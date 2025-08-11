2025 रेनॉ काइगर फेसलिफ्ट 24 अगस्त को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 11, 2025
हाइलाइट्स
- इस एसयूवी को पहली बार 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था
- नए मॉडल में डिज़ाइन और फ़ीचर बदलाव मिलेंगे
- काइगर रेंज की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु.6.14 लाख है
नई ट्राइबर को बाज़ार में लॉन्च करने के कुछ ही हफ़्ते बाद, रेनॉ इंडिया आगामी त्योहारी सीज़न के लिए एक बड़े लॉन्च के लिए तैयार है. फ्रांसीसी कार निर्माता 24 अगस्त को अपनी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी काइगर का एक बड़ा फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी. नई ट्राइबर की तरह, अपडेटेड काइगर में भी बाहर और अंदर दोनों तरफ कुछ बड़े बदलाव होने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: डस्टर पर आधारित निसान की एसयूवी पहली बार भारत में टैस्टिंग के दौरान दिखी
पिछले कुछ महीनों में नई काइगर को कई बार भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है
स्पाई तस्वीरों के आधार पर, इस एसयूवी में नए डिज़ाइन के बंपर, हेडलैंप और ग्रिल मिलेंगे, जबकि अलॉय व्हील्स पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है. रेनॉ द्वारा जारी किये गए एक तस्वीर से पता चलता है कि सी-आकार के एलईडी टेल लैंप्स में भी बदलाव किए गए हैं और एसयूवी में एक नया रंग विकल्प भी है. नई ट्राइबर की तरह, कैबिन में भी नए रंग और फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन सिस्टम मिल सकता है.
काइगर का कैबिन नई ट्राइबर से कुछ एलिमेंट्स साझा कर सकता है
नई काइगर में ड्राइवट्रेन विकल्प पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है. रेनॉ इस एसयूवी में 1.0 नैचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन, दोनों ही जारी रख सकती है. पहले वाले में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ AMT, जबकि दूसरे वाले में मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के विकल्प मिलेंगे. एक सीएनजी वैरिएंट भी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है. काइगर की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत रु.6.14 लाख है और नए मॉडल की कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है.
तस्वीर सौजन्य-Team BHP
