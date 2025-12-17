मारुति सुजुकी ने सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए वैगनआर को स्विवल सीट के साथ किया लॉन्च

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वैगनआर के लिए एक स्विवल सीट लॉन्च की है. यह स्विवल सीट खास तौर पर सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों को ज़्यादा सुविधा देने के लिए बनाई गई है. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह 11 शहरों में वैगनआर के साथ लॉन्च किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट है. अगर कस्टमर्स का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो इसे और आगे बढ़ाया जाएगा.

इस पहल में, मारुति सुजुकी ने NSRCEL-IIM बैंगलोर के साथ मिलकर अपने स्टार्टअप इनक्यूबेशन प्रोग्राम के तहत बैंगलोर स्थित स्टार्टअप ट्रूअसिस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है. ग्राहक मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप पर रेट्रोफिटिंग किट के तौर पर घूमने वाली सीट खरीद सकते हैं. इस सीट को नई वैगनआर मॉडल में लगाया जा सकता है या मौजूदा गाड़ियों में भी रेट्रोफिट किया जा सकता है. इस पहल के ज़रिए, कंपनी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाना है.

इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाने के लिए वैगनआर एक परफेक्ट चॉइस लगती है क्योंकि यह टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आती है, जिससे इसमें काफी हेडरूम और लेगरूम मिलता है. स्विवल सीट से अंदर आना-जाना आसान हो जाता है.

मारुति सुजुकी का कहना है कि स्विवल सीट लगाने में एक घंटे से भी कम समय लगेगा, और ग्राहक को ओरिजिनल सीट बदलने की ज़रूरत नहीं होगी. ग्राहक को किसी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के खिलाफ 3 साल की वारंटी भी मिलेगी. वैगनआर स्विवल सीट किट का सेफ्टी इवैल्यूएशन ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) में किया गया है और यह ज़रूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है. इंस्टॉलेशन प्रोसेस गाड़ी के स्ट्रक्चर या उसके बेसिक ऑपरेशन्स में कोई बदलाव किए बिना किया जाता है.

इस पहल पर कमेंट करते हुए, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, हिसाशी ताकेउची ने कहा कि स्विवल सीट का मकसद सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों के लिए रोज़ाना की मोबिलिटी को आसान बनाना है. उन्होंने बताया कि वैगनआर, जो भारत की 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है, इस तरह के एक्सेसिबिलिटी फीचर को बड़े पैमाने पर देने के लिए सबसे सही प्लेटफॉर्म है. ताकेउची के अनुसार, यह कदम मारुति सुजुकी के समावेशी मोबिलिटी के विज़न और कस्टमर-फोकस्ड समाधानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है, जो गरिमा, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं, साथ ही ब्रांड की फिलॉसफी के प्रति भी सच रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोबिलिटी का आनंद पहुंचाया जाए.



ट्रअसिस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर नैना पाडाकी ने इस सहयोग के बारे में बात करते हुए कहा कि मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप से असिस्टिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस ज़्यादा बड़े ग्राहक बेस तक पहुंच पाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि मारुति सुजुकी की R&D टीम के साथ मिलकर काम करना एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, और उन्होंने उनके कस्टमर-सेंट्रिक अप्रोच की तारीफ की. पाडाकी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वैगनआर जैसे मास मार्केट मॉडल में स्विवल सीट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने से पूरे भारत में परिवारों के लिए इन्क्लूसिव मोबिलिटी एक मुख्यधारा की सच्चाई बन जाएगी.