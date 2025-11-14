पत्रिकायूज़्ड कार्स
मासेराती ग्रेकेल फोल्गोर भारत में रु.1.89 करोड़ में लॉन्च हुई

ग्रेकेल फोल्गोर मासेराती की पहली इलेक्ट्रिक कार है और इसमें 105 kWh का बैटरी पैक है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 14, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • मासेराती ग्रेकेल फोल्गोर भारत में लॉन्च
  • एक बार चार्ज करने पर 500 किमी की रेंज का दावा
  • डुअल मोटर AWD सेटअप; 542 बीएचपी

मासेराती ने ग्रेकेल फोल्गोर के लॉन्च के साथ अपने भारतीय पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, जिसकी कीमत रु.1.89 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. कंपनी ने ग्रेकेल नाम से इस एसयूवी को सबसे पहले जुलाई 2024 में GT, मोडेना और ट्रोफियो वेरिएंट के साथ भारत में लॉन्च किया था. अब, एक साल से भी ज़्यादा समय बाद, फोल्गोर ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी भारतीय लाइनअप में शामिल हो.

 

यह भी पढ़ें: मासेराती MCPura भारत में रु.4.12 करोड़ में हुई लॉन्च

 

Maserati Grecale Folgore Electric SUV 4

 

लुक्स की बात करें तो, ग्रेकेल MC20 से प्रेरित है, खासकर इसकी लो-सेट ग्रिल और आगे के हिस्से का पूरा लुक. पीछे की तरफ, बूमरैंग के आकार के टेल लैंप्स, गिउगिआरो द्वारा डिज़ाइन की गई 3200 GT की याद दिलाते हैं, जो कूपे जैसी प्रोफ़ाइल और समलम्बाकार सतहों के साथ काम करते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वर्ज़न बिल्कुल ICE वर्ज़न जैसा ही दिखता है.

Maserati Grecale Folgore Electric SUV 1

ग्रेकेल फोल्गोर 105 kWh बैटरी पैक और डुअल-मोटर, ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप से लैस है. इसकी ताकत 542 bhp और 820 Nm टॉर्क बनाता है, जिससे यह EV लगभग 4.1 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी अधिकतम गति लगभग 220 किमी/घंटा है इसकी ड्राइविंग रेंज लगभग 500 किमी बताई गई है, और चार्जिंग सपोर्ट में 150 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग और 22 kW तक की AC चार्जिंग शामिल है.

 

भारतीय बाजार में, ग्रेकेल फोल्गोर का मुकाबला प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी जैसे पोर्श मकान इलेक्ट्रिक, बीएमडब्ल्यू आईएक्स और ऑडी क्यू8 ई-ट्रॉन से होगा.

Maserati Grecale Folgore Electric SUV 3

ग्रेकेल फोल्गोर के साथ, मासेराती ने अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ग्रैनटूरिस्मो फोल्गोर और ग्रैनकैब्रियो फोल्गोर भी पेश की हैं. ग्रैनटूरिस्मो फोल्गोर की कीमत रु.3.05 करोड़ से शुरू होती है, जबकि ग्रैनकैब्रियो फोल्गोर की कीमत रु.3.18 करोड़ है.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अक्टूबर महीने के लिए देश भर में वाहनों की थोक बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं, जो कार बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं.
    अक्टूबर 2025 में कारों की बिक्री में आया अच्छा उछाल, दोपहिया वाहनों की बिक्री मामूली तौर पर बढ़ी
  • भारत की प्री-ओन्ड वाला कार बाजार वित्त वर्ष 2025 में 59 लाख कारों पर पहुंच गया, जिसमें एसयूवी की मांग सबसे अधिक रही.
    महंगी कारें और एसयूवी भारत के प्री-ओन्ड बाजार में कर रही वृद्धि का नेतृत्व: वित्त वर्ष 2025 IBB की रिपोर्ट
  • नई सेल्टॉस में अपने पिछले मॉडल की तुलना में मौलिक डिजाइन परिवर्तन होंगे तथा इसमें नया हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल किया जाएगा.
    दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश
  • यह 992.2-जनरेशन टर्बो एस है जिसमें समान GTS हाइब्रिड पावरट्रेन है, लेकिन ताकत 711bhp और टॉर्क 800Nm तक है.
    नई पोर्श 911 टर्बो एस भारत में रु.3.80 करोड़ में हुई लॉन्च
  • ब्रिटिश ब्रांड के अनुसार, अभी तक नामित नहीं की गई 5 मीटर से छोटी एसयूवी एक नया सेगमेंट बनाएगी.
    बेंटले ने 2026 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार का निर्माण शुरू किया
