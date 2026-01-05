पत्रिकायूज़्ड कार्स
दिसंबर 2025 में ऑटो बिक्री: घरेलू बिक्री में महिंद्रा ने टाटा को पछाड़कर हासिल किया दूसरा स्थान, ह्यून्दे को मिली चौथी रैंक

मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 1.7 लाख यूनिट से अधिक की बिक्री के साथ अपनी बढ़त बरकरार रखी - जो पिछले वर्ष की तुलना में 37% की बिक्री वृद्धि है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

7 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 5, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

    वर्ष 2025 का समापन कई कार निर्माताओं के लिए शानदार रहा, क्योंकि नए वाहनों पर जीएसटी की दर में कटौती का असर अभी भी जारी था. दिसंबर में कई कार निर्माताओं ने पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि दर्ज की. खरीदार नए साल की शुरुआत और उसके बाद कई ब्रांडों द्वारा घोषित मूल्य बदलावों से पहले नए वाहन पर अच्छा सौदा पाने की कोशिश कर रहे थे. हमेशा की तरह, मारुति सुजुकी पहले स्थान पर मजबूती से टिकी रही, जबकि दूसरे स्थान के लिए चल रही प्रतिस्पर्धा में महिंद्रा ने टाटा को मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया. घरेलू बाजार में मारुति सुजुकी के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाली हुंडई घरेलू बिक्री के मामले में चौथे स्थान पर खिसक गई.

     

    यह भी पढ़ें: दिसंबर 2025 में दोपहिया वाहनों की बिक्री: ज्यादातर ब्रांडों ने दर्ज की वृद्धि

     

    मारुति सुजुकी 

    घरेलू बिक्री: 1,78,646 यूनिट 

    विकास दर: 37.2%

    Maruti Suzuki Victoris 5

    मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2025 में घरेलू बिक्री में 37.2% की वृद्धि दर्ज की, और वर्ष के अंत तक भारत में 1,78,646 यूनिट्स की बिक्री हुई. वाहनों के सभी सब-सेग्मेंट में बिक्री में वृद्धि हुई, जिसमें मिनी सेगमेंट (ऑल्टो और एस-प्रेसो) की बिक्री 2024 में 7,418 यूनिट्स से बढ़कर 2025 में 14,225 यूनिट्स हो गई, जो लगभग दोगुनी है.

     

    इसी प्रकार, कॉम्पैक्ट सेगमेंट (4 मीटर से कम लंबाई वाले वाहन, एसयूवी को छोड़कर) की बिक्री दिसंबर 2024 में 54,906 यूनिट से बढ़कर 2025 में 78,704 यूनिट हो गई, जबकि यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री में साल-दर-साल 55,651 यूनिट से बढ़कर 73,818 यूनिट की वृद्धि हुई. इसके विपरीत, वैन की बिक्री में काफी स्थिरता देखी गई, जो 2024 में 11,678 यूनिट से बढ़कर 2025 में 11,899 यूनिट हो गई.

     

    इस बीच, निर्यात पिछले वर्ष के स्तर से नीचे ही रहा. दिसंबर 2025 में 25,739 यूनिट का निर्यात हुआ, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 37,419 यूनिट था. कुल बिक्री 2,17,854 यूनिट रही, जो पिछले वर्ष के 1,78,248 यूनिट से अधिक है.

     


    महिंद्रा घरेलू बिक्री: 

    50,946 यूनिट 

    वृद्धि: 23%

    Mahindra BE 6e

    महिंद्रा ने 2025 का समापन 50,946 यूनिट्स की बिक्री के साथ किया और घरेलू बिक्री के मामले में मारुति सुजुकी के बाद एक बार फिर दूसरे स्थान पर रही. दिसंबर 2025 में कंपनी की बिक्री में 23% की वृद्धि दर्ज की गई, जो दिसंबर 2024 में 41,424 यूनिट्स से बढ़कर इतनी हो गई. कंपनी ने कहा कि एसयूवी सेगमेंट में यह अब तक की सबसे अधिक बिक्री है.

     


    टाटा मोटर्स यात्री वाहन 

    घरेलू बिक्री: 50,046 यूनिट 

    वृद्धि: 13.1%

    Tata Harrier ev image 1

    टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) ने दिसंबर 2025 में 50,046 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.1% की वृद्धि दर्शाती है. 2024 में इसी महीने में कंपनी ने 44,230 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की थी. इस बिक्री के साथ कंपनी ने महिंद्रा के ठीक पीछे (सिर्फ 900 यूनिट्स के अंतर से) और ह्यून्दे इंडिया से आगे रहते हुए, इस महीने के अंत में तीसरे स्थान पर जगह बनाई. कुल मिलाकर, टाटा ने दिसंबर महीने में 50,519 यूनिट्स (निर्यात सहित) की कुल बिक्री दर्ज की, जिसमें से 6,906 यूनिट्स इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) थे.

     

    कुल मिलाकर, टाटा ने वित्त वर्ष 2025 में 5,87,218 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक बिक्री 81,125 यूनिट्स का रिकॉर्ड भी बनाया. कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में एसयूवी की बिक्री में 18% की वृद्धि दर्ज की, जबकि सीएनजी वेरिएंट की बिक्री 47,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर गई.

     

    टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के अंत में जीएसटी 2.0 लागू होने से मिली गति को तीसरी तिमाही में और भी बल मिला, जिसके परिणामस्वरूप कई नए रिकॉर्ड बने. हमने 171,103 यूनिट्स की अब तक की सबसे अधिक तिमाही थोक बिक्री हासिल की, जबकि खुदरा बिक्री/पंजीकरण ने पहली बार 200,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार किया. नेक्सॉन अक्टूबर और नवंबर में भारत की सबसे अधिक बिकने वाली कार/एसयूवी रही और वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भी लगभग 64,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ इस बढ़त को बरकरार रखने की राह पर है. पंच ने अपने सेगमेंट में दबदबा बनाए रखा और टियागो ने मजबूत वृद्धि दर्ज की, जिससे हैचबैक सेगमेंट में इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई,” शैलेश चंद्र, एमडी और सीईओ, टीएमपी ने टिप्पणी की.

     


    ह्यून्दे इंडिया 

    घरेलू बिक्री: 42,416 यूनिट 

    वृद्धि: 0.49%

    Creta EV 14

    घरेलू बाजार में ह्यून्दे का निराशाजनक प्रदर्शन दिसंबर में भी जारी रहने की आशंका है, बिक्री लगभग स्थिर रही. ह्यून्दे ने 2025 के आखिरी महीने में 42,416 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल के इसी महीने में हुई 42,208 यूनिट्स की बिक्री से मामूली रूप से अधिक है. वहीं, निर्यात 16,286 यूनिट्स रहा, जो पिछले साल की तुलना में 26.5% अधिक है. इसके साथ ही दिसंबर 2024 की तुलना में ह्यून्दे की कुल बिक्री में 6.6% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस महीने में 58,702 यूनिट्स की बिक्री हुई.

     


    टोयोटा इंडिया 

    घरेलू बिक्री: 34,157 यूनिट 

    विकास दर: 37%

    Toyota Urban Cruiser Taisor 3

    टोयोटा ने दिसंबर 2025 में घरेलू बाजार में 34,157 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में बेची गई 24,887 यूनिट्स की तुलना में 37% की वृद्धि है. निर्यात 4,642 यूनिट्स से बढ़कर 5,176 यूनिट्स हो गया, जबकि कुल बिक्री इस महीने 39,333 यूनिट्स रही - जो दिसंबर 2024 में बेची गई 29,529 यूनिट्स से 33% अधिक है.

     

    चालू वर्ष में टोयोटा ने घरेलू बिक्री में 17% की वृद्धि दर्ज की, जिसमें 3,51,580 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि निर्यात में 42% की वृद्धि के साथ 37,221 यूनिट्स की बिक्री हुई. कुल मिलाकर, कंपनी ने वर्ष 2025 में 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि है.

     

    “कुल मिलाकर, 2025 टोयोटा के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, जिसमें घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में हमारे मॉडलों और सर्विस की ग्राहकों द्वारा बेहतर स्वीकृति मिली है, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि हुई है. भारत सरकार द्वारा किए गए प्रगतिशील जीएसटी सुधारों, रणनीतिक मॉडल बदलावों और नए मॉडल वैरिएंट की शुरुआत ने इस निरंतर प्रदर्शन को संभव बनाया है,” बिक्री-सर्विस-प्रयुक्त कार व्यवसाय और लाभ बदलाव के उपाध्यक्ष वरिंदर वधवा ने टिप्पणी की.

     

    किआ इंडिया

    घरेलू बिक्री: 18,659 यूनिट

    विकास दर: 105%

    Kia Sonet long term edited

    किआ इंडिया ने दिसंबर 2025 में भारतीय बाजार में 18,659 यूनिट्स बेचकर अपनी बिक्री दोगुनी कर दी - जो 2024 में बेची गई 8,957 यूनिट्स से अधिक है. कार निर्माता ने इस वृद्धि का श्रेय खरीदारों के मजबूत रुझान को दिया - जो संभवतः नई कारों पर जीएसटी में कमी के कारण हुआ - साथ ही ब्रांड द्वारा ग्राहकों पर दिए गए मजबूत फोकस को भी.

     

    इस बीच, कैलेंडर वर्ष में कुल बिक्री 2,80,286 यूनिट रही - जो 2024 में दर्ज की गई 2,45,000 यूनिट से 15% अधिक है. 2025 में भी सॉनेट लगातार दूसरे वर्ष किआ के सबसे अधिक बिकने वाले मॉडलों में से एक बनी रही और इसकी बिक्री लगातार दूसरे वर्ष 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई.

     


    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया 

    घरेलू बिक्री: 6,500 यूनिट 

    विकास दर: -13.5%

    MG Windsor EV Inspire Edition Launched Price Details

    जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने चालू वर्ष 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि दर्ज करते हुए 70,554 यूनिट्स की बिक्री की. हालांकि, दिसंबर में बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% घटकर 6,500 यूनिट्स रह गई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में 7,516 यूनिट्स की बिक्री हुई थी.

     

    स्कोडा ऑटो घरेलू बिक्री:

    नॉट अवेलेबल

    विकास: नॉट अवेलेबल

    Skoda Kylaq Web 25

    स्कोडा ऑटो ने भारतीय बाजार में अब तक का सर्वश्रेष्ठ कैलेंडर वर्ष दर्ज किया है, जिसमें कुल 72,665 यूनिट्स की बिक्री हुई है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 107% की वृद्धि है, जब कंपनी ने 35,166 यूनिट्स बेची थीं. इससे पहले कंपनी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2022 में रहा था, जब उसने 53,721 यूनिट्स बेची थीं. कंपनी ने यह आंकड़ा 2025 के पहले 10 महीनों में पार कर लिया है.

     

    कार निर्माता कंपनी ने काइलाक सबकॉम्पैक्ट एसयूवी को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के साथ-साथ कोडियाक की मजबूत मांग और कुशक और स्लाविया की स्थिर बिक्री को बिक्री में इस मजबूत वृद्धि का श्रेय दिया.

     

    स्कोडा ने दिसंबर 2025 के लिए बिक्री के आंकड़े साझा नहीं किए.

