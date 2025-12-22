मारुति सुजुकी सिलेरियो को ग्लोबल एनकैप क्रैश टैस्ट में मिली 3-स्टार की सुरक्षा रेटिंग

मारुति सुजुकी की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी सिलेरियो का ग्लोबल एनकैप द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया नया मॉडल है, जिसमें इसे 3-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिली है. क्रैश टेस्टिंग एजेंसी ने इस हैचबैक के दो वेरिएंट का टैस्ट किया - एक में दो एयरबैग थे और दूसरे में छह एयरबैग. पहले वेरिएंट को एडल्ट की सुरक्षा के लिए निराशाजनक 2-स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए 1-स्टार रेटिंग मिली, जबकि दूसरे वैरिएंट को एडल्टों के लिए 3-स्टार और बच्चों के लिए 2-स्टार सुरक्षा रेटिंग प्राप्त हुई.



टेस्ट स्कोर पर टिप्पणी करते हुए, ग्लोबल एनकैप के सीईओ रिचर्ड वुड्स ने कहा, "हमें इस बात से प्रोत्साहन मिला है कि मारुति सुजुकी डिजायर और विक्टोरिस जैसे नए मॉडलों के लिए 5 स्टार प्रदर्शन के साथ सुरक्षा में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि यह निराशाजनक है कि कुछ पुराने मॉडल इस स्तर से पीछे रह जाते हैं."

एडल्ट आक्यपूेंट सुरक्षा

सेलेरियो ने एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 34 में से 18.04 अंक प्राप्त किए - फ्रंटल ऑफसेट टक्कर और डिफॉर्मेबल साइड बैरियर इम्पैक्ट टेस्टिंग में आगे की सीटों पर बैठे यात्रियों को अच्छी से कमजोर स्तर की सुरक्षा दी. साइड हेड प्रोटेक्शन की कमी के कारण डुअल एयरबैग वेरिएंट के लिए पोल इम्पैक्ट टेस्टिंग नहीं की गई, जबकि छह एयरबैग वेरिएंट ने अच्छी से पर्याप्त स्तर की सुरक्षा मिली. ग्लोबल एनकैप ने पाया कि टक्कर के बाद फ्रंट फुटवेल और बॉडीशेल अस्थिर थे और आगे का भार सहन करने में सक्षम नहीं होंगे.

दिलचस्प बात यह है कि 6 एयरबैग और 2 एयरबैग वाले दोनों मॉडलों को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए समान अंक मिले, हालांकि पोल इम्पैक्ट टेस्ट में सफलता और अतिरिक्त एयरबैग के कारण छह एयरबैग वाले मॉडल को तीन स्टार रेटिंग मिली. वहीं, दो एयरबैग वाले वेरिएंट को दो स्टार रेटिंग मिली.

सिलेरियो ने फ्रंटल और साइड बैरियर इम्पैक्ट टेस्टिंग में डुअल-एयरबैग और सिक्स एयरबैग दोनों मॉडलों में वयस्क यात्रियों को समान स्तर की सुरक्षा दी; सिक्स एयरबैग मॉडल का साइड पोल इम्पैक्ट के लिए परीक्षण किया जा सकता था.

बच्चों की सुरक्षा

वहीं, बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कोरिंग में उल्लेखनीय अंतर देखने को मिला, जिसमें छह एयरबैग वाले वेरिएंट को लगभग दोगुने अंक मिले. छह एयरबैग वाले सिलेरियो को 49 में से 18.57 अंक (दो स्टार) मिले, जबकि दो एयरबैग वाले मॉडल को 9.52 अंक (एक स्टार) प्राप्त हुए.

ग्लोबल एनकैप ने पाया कि सेलेरियो में आगे और पीछे दोनों तरफ से लगाए जाने वाले चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम में पीछे की सीट पर बैठे बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती. सुरक्षा निकाय ने यह भी बताया कि सामने से टक्कर होने पर कोई भी सीआरएस सिस्टम बच्चों के सिर को चोट से नहीं बचा पाता, हालांकि 18 महीने के बच्चों के लिए पीछे की तरफ लगाया जाने वाला सीआरएस सिस्टम साइड से टक्कर होने पर पूरी सुरक्षा मिलती है.

छह एयरबैग वाले वेरिएंट को सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट की सुविधा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त अंक मिले, जिससे इसे दो-स्टार रेटिंग प्राप्त हुई.