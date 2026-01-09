ऑटो बिक्री 2025: BMW ग्रुप इंडिया ने 18,001 कारें और एसयूवी बेचने के साथ दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ बिक्री का आंकड़ा
द्वारा ऋषभ परमार
प्रकाशित जनवरी 9, 2026
हाइलाइट्स
- एसयूवी की बिक्री कुल बिक्री का 60% है
- लंबे वजन वाले मॉडल कुल बिकने वाली यूनिट्स का 50% हैं
- 2025 की चौथी तिमाही में 6,023 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई - जो इस तिमाही में इसकी अब तक की सबसे अधिक बिक्री है
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने 2025 में 18,001 कारों की बिक्री के साथ एक कैलेंडर वर्ष में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की. इसमें बीएमडब्ल्यू ब्रांड के तहत 17,271 और मिनी ब्रांड के तहत 730 कारें शामिल हैं. कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्ज की.
यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से इन वाहन निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान
बिक्री पर टिप्पणी करते हुए, बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ, हरदीप सिंह बराड़ ने कहा, “2025 बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के लिए रिकॉर्ड तोड़ साल रहा है, जिसमें अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई है. हमने कार बिक्री में 18,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर लिया है, और यह तथ्य कि हम +14% की बहुत मजबूत वृद्धि दर से बढ़ रहे हैं, जो लग्जरी सेगमेंट की औसत वृद्धि दर से कहीं अधिक है, हमारे सम्मानित ग्राहकों की हमारे ब्रांडों के प्रति मजबूत आकांक्षा और विश्वास को दर्शाता है. बिक्री सभी सेगमेंट में बढ़ रही है, चाहे वह पेट्रोल-डीज़ल इंजन वाली गाड़ियां हों या इलेक्ट्रिक वाहन, एसएवी हों या सेडान या लॉन्ग व्हीलबेस मॉडल.
इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 200% की वृद्धि हुई
बीएमडब्ल्यू ने 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में 200% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें 3,753 यूनिट्स की बिक्री हुई. इस वर्ष में आईएक्स1 ब्रांड की सबसे अधिक बिकने वाली ईवी रही, जबकि आई7 इसकी प्रमुख लक्जरी ईवी रही. कंपनी ने बताया कि 2025 के अंत तक कुल बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 21% रही, जो 2024 में 8% थी.
लंबी व्हीलबेस वाली गाड़ियों की बिक्री में 50% हिस्सेदारी है
बीएमडब्ल्यू ने अपनी लंबी व्हीलबेस वाली मॉडलों की कैटेगरी में 162% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जिसमें 3 सीरीज ग्रैन लिमोसिन का दबदबा रहा. लॉन्ग व्हीलबेस वाले मॉडलों की कुल बिक्री 8,608 यूनिट रही, जो 2024 की तुलना में 162% अधिक है और कुल बिकने वाली कारों का लगभग 50% है.
बेची गई 60% यूनिटें एसयूवी थीं
एसयूवी (बीएमडब्ल्यू की शब्दावली में एसएवी) बीएमडब्ल्यू रेंज में सबसे लोकप्रिय मॉडल बनी रहीं, जिसमें एक्स1 सबसे आगे रही. एंट्री-लेवल लग्जरी एसयूवी 2025 में बीएमडब्ल्यू की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी थी, जिसके बाद X5 का स्थान रहा. कुल एसयूवी की बिक्री 10,748 यूनिट रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक है, या कुल बेची गई यूनिटों का लगभग 60% है.
2025 की चौथी तिमाही में अब तक की सबसे अच्छी बिक्री
बीएमडब्ल्यू ने 2025 की अंतिम तिमाही में 6,023 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की. यह पिछले वर्ष की तुलना में 17% की वृद्धि दर्शाता है.
