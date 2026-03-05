मासेराती ने भारत की पहली बेस्पोक ग्रेकेल फ्यूरीसेरी और ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो की डिलेवरी की

मासेराती ने अपने मासेराती फ्यूरिसरी कस्टमाइज़ेशन प्रोग्राम के तहत भारत में दो खास गाड़ियां डिलेवर की हैं, जो एक विशेष रूप से तैयार की गई मासेराती ग्रेकेल नई दिल्ली में और एक अनोखी मासेराती ग्रैनकैब्रियो अहमदाबाद में. फ्यूरिसरी को मासेराती का एक ऐसा फैशन स्टूडियो समझें, जैसे एस्टन मार्टिन का क्यू और मैकलारेन का MSO. यहां, कैटलॉग से चुनने के बजाय, ग्राहकों को एक खाली कैनवास मिलता है, और वे रंग, सामग्री, फिनिश – लगभग हर चीज को मालिक की पसंद के अनुसार कस्टमाइज़ करवा सकते हैं.

इन दो कारों में से पहली कार मासेराती ग्रेकेल जीटी है, जिसे इटली की इस कंपनी के उत्तर भारत स्थित नई दिल्ली डीलरशिप के माध्यम से डिलीवर किया गया है इसकी खासियत इसका पेंट है. रोज़ गोल्ड लिक्विड मेटल नाम का यह रंग मासेराती के फ्यूरिसेरी फ्यूचुरा कलेक्शन से लिया गया है और यह वाकई बेहद खास दिखता है क्योंकि इसमें गहनों जैसी चमक है.

बाहरी लुक को और भी आकर्षक बनाने के लिए, ग्रेकेल में 20 इंच के फोर्ज्ड एटेरे व्हील्स लगे हैं जिन पर लाल रंग के ब्रेक कैलिपर्स हैं. अंदरूनी हिस्से में भी यही थीम बरकरार है, जहां रिच रेड लेदर सीट्स के साथ नीरो फिनिश वाला डैशबोर्ड और हेडलाइनर का शानदार कंट्रास्ट देखने को मिलता है. ओपन-पोर रेडिका वुड ट्रिम केबिन को एक प्राकृतिक स्पर्श देता है.

इसी बीच, राज्यों में, अहमदाबाद में, पश्चिम भारत के डीलरशिप ने एक विशेष रूप से निर्मित मासेराती ग्रैनकैब्रियो ट्रोफियो सौंपी. मासेराती की ओपन-टॉप ग्रैंड टूरर के रूप में, ग्रैनकैब्रियो पहले से ही काफी आकर्षक है; यह विशेष कार इसे और भी शानदार बनाती है. इसका बाहरी रंग ब्लू रॉयल है, जो फ्यूरिसरी कोर्स कलेक्शन का एक गहरा और सुरुचिपूर्ण रंग है.

इसमें आगे 20 इंच और पीछे 21 इंच के फोर्ज्ड व्हील लगे हैं, जिन पर डायमंड-कट मैट डार्क मायरोन डिज़ाइन है. कैबिन के अंदर नीरो लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सीटों, डैशबोर्ड और डोर पैनल पर रोसो कंट्रास्ट स्टिचिंग की गई है. मैट कार्बन फाइबर वीव ट्रिम ट्रोफियो के परफॉर्मेंस कैरेक्टर को और भी मजबूत बनाता है.

फ्यूरिसरी कार्यक्रम अब व्यापक बोटेगा फ्यूरिसरी पहल का हिस्सा है – जो मासेराती और अल्फा रोमियो के बीच साझा किया गया एक रचनात्मक इकोसिस्टम है. यह परियोजना कस्टम कस्टमाइजेशन, विरासत जीर्णोद्धार, सामग्री नवाचार और मोटरस्पोर्ट विशेषज्ञता को एक साथ लाती है. दूसरे शब्दों में, यह परंपरा और प्रयोग का संगम है. भारत में ग्राहकों के लिए, यह अनुभव देश भर में फैले मासेराती शोरूमों के माध्यम से उपलब्ध है.