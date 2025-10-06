सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री: रॉयल एनफील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री दर्ज की, हीरो, टीवीएस की बिक्री में वृद्धि; होंडा की बिक्री में साल-दर-साल आई गिरावट
हाइलाइट्स
- रॉयल एनफ़ील्ड ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ संचयी मासिक बिक्री दर्ज की
- होंडा की बिक्री अगस्त 2025 की तुलना में बढ़ी, साल-दर-साल गिरावट
- हीरो ने एक महीने में अब तक का सर्वश्रेष्ठ निर्यात दर्ज किया, लगभग 40,000 यूनिट्स की शिपिंग की
दोपहिया वाहन निर्माताओं के पास नए त्योहारी सीज़न की शुरुआत का जश्न मनाने का कोई न कोई कारण ज़रूर है, क्योंकि सितंबर 2025 तक लगभग सभी निर्माताओं ने बिक्री में वृद्धि दर्ज की है. रॉयल एनफील्ड ने पिछले महीने 1.24 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ ब्रांड के इतिहास में अपनी अब तक की सबसे अच्छी कुल बिक्री दर्ज की. इस बीच, हीरो मोटोकॉर्प ने 6.87 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ भारत के सबसे बड़े दोपहिया वाहन निर्माता के रूप में अपनी जगह बनाए रखी. ब्रांड ने इस महीने 12.50 करोड़ दोपहिया वाहनों के निर्माण का आंकड़ा पार करने का भी जश्न मनाया.
हीरो मोटोकॉर्प
हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले महीने 687,220 यूनिट्स की कुल दोपहिया बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8% अधिक है. घरेलू बाजार में बिक्री 6,47,582 यूनिट्स की रही, जबकि निर्यात 39,638 वाहनों तक पहुँच गया - जो ब्रांड के लिए अब तक का सर्वोच्च स्तर है.
कंपनी ने इस महीने के लिए VAHAN डेटा भी साझा किया, जिससे पता चला कि सितंबर 2025 तक 3,23,230 रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं - जो साल-दर-साल 19% की वृद्धि है. कंपनी ने 125 मिलियन यूनिट बनाने का मील का पत्थर पूरा करने का भी जश्न मनाया.
कंपनी ने अपनी मजबूत बिक्री का श्रेय त्योहारी सीजन और संशोधित जीएसटी 2.0 दरों को दिया, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में डीलरशिप पर आने वालों की संख्या ‘दोगुनी से अधिक’ हो गई.
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया
होंडा 2 व्हीलर्स ने सितंबर 2025 तक कुल 5,68,164 यूनिट्स की शिपमेंट की, जो अगस्त 2025 की तुलना में 5% अधिक है, हालाँकि पिछले साल इसी महीने में शिपमेंट की गई 5,83,633 यूनिट्स से कम है. घरेलू शिपमेंट 5,05,693 यूनिट्स रहा, जो पिछले साल की 5,36,391 यूनिट्स से कम है. इस महीने निर्यात 62,471 यूनिट्स का हुआ, जो सितंबर 2024 में दर्ज 47,242 यूनिट्स पर पहुंची.
वित्तीय वर्ष के अब तक के आंकड़ों में भी घरेलू बिक्री में मंदी साफ़ दिखाई दे रही है, अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में 26,79,507 यूनिट्स बिकीं - जो पिछले वर्ष की इसी छह महीने की अवधि में भेजी गई 28,81,419 यूनिट्स से कम है. हालाँकि, निर्यात वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 2,76,958 यूनिट्स से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 3,11,517 यूनिट्स तक पहुँच गया.
टीवीएस मोटर कंपनी
टीवीएस मोटर कंपनी ने पिछले महीने 5,23,923 यूनिट्स की कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की समान अवधि की 4,71,792 यूनिट्स से 11% अधिक है. घरेलू बाजार में बिक्री 4,13,279 यूनिट्स की रही, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 12% अधिक है, जबकि निर्यात 8% बढ़कर 1,10,644 यूनिट हो गया. कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी 8% बढ़कर 28,901 यूनिट्स से 31,266 यूनिट्स तक पहुँच गई.
टीवीएस ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर 2025) 15.07 लाख यूनिट्स की थोक बिक्री के साथ अब तक की सबसे अच्छी तिमाही रही. इसमें 14.54 लाख दोपहिया और 0.38 लाख तिपहिया वाहन शामिल थे. इस तिमाही में कुल निर्यात 30% बढ़कर 4 लाख यूनिट हो गया.
बजाज ऑटो
बजाज ने सितंबर 2025 के अंत तक कुल 4,30,853 यूनिट्स की बिक्री की - जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 8% की वृद्धि है. घरेलू बाजार में बिक्री सितंबर 2024 के 2,59,333 यूनिट्स से लगभग 5% बढ़कर 2,73,188 यूनिट हो गई, जबकि निर्यात 12% बढ़कर 1,57,665 यूनिट हो गया.
कुल मिलाकर, बजाज ने सितंबर 2025 तक 5,10,504 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जिसमें कमर्शियल वाहन भी शामिल हैं - जो साल-दर-साल 9% की वृद्धि है. कुल घरेलू बिक्री 3,25,252 यूनिट रही, जबकि निर्यात 1,85,252 यूनिट रहा.
वित्त वर्ष 2026 में बजाज की घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2025 से कम रही, जहाँ पिछले वर्ष 12,19,298 यूनिट्स की तुलना में 11,25,920 यूनिट्स की बिक्री हुई. हालाँकि, निर्यात 7,64,827 यूनिट्स से 17% बढ़कर 8,91,858 यूनिट हो गया. कुल मिलाकर (कमर्शियल वाहनों सहित), बजाज की बिक्री वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही की तुलना में 6% कम रही, हालाँकि इसी छह महीने की अवधि में निर्यात में 20% की वृद्धि का मतलब था कि वित्त वर्ष 2026 के लिए कुल प्रेषण साल-दर-साल 4% बढ़ा.
रॉयल एनफील्ड
रॉयल एनफ़ील्ड ने सितंबर 2025 में 1,24,328 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ मासिक संचयी बिक्री दर्ज की - जो पिछले वर्ष की 86,978 संचयी डिस्पैच की तुलना में 43% की वृद्धि है. घरेलू थोक बिक्री 1,13,573 यूनिट्स रही - जो पिछले वर्ष की तुलना में 43% अधिक है, जबकि निर्यात 7,653 यूनिट्स से 41% बढ़कर 10,755 यूनिट्स हो गया.
वित्त वर्ष के अब तक के आंकड़ों ने भी अप्रैल से सितंबर की अवधि में साल-दर-साल 30% की संचयी बिक्री वृद्धि के साथ एक मज़बूत तस्वीर पेश की. सितंबर के अंत तक संचयी बिक्री 5,91,903 यूनिट रही, जिसमें से 5,21,482 यूनिट घरेलू बाजार में बिकी - जो साल-दर-साल 27% की वृद्धि है. इस बीच, संचयी निर्यात 70,421 यूनिट रहा, जो पिछले वर्ष की इसी छह महीने की अवधि में 43,937 यूनिट से 60% अधिक है.
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया
सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने सितंबर 2025 में 1,23,550 यूनिट्स की संचयी बिक्री दर्ज की - जो साल-दर-साल 25% की वृद्धि है. घरेलू बाजार में बिक्री इस महीने 1,05,886 यूनिट्स रही - जो पिछले साल सितंबर में दर्ज 77,263 यूनिट्स से 37% अधिक है.
हालांकि, निर्यात साल-दर-साल घटकर सितंबर 2024 में 21,922 यूनिट्स से 2025 में 17,664 यूनिट्स रह गया. कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपनी साल-दर-साल बिक्री के आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है.
