा, "2026 की शुरुआत से नियोजित मूल्य बदलाों के साथ, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो ग्राहक बीवाईडी सीलियन 7 खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक मौजूदा मूल्य निर्धारण से लाभ उठा सकें. जैसे-जैसे हम अपने डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार करना और ग्राहक टचपॉइंट्स को बढ़ाना जारी रखते हैं, बीवाईडी सीलियन 7 एडवांस, टिकाऊ और उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान पेश करने की बीवाईडी इंडिया की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा."

BYD Sealion 7 Image 19

जैसा कि पहले बताया गया है, BYD सीलियन 7 दो वेरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन दोनों में 82.56 kWh का बैटरी पैक लगा है. अंतर केवल फीचर्स और ड्राइवट्रेन में है. प्रीमियम वेरिएंट रियर-व्हील ड्राइव (RWD) मॉडल है, जबकि परफॉर्मेंस ट्रिम्स ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) और डुअल मोटर्स हैं.

BYD Sealion 7 Image 43

सिंगल-मोटर वैरिएंट की अधिकतम शक्ति 308 बीएचपी है, जबकि डुअल-मोटर वर्जन संयुक्त रूप से 523 बीएचपी पैदा करता है. एक्सिरेशन की बात करें तो, सिंगल-मोटर प्रीमियम वेरिएंट 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार 6.7 सेकंड में पकड़ सकता है, जबकि डुअल-मोटर परफॉर्मेंस वेरिएंट 4.5 सेकंड में. बैटरी पैक सिंगल-मोटर वेरिएंट में 587 किमी और परफॉर्मेंस AWD वर्जन में 542 किमी की रेंज देता है.

 

कंपनी ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने के लिए अपने आउटलेट नेटवर्क का विस्तार करने की भी योजना बना रही है. वर्तमान में, BYD इंडिया के 40 शहरों में 47 शोरूम का नेटवर्क है.

