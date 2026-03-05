मासेराती ने भारत की पहली बेस्पोक ग्रेकेल फ्यूरीसेरी और ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो की डिलेवरी की
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित मार्च 5, 2026
हाइलाइट्स
- भारत की पहली कस्टमाइज्ड ग्रीकेल फ्यूरिसरी नई दिल्ली में डिलीवर की गई
- अहमदाबाद में एक अनोखी ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो का ऑर्डर देकर डिलीवरी की गई
- दोनों कारों को मासेराती के फ्यूरिसरी पर्सनलाइजेशन प्रोग्राम के माध्यम से कस्टमाइज किया गया
मासेराती ने अपने मासेराती फ्यूरिसरी कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम के तहत भारत में दो खास गाड़ियां डिलेवर की हैं, जो एक विशेष रूप से तैयार की गई मासेराती ग्रेकेल नई दिल्ली में और एक अनोखी मासेराती ग्रैनकैब्रियो अहमदाबाद में. फ्यूरिसरी को मासेराती का एक ऐसा फैशन स्टूडियो समझें, जैसे एस्टन मार्टिन का क्यू और मैकलारेन का MSO. यहां, कैटलॉग से चुनने के बजाय, ग्राहकों को एक खाली कैनवास मिलता है, और वे रंग, सामग्री, फिनिश – लगभग हर चीज को मालिक की पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ करवा सकते हैं.
यह भी पढ़ें: मासेराती ग्रेकेल फोल्गोर भारत में रु.1.89 करोड़ में लॉन्च हुई
इन दो कारों में से पहली कार मासेराती ग्रेकेल जीटी है, जिसे इटली की इस कंपनी के उत्तर भारत स्थित नई दिल्ली डीलरशिप के माध्यम से डिलीवर किया गया है इसकी खासियत इसका पेंट है. रोज़ गोल्ड लिक्विड मेटल नाम का यह रंग मासेराती के फ्यूरिसेरी फ्यूचुरा कलेक्शन से लिया गया है और यह वाकई बेहद खास दिखता है क्योंकि इसमें गहनों जैसी चमक है.
बाहरी लुक को और भी आकर्षक बनाने के लिए, ग्रेकेल में 20 इंच के फोर्ज्ड एटेरे व्हील्स लगे हैं जिन पर लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स हैं. अंदरूनी हिस्से में भी यही थीम बरकरार है, जहां रिच रेड लेदर सीट्स के साथ नीरो फिनिश वाला डैशबोर्ड और हेडलाइनर का शानदार कंट्रास्ट देखने को मिलता है. ओपन-पोर रेडिका वुड ट्रिम केबिन को एक प्राकृतिक स्पर्श देता है.
इसी बीच, राज्यों में, अहमदाबाद में, पश्चिम भारत के डीलरशिप ने एक विशेष रूप से निर्मित मासेराती ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो सौंपी. मासेराती की ओपन-टॉप ग्रैंड टूरर के रूप में, ग्रैनकैब्रियो पहले से ही काफी आकर्षक है; यह विशेष कार इसे और भी शानदार बनाती है. इसका बाहरी रंग ब्लू रॉयल है, जो फ्यूरिसरी कोर्स कलेक्शन का एक गहरा और सुरुचिपूर्ण रंग है.
इसमें आगे 20 इंच और पीछे 21 इंच के फोर्ज्ड व्हील लगे हैं, जिन पर डायमंड-कट मैट डार्क मायरोन डिज़ाइन है. कैबिन के अंदर नीरो लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सीटों, डैशबोर्ड और डोर पैनल पर रोसो कंट्रास्ट स्टिचिंग की गई है. मैट कार्बन फाइबर वीव ट्रिम ट्रोफियो के परफॉर्मेंस कैरेक्टर को और भी मजबूत बनाता है.
फ्यूरिसरी कार्यक्रम अब व्यापक बोटेगा फ्यूरिसरी पहल का हिस्सा है – जो मासेराती और अल्फा रोमियो के बीच साझा किया गया एक रचनात्मक इकोसिस्टम है. यह परियोजना कस्टम कस्टमाइजेशन, विरासत जीर्णोद्धार, सामग्री नवाचार और मोटरस्पोर्ट विशेषज्ञता को एक साथ लाती है. दूसरे शब्दों में, यह परंपरा और प्रयोग का संगम है. भारत में ग्राहकों के लिए, यह अनुभव देश भर में फैले मासेराती शोरूमों के माध्यम से उपलब्ध है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय मासेराती मॉडल्स
- मासेराती लेवांतेएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.61 - 1.82 करोड़
- मासेराती ग्रैनटूरिज्मोएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.09 - 3.3 करोड़
- मासेराती क्वात्रोपोर्तेएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.89 - 2.91 करोड़
- मासेराती ग्रेकेलएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.49 - 2.33 करोड़
- मासेराती ग्रेकेल फोल्गोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.05 - 3.18 करोड़
- मासेराती एमसीपुराएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.12 - 5.12 करोड़
अपकमिंग कार्स
- ऑडी क्यू ई-ट्रॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 9, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 10, 2026
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- ऑडी SQ8एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- रेनो डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 17, 2026
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स