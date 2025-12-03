पत्रिकायूज़्ड कार्स
भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध ये हैं सबसे अधिक माइलेज वाली सीएनजी कारें

पहले सीएनजी को केवल फ्लीट और कमर्शियल सेग्मेंट के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में देखा जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में, यह निजी कार खरीदारों के बीच भी लोकप्रिय हो गई है, जिससे सीएनजी से चलने वाले मॉडलों में वृद्धि हुई है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 3, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • आज भारत में 30 से ज़्यादा कारें और एसयूवी सीएनजी पावरट्रेन विकल्प के साथ उपलब्ध हैं
  • इस सूची में ज़्यादातर मॉडल देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुज़ुकी के हैं
  • ह्यून्दे और टोयोटा के एक-एक मॉडल इस सूची को पूरा करते हैं

वह समय अब ​​बीत चुका है जब (सीएनजी) से चलने वाली कारों को ज़्यादातर फ्लीट कारों के लिए एक विकल्प माना जाता था. आज, ज़्यादा माइलेज, कम उत्सर्जन और कम परिचालन लागत के लाभों को ध्यान में रखते हुए, सभी बॉडी स्टाइल और सेगमेंट की कारें सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध हैं. इसके अलावा, कई कार निर्माता अब महंगे वैरिएंट पर फ़ैक्टरी-फिटेड सीएनजी किट भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका मतलब है कि खरीदार आखिरकार पूरी तरह से सुसज्जित, सीएनजी से चलने वाली कार चुन सकते हैं. इस सूची में, हम उन कारों और एसयूवी पर नज़र डालते हैं जिन्होंने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार, सबसे ज़्यादा ईंधन दक्षता हासिल की है.

 

यह भी पढ़ें: साल के अंत में कार खरीदने की टिप्स, कैसे मिलेगा ज्यादा लाभ


कृपया ध्यान दें कि रियल वर्ल्ड माइलेज के आंकड़े काफी कम होने की संभावना है, क्योंकि ये आंकड़े नियंत्रित परीक्षण स्थितियों में प्राप्त किए गए हैं

Maruti Suzuki Victoris Web 42

10. मारुति सुजुकी विक्टोरिस सीएनजी - 27.02 किमी प्रति किलोग्राम

इस सूची में अगला नाम मारुति सुजुकी की नई पेशकश - विक्टोरिस एसयूवी का है. अपनी एरिना रिटेल चेन के नए फ्लैगशिप मॉडल के रूप में प्रस्तुत, विक्टोरिस ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस और टाटा सिएरा जैसी कारों को टक्कर देती है. इस सूची में सबसे बड़ी सीएनजी कार होने के बावजूद, इसकी ARAI प्रमाणित माइलेज 27.02 किमी प्रति किलोग्राम है, जो बेहद प्रभावशाली है. खास बात यह भी है कि विक्टोरिस में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक है, जिससे बूट स्पेस खाली रहता है.

Exter Advertorial 30

9. ह्यून्दे एक्सटर – 27.1 किमी प्रति किलोग्राम

इस सूची में शामिल एकमात्र ह्यून्दे मॉडल कंपनी की सबसे किफायती एसयूवी - एक्सटर है. अपने प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी, टाटा पंच की तरह, एक्सटर सीएनजी में भी बूट स्पेस को अधिकतम करने के लिए डुअल-सिलेंडर लेआउट (जिसे HyCNG Duo कहा जाता है) मिलता है. इसकी ARAI-प्रमाणित रेंज पंच से थोड़ी ज़्यादा, 27.1 किमी प्रति किलोग्राम है.

Fronx Header2

8.मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सीएनजी – 28.51 किमी प्रति किलोग्राम

बलेनो को क्रॉसओवर में बदलने की मारुति की कोशिश न केवल सफल रही है, बल्कि इससे भारत के सबसे ज़्यादा माइलेज वाली सीएनजी मॉडलों में से एक का जन्म भी हुआ है. 2023 में लॉन्च होने के बाद से देश भर में ज़बरदस्त मांग देखने को मिल रही फ्रोंक्स जिस कार पर यह आधारित है, उसकी तरह ही फ़ैक्टरी-फ़िट सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध है. ARAI टैस्ट के अनुसार, सीएनजी का इस्तेमाल करने पर फोंक्स 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देगी.

carandbike Awards 2023 Compact Car Of The Year Maruti Suzuki Baleno

7. मारुति सुजुकी बलेनो/टोयोटा ग्लांजा- 30.61 किमी प्रति किलोग्राम

बेहद लोकप्रिय फ्रोंक्स से थोड़ा आगे, शानदार बलेनो है. पिछले कुछ वर्षों में पसंदीदा प्रीमियम हैचबैक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, बलेनो अब सीएनजी विकल्प के साथ बेहतरीन किफ़ायती दाम देती है. इस बॉय-फ्यूल मॉडल का ARAI प्रमाणित माइलेज 30.61 किमी प्रति किलोग्राम है, और जो लोग अलग बैज के साथ समान माइलेज चाहते हैं, वे बलेनो की जुड़वां, टोयोटा ग्लांज़ा, चुन सकते हैं, जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है.

Website 7

6. मारुति सुजुकी एस-प्रेसो - 32.73 किमी प्रति किलोग्राम

मारुति सुजुकी के अन्य मॉडलों की तरह बिक्री में भले ही यह सफल न हो, लेकिन एस-प्रेसो की एक खासियत यह है कि यह अविश्वसनीय रूप से कुशल है, खासकर जब सीएनजी से चलती है. कार निर्माता की सबसे छोटी (और सबसे हल्की) कारों में से एक होने के नाते, एस-प्रेसो वैसे भी किफायती है, लेकिन सीएनजी के साथ चलने पर, एस-प्रेसो की प्रमाणित माइलेज 32.73 किमी प्रति किलोग्राम है, जो इसे बेड़े संचालकों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है.

Maruti Suzuki Swift CNG m 37

5.मारुति सुजुकी स्विफ्ट – 32.85 किमी प्रति किलोग्राम

पिछले कुछ वर्षों में, मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने मौज-मस्ती और व्यावहारिकता का अनूठा संगम विकसित किया है, और स्विफ्ट की नई पीढ़ी इस मिश्रण को एक नए स्तर पर ले जाती है. फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट से लैस, स्विफ्ट सीएनजी 32.85 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है, जो इसे भारत की शीर्ष पाँच सबसे अधिक माइलेज कुशल सीएनजी कारों की सूची में शामिल करती है.

Maruti Suzuki Alto K10

4. मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 - 33.40 किमी प्रति किलोग्राम

भारत में कार स्वामित्व के प्रवेश बिंदु मानी जाने वाली ऑल्टो हमेशा से सुलभ और किफायती मोटरिंग का प्रतीक रही है. ऑल्टो K10 इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है, और CNG से चलने पर, यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे कुशल कारों में से एक होने का वादा करती है, जिसकी प्रमाणित माइलेज 33.40 किमी प्रति किलोग्राम है.

tr44c1ck maruti suzuki wagonr 625x300 30 September 20

3. मारुति सुजुकी वैगन आर – 33.47 किमी प्रति किलोग्राम

भारतीय सड़कों पर सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले रूपों में से एक मारुति सुज़ुकी वैगन आर है. लंबी, विशाल और कुशल, ये तीन खूबियाँ हैं जो वैगन आर दशकों से अपनी पहचान बनाती आई है. वर्तमान पीढ़ी की वैगन आर, जो फ्लीट ऑपरेटरों और राइड-हेलिंग ऐप्स के बीच काफी लोकप्रिय है, की प्रमाणित 33.47 किमी प्रति किलोग्राम माइलेज देती है.

Maruti Suzuki Dzire Image 60

2. मारुति सुजुकी डिजायर – 33.73 किमी प्रति किलोग्राम

दूसरे स्थान पर भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान है - मारुति सुज़ुकी डिज़ायर. मारुति की सबसे किफ़ायती थ्री-बॉक्स कार की इस नई पीढ़ी में बेहद कुशल Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन लगा है, जो ARAI परीक्षण के अनुसार, CNG पर चलने पर 33.73 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकती है, जो कि कुछ छोटी कारों के लिए भी बेजोड़ है.

qrmvakdo maruti suzuki celerio 625x300 16 November 21

1. मारुति सुजुकी सेलेरियो - 34.43 किमी प्रति किलोग्राम

सबसे पहले, हैरानी की बात है, एक और मारुति हैचबैक है, लेकिन इस सूची की कुछ अन्य हैचबैक्स जितनी इसकी माँग नहीं है. वर्तमान मारुति सुजुकी सेलेरियो की ARAI प्रमाणित माइलेज 34.43 किमी प्रति किलोग्राम है, जो इसे भारत में बिकने वाली अब तक की सबसे अधिक ईंधन-कुशल CNG कार बनाती है.

# CNG cars# CNG Cars in India# CNG Cars India# CNG# CNG hatchbacks# CNG sedans# CNG SUVs India# Maruti Suzuki# Hyundai# Toyota India# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ह्यून्दे का कहना है कि बॉक्सी एसयूवी कॉन्सेप्ट इसकी अधिक मजबूत एक्सआरटी मॉडल रेंज के 'अगले विकास की खोज' करती है.
    ह्यून्दे क्रेटर ऑफ-रोड एसयूवी कॉन्सेप्ट को लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में किया गया पेश
  • अपनी सहयोगी कार ग्रांड विटारा की तरह, वापस बुलाई गई यूनिट्स का निर्माण 9 दिसंबर, 2024 और 29 अप्रैल, 2025 के बीच किया गया था.
    टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर को फ्यूल लेवल इंडिकेटर में खामी के कारण किया गया रिकॉल, 10,000 से अधिक एसयूवी हुईं प्रभावित
  • क्रेटर कॉन्सेप्ट का प्रदर्शन आगामी लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में 20 नवंबर को होगा.
    ह्यून्दे क्रेटर कॉन्सेप्ट को किया गया पेश, आगामी ऑफ-रोडर की दिखाई झलक
  • सीएनजी/पीएनजी आपूर्तिकर्ता महानगर गैस ने कहा कि वडाला स्थित सिटी गेट स्टेशन पर आपूर्ति बहाल होने तक मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में सीएनजी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है.
    गेल पाइपलाइन खराब होने से मुंबई में सीएनजी की सप्लाई हुई बधित
  • प्रभावित कारों का निर्माण 9 दिसंबर, 2024 और 29 अप्रैल, 2025 के बीच किया गया था.
    मारुति सुजुकी ने फ्यूल गेज में खराबी के चलते ग्रांड विटारा की 30,000 से अधिक कारों के लिए जारी किया रिकॉल
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध ये हैं सबसे अधिक माइलेज वाली सीएनजी कारें