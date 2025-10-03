बड़े बदलावों के साथ लॉन्च हुई 2025 महिंद्रा थार 3-डोर, शुरुआती क़ीमत रु 9.99 लाख
द्वारा शम्स रजा नकवी
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 3, 2025
हाइलाइट्स
- थार 3-डोर फेसलिफ्ट में कई नए फ़ीचर्स दिए गए हैं
- कुछ अहम फ़ीचर्स अभी भी एसयूवी से नदारद हैं
- कार की शुरुआती क़ीमत है रु 9.99 लाख, एक्स-शोरूम
महिंद्रा ने भारत में मौजूदा पीढ़ी के लॉन्च के पाँच साल बाद आखिरकार थार को नए फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है. नई थार 3-डोर की शुरुआती कीमत है रु 9.99 लाख जो सबसे महँगे वेरिएंट के लिेए रु 16.99 लाख तक जाती है. कार को दो नई वेरिएंट - LXT और AXT के अलावा दो नए रंग विकल्पों - टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे के साथ पेश किया गया है.
बाहरी बदलावों में बॉडी कलर ग्रिल और रॉक्स जैसा डुअल-टोन फ्रंट बंपर शामिल है. पीछे की तरफ, स्पेयर व्हील में अब रियर-व्यू कैमरा लगाया गया है, जबकि पिछली विंडस्क्रीन में अब वाइपर और वॉशर लगा है. सबसे अहम यह है कि फ्यूल-फिलर कैप खोलने के लिए उसमें अब चाबी नहीं लगानी होगी, यह काम कैबिन में लगे एक स्विच के माध्यम से हो जाएगा.
केबिन में पहले के मुक़ाबले काफ़ी फ़र्क़ है, जैसे आसानी से चालक सीट पर जाने के लिए ग्रैब हैंडल के साथ-साथ स्टोरेज के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और सेंटर कंसोल में कपहोल्डर लगा है. वहीं पावर विंडो बटन अपनी सीटों के बीच में से हटकर दरवाज़ों में लगाए गए हैं और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच मटेरियल भी हैं. इसके अलावा आपको 65W का USB टाइप-C पोर्ट और एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है. सबसे बड़ा बदलाव नई 10.25-इंच टचस्क्रीन के रूप में आता है और इसमें वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन भी है. अंत में, आर्मरेस्ट की बदौलत, पीछे के यात्रियों को रियर एसी वेंट्स और टाइप-C USB पोर्ट भी मिलता है.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन SXT कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा
इंजन और गियरबॉक्स पहले जैसे ही हैं. आप 2.0-लीटर पेट्रोल के अलावा 1.5-लीटर डीजल और 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन में से चुन सकते हैं. पहले की तरह ही कार में 2WD और ऑफ-रोड 4WD विकल्प मिलते रहेंगे.
