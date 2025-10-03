पत्रिकायूज़्ड कार्स
बड़े बदलावों के साथ लॉन्च हुई 2025 महिंद्रा थार 3-डोर, शुरुआती क़ीमत रु 9.99 लाख

महिंद्रा ने थार 3-डोर में थार रॉक्स से लिए गए कई नए फ़ीचर्स जोड़ दिए हैं जिससे एसयूवी पहले से ज़्यादा प्रिमीयम हो गई है
Calendar-icon

द्वारा शम्स रजा नकवी

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 3, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • थार 3-डोर फेसलिफ्ट में कई नए फ़ीचर्स दिए गए हैं
  • कुछ अहम फ़ीचर्स अभी भी एसयूवी से नदारद हैं
  • कार की शुरुआती क़ीमत है रु 9.99 लाख, एक्स-शोरूम

महिंद्रा ने भारत में मौजूदा पीढ़ी के लॉन्च के पाँच साल बाद आखिरकार थार को नए फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है. नई थार 3-डोर की शुरुआती कीमत है रु 9.99 लाख जो सबसे महँगे वेरिएंट के लिेए रु 16.99 लाख तक जाती है. कार को दो नई वेरिएंट - LXT और AXT के अलावा दो नए रंग विकल्पों -  टैंगो रेड और बैटलशिप ग्रे के साथ पेश किया गया है.
 

2025 Mahindra Thar 3 Door 1

 

बाहरी बदलावों में बॉडी कलर ग्रिल और रॉक्स जैसा डुअल-टोन फ्रंट बंपर शामिल है. पीछे की तरफ, स्पेयर व्हील में अब रियर-व्यू कैमरा लगाया गया है, जबकि पिछली विंडस्क्रीन में अब वाइपर और वॉशर लगा है. सबसे अहम यह है कि फ्यूल-फिलर कैप खोलने के लिए उसमें अब चाबी नहीं लगानी होगी, यह काम कैबिन में लगे एक स्विच के माध्यम से हो जाएगा.
 

2025 Mahindra Thar 3 Door Interior

 

केबिन में पहले के मुक़ाबले काफ़ी फ़र्क़ है, जैसे आसानी से चालक सीट पर जाने के लिए ग्रैब हैंडल के साथ-साथ स्टोरेज के साथ सेंटर आर्मरेस्ट और सेंटर कंसोल में कपहोल्डर लगा है. वहीं पावर विंडो बटन अपनी सीटों के बीच में से हटकर दरवाज़ों में लगाए गए हैं और डोर पैड्स पर सॉफ्ट-टच मटेरियल भी हैं.  इसके अलावा आपको 65W का USB टाइप-C पोर्ट और एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है. सबसे बड़ा बदलाव नई 10.25-इंच टचस्क्रीन के रूप में आता है और इसमें वायरलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन भी है. अंत में, आर्मरेस्ट की बदौलत, पीछे के यात्रियों को रियर एसी वेंट्स और टाइप-C USB पोर्ट भी मिलता है.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा विजन SXT कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा

 

2025 Mahindra Thar 3 Door rear AC vents

 

इंजन और गियरबॉक्स पहले जैसे ही हैं. आप 2.0-लीटर पेट्रोल के अलावा 1.5-लीटर डीजल और 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन में से चुन सकते हैं. पहले की तरह ही कार में 2WD और ऑफ-रोड 4WD विकल्प मिलते रहेंगे. 

महिंद्रा थार पर अधिक शोध

महिंद्रा थार
8.2

महिंद्रा थार

शुरू ₹ 13.35 - 20.48 Lakh

Check On-Road Price
View Thar Specifications
View Thar Features

  • थार 3-डोर मॉडल में थार रॉक्स से कई स्टाइलिंग संकेत और फीचर्स लिए जाने की उम्मीद है.
    महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट सितंबर में होगी लॉन्च, जानें क्या मिलेगा खास
  • फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉ इस महीने के अंत में अपनी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी, काइगर का एक बड़ा फेसलिफ्ट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
    2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट 24 अगस्त को होगी लॉन्च
  • टैस्टिंग मॉडल की नई तस्वीरें एसयूवी के अपडेटेड फ्रंट-एंड डिज़ाइन और कैबिन की एक झलक दिखाता हैं.
    महिंद्रा थार फेसलिफ्ट थार रॉक्स के समान चेहरे के साथ टैस्टिंग के दौरान आई नज़र , बदले हए कैबिन की भी दिखी झलक
  • थार को दो मुख्य ट्रिम स्तरों में पेश किया जाना जारी है: LX और AX (O) आदि.
    महिंद्रा ने थार के वैरिएंट्स में किया बदलाव: कन्वर्टिबल टॉप वैरिएंट हुआ बंद
  • इस साल फरवरी में लॉन्च हुए थार अर्थ एडिशन पर सबसे ज्यादा छूट है.
    महिंद्रा थार पर साल के अंत में मिल रही रु.3.06 लाख तक की छूट
