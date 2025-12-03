भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध ये हैं सबसे अधिक माइलेज वाली सीएनजी कारें

वह समय अब ​​बीत चुका है जब (सीएनजी) से चलने वाली कारों को ज़्यादातर फ्लीट कारों के लिए एक विकल्प माना जाता था. आज, ज़्यादा माइलेज, कम उत्सर्जन और कम परिचालन लागत के लाभों को ध्यान में रखते हुए, सभी बॉडी स्टाइल और सेगमेंट की कारें सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध हैं. इसके अलावा, कई कार निर्माता अब महंगे वैरिएंट पर फ़ैक्टरी-फिटेड सीएनजी किट भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका मतलब है कि खरीदार आखिरकार पूरी तरह से सुसज्जित, सीएनजी से चलने वाली कार चुन सकते हैं. इस सूची में, हम उन कारों और एसयूवी पर नज़र डालते हैं जिन्होंने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार, सबसे ज़्यादा ईंधन दक्षता हासिल की है.

कृपया ध्यान दें कि रियल वर्ल्ड माइलेज के आंकड़े काफी कम होने की संभावना है, क्योंकि ये आंकड़े नियंत्रित परीक्षण स्थितियों में प्राप्त किए गए हैं

10. मारुति सुजुकी विक्टोरिस सीएनजी - 27.02 किमी प्रति किलोग्राम

इस सूची में अगला नाम मारुति सुजुकी की नई पेशकश - विक्टोरिस एसयूवी का है. अपनी एरिना रिटेल चेन के नए फ्लैगशिप मॉडल के रूप में प्रस्तुत, विक्टोरिस ह्यून्दे क्रेटा, किआ सेल्टॉस और टाटा सिएरा जैसी कारों को टक्कर देती है. इस सूची में सबसे बड़ी सीएनजी कार होने के बावजूद, इसकी ARAI प्रमाणित माइलेज 27.02 किमी प्रति किलोग्राम है, जो बेहद प्रभावशाली है. खास बात यह भी है कि विक्टोरिस में अंडरबॉडी सीएनजी टैंक है, जिससे बूट स्पेस खाली रहता है.

9. ह्यून्दे एक्सटर – 27.1 किमी प्रति किलोग्राम

इस सूची में शामिल एकमात्र ह्यून्दे मॉडल कंपनी की सबसे किफायती एसयूवी - एक्सटर है. अपने प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी, टाटा पंच की तरह, एक्सटर सीएनजी में भी बूट स्पेस को अधिकतम करने के लिए डुअल-सिलेंडर लेआउट (जिसे HyCNG Duo कहा जाता है) मिलता है. इसकी ARAI-प्रमाणित रेंज पंच से थोड़ी ज़्यादा, 27.1 किमी प्रति किलोग्राम है.

8.मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सीएनजी – 28.51 किमी प्रति किलोग्राम

बलेनो को क्रॉसओवर में बदलने की मारुति की कोशिश न केवल सफल रही है, बल्कि इससे भारत के सबसे ज़्यादा माइलेज वाली सीएनजी मॉडलों में से एक का जन्म भी हुआ है. 2023 में लॉन्च होने के बाद से देश भर में ज़बरदस्त मांग देखने को मिल रही फ्रोंक्स जिस कार पर यह आधारित है, उसकी तरह ही फ़ैक्टरी-फ़िट सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध है. ARAI टैस्ट के अनुसार, सीएनजी का इस्तेमाल करने पर फोंक्स 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देगी.

7. मारुति सुजुकी बलेनो/टोयोटा ग्लांजा- 30.61 किमी प्रति किलोग्राम

बेहद लोकप्रिय फ्रोंक्स से थोड़ा आगे, शानदार बलेनो है. पिछले कुछ वर्षों में पसंदीदा प्रीमियम हैचबैक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद, बलेनो अब सीएनजी विकल्प के साथ बेहतरीन किफ़ायती दाम देती है. इस बॉय-फ्यूल मॉडल का ARAI प्रमाणित माइलेज 30.61 किमी प्रति किलोग्राम है, और जो लोग अलग बैज के साथ समान माइलेज चाहते हैं, वे बलेनो की जुड़वां, टोयोटा ग्लांज़ा, चुन सकते हैं, जिसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है.

6. मारुति सुजुकी एस-प्रेसो - 32.73 किमी प्रति किलोग्राम

मारुति सुजुकी के अन्य मॉडलों की तरह बिक्री में भले ही यह सफल न हो, लेकिन एस-प्रेसो की एक खासियत यह है कि यह अविश्वसनीय रूप से कुशल है, खासकर जब सीएनजी से चलती है. कार निर्माता की सबसे छोटी (और सबसे हल्की) कारों में से एक होने के नाते, एस-प्रेसो वैसे भी किफायती है, लेकिन सीएनजी के साथ चलने पर, एस-प्रेसो की प्रमाणित माइलेज 32.73 किमी प्रति किलोग्राम है, जो इसे बेड़े संचालकों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाती है.

5.मारुति सुजुकी स्विफ्ट – 32.85 किमी प्रति किलोग्राम

पिछले कुछ वर्षों में, मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने मौज-मस्ती और व्यावहारिकता का अनूठा संगम विकसित किया है, और स्विफ्ट की नई पीढ़ी इस मिश्रण को एक नए स्तर पर ले जाती है. फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट से लैस, स्विफ्ट सीएनजी 32.85 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है, जो इसे भारत की शीर्ष पाँच सबसे अधिक माइलेज कुशल सीएनजी कारों की सूची में शामिल करती है.

4. मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 - 33.40 किमी प्रति किलोग्राम

भारत में कार स्वामित्व के प्रवेश बिंदु मानी जाने वाली ऑल्टो हमेशा से सुलभ और किफायती मोटरिंग का प्रतीक रही है. ऑल्टो K10 इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है, और CNG से चलने पर, यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध सबसे कुशल कारों में से एक होने का वादा करती है, जिसकी प्रमाणित माइलेज 33.40 किमी प्रति किलोग्राम है.

3. मारुति सुजुकी वैगन आर – 33.47 किमी प्रति किलोग्राम

भारतीय सड़कों पर सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले रूपों में से एक मारुति सुज़ुकी वैगन आर है. लंबी, विशाल और कुशल, ये तीन खूबियाँ हैं जो वैगन आर दशकों से अपनी पहचान बनाती आई है. वर्तमान पीढ़ी की वैगन आर, जो फ्लीट ऑपरेटरों और राइड-हेलिंग ऐप्स के बीच काफी लोकप्रिय है, की प्रमाणित 33.47 किमी प्रति किलोग्राम माइलेज देती है.

2. मारुति सुजुकी डिजायर – 33.73 किमी प्रति किलोग्राम

दूसरे स्थान पर भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान है - मारुति सुज़ुकी डिज़ायर. मारुति की सबसे किफ़ायती थ्री-बॉक्स कार की इस नई पीढ़ी में बेहद कुशल Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन लगा है, जो ARAI परीक्षण के अनुसार, CNG पर चलने पर 33.73 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे सकती है, जो कि कुछ छोटी कारों के लिए भी बेजोड़ है.

1. मारुति सुजुकी सेलेरियो - 34.43 किमी प्रति किलोग्राम

सबसे पहले, हैरानी की बात है, एक और मारुति हैचबैक है, लेकिन इस सूची की कुछ अन्य हैचबैक्स जितनी इसकी माँग नहीं है. वर्तमान मारुति सुजुकी सेलेरियो की ARAI प्रमाणित माइलेज 34.43 किमी प्रति किलोग्राम है, जो इसे भारत में बिकने वाली अब तक की सबसे अधिक ईंधन-कुशल CNG कार बनाती है.