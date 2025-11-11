पत्रिकायूज़्ड कार्स
मारुति सुजुकी ई विटारा भारत में 2 दिसंबर को होगी लॉन्च

ई विटारा भारतीय बाजार के लिए मारुति का पहला इलेक्ट्रिक वाहन है, इस एसयूवी का निर्माण पहले से ही कंपनी के गुजरात स्थित प्लांट में किया जा रहा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 11, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • मारुति की नेक्सा के माध्यम से बिक्री की जाएगी
  • दो बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध होने की उम्मीद है
  • ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को टक्कर देगी

मारुति सुजुकी ई विटारा को भारत में 2 दिसंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा. पिछले साल वैश्विक स्तर पर पेश की गई, ई विटारा ने भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 में भारत में अपनी शुरुआत की. संयोग से, भारत इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए एक प्रोडक्शन केंद्र भी है, जिसे वर्तमान में अगस्त के अंत से मारुति की गुजरात सुविधा से रोल आउट किया जा रहा है, वर्तमान में यूनिट्स को यूरोप भेजा जा रहा है.

Bharat Mobility Global Expo 2025 Maruti Suzuki e Vitara Showcased In India 1

ई विटारा का डिज़ाइन मारुति सुजुकी ईवीएक्स कॉन्सेप्ट से लिया गया है, और इस कॉन्सेप्ट कार का ज़्यादातर डिज़ाइन प्रोडक्शन मॉडल में भी मौजूद है. इस एसयूवी में वाई-आकार के डीआरएल के साथ एंगुलर हेडलैंप क्लस्टर दिए गए हैं, साथ ही व्हील आर्च, आगे और पीछे के बंपर और दरवाजों के निचले हिस्से पर क्लैडिंग का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है. इसमें कनेक्टेड टेल लैंप भी दिए गए हैं, जो ईवीएक्स कॉन्सेप्ट वाले टेल लैंप से मिलते जुलते हैं.

maruti suzuki e vitara unveiled production version of evx concept maruti first ev carandbike 2

कैबिन के अंदर, ई विटारा एक नया केबिन डिज़ाइन लेकर आई है जो मारुति के किसी भी अन्य मॉडल में नहीं है. डैशबोर्ड में ऊपर एक कॉमन बेज़ल के अंदर दो फ्री-स्टैंडिंग डिस्प्ले लगे हैं, और सामने की तरफ सॉफ्ट-टच मटीरियल का एक मोटा हिस्सा भी इस्तेमाल किया गया है. सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स के बीच में फिजिकल बटनों की एक छोटी सी रो है, और पारंपरिक लीवर की जगह एक रोटरी गियर सिलेक्टर है.

 

फीचर की बात करें तो वैश्विक बाजारों में ई विटारा ADAS, ऑटो-डिमिंग इनर रियर-व्यू मिरर, टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले, 10.1-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, चार स्पीकर और कीलेस एंट्री जैसी तकनीक के साथ आती है और सबसे महंगे वैरिएंट में 19-इंच के पहिये, 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, इनफिनिटी साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जिंग, फॉग लाइट और 360-डिग्री कैमरा जैसे बिट्स के साथ मानक के रूप में शुरू होती है.

maruti suzuki e vitara unveiled production version of evx concept maruti first ev carandbike 3

यह देखना अभी बाकी है कि भारत-स्पेक ई विटारा को किस प्रकार से पेश किया जाएगा, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि वेरिएंट के आधार पर अधिकांश विशेषताएं एसयूवी में शामिल होंगी.

 

पावरट्रेन की बात करें तो, भारत में ई विटारा को 49 kWh और 61 kWh दोनों बैटरी पैक विकल्पों के साथ पेश किए जाने की संभावना है, और 61 kWh केवल सबसे महंगे वेरिएंट तक ही सीमित रहेगा. निचले मॉडल में फ्रंट-व्हील ड्राइव मानक है, जिसमें 142 bhp और 192.5 Nm का मोटर फ्रंट एक्सल में जुड़ी है. महंगे वेरिएंट में 172 bhp की अधिक शक्तिशाली ताकत मिलती है. वैश्विक बाजारों में एक AWD वेरिएंट भी उपलब्ध है, हालाँकि यह देखना बाकी है कि यह भारत में आता है या नहीं. रेंज की बात करें तो, ई विटारा की WLTP रेंज वेरिएंट के आधार पर 428 किमी तक है.

 

लॉन्च होने पर, ई विटारा भारतीय बाज़ार में ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक और महिंद्रा बीई 6 जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी मारुति की नेक्सा डीलरशिप चेन के ज़रिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

  लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • दूसरी पीढ़ी की वेन्यू, सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए ह्यून्दे द्वारा एक नया प्रयास है, लेकिन इसकी तुलना सेगमेंट की दिग्गज मारुति ब्रेज़ा से कैसे की जाती है?
    नई ह्यून्दे वेन्यू बनाम मारुति सुजुकी ब्रेज़ा: आकार, फीचर्स, इंजन और कीमत की तुलना
  • मारुति का कहना है कि फ्रोंक्स के बाद जिम्नी कंपनी का दूसरा सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला मॉडल है.
    मारुति सुजुकी जिम्नी का निर्यात 1 लाख के पार पहुंचा
  • घरेलू बाजार में कार निर्माताओं के लिए सितम्बर का महीना मिलाजुला रहा, हालांकि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन से ग्राहकों की संख्या और बुकिंग में वृद्धि हुई है.
    ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
  • विक्टोरिस मैकेनिकल रूप से ग्रांड विटारा से संबंधित है, लेकिन इसे मारुति के डीलरशिप के बड़े एरिना नेटवर्क के माध्यम से बेचा जा रहा है.
    मारुति सुजुकी विक्टोरिस को लॉन्च के दो हफ्ते मिली 25,000 बुकिंग, वेटिंग पीरियड बढ़ा
  • पुणे स्थित कार निर्माता ने नवरात्रि के पहले दिन 10,000 से अधिक यात्री वाहन वितरित किए, और सितंबर माह के अंत में महिंद्रा और ह्यून्दे को पछाड़कर दूसरे सबसे अधिक वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ शीर्ष स्थान पर रही.
    सितंबर 2025 में टाटा मोटर्स यात्री वाहन की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंची
