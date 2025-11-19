पत्रिकायूज़्ड कार्स
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर को खराब फ्यूल लेवल इंडिकेटर के कारण किया गया रिकॉल, 10,000 से अधिक एसयूवी प्रभावित

अपनी सहयोगी कार ग्रांड विटारा की तरह, वापस बुलाई गई यूनिट्स का निर्माण 9 दिसंबर, 2024 और 29 अप्रैल, 2025 के बीच किया गया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 19, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • 11,529 कारें प्रभावित हुईं
  • विशेष रूप से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले मॉडलों के लिए रिकॉल
  • टोयोटा डीलर और सर्विस सेंटर प्रभावित ग्राहकों तक पहुँचेंगे

मारुति द्वारा ग्रांड विटारा को वापस बुलाने की घोषणा के बाद, टोयोटा इंडिया ने भी अपनी सहयोगी कार, अर्बन क्रूज़र हाइराइडर को उसी खराब फ्यूल लेवल इंडिकेटर के कारण वापस बुला लिया है. टोयोटा के मामले में, यह रिकॉल दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 की अवधि में निर्मित 11,529 यूनिट्स को प्रभावित करता है. टोयोटा का कहना है कि यह रिकॉल केवल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले मॉडलों पर लागू होता है, जबकि एसयूवी के चुनिंदा वेरिएंट - जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड - में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा होता है.

Urban Cruiser Hyryder LT 10

इस रिकॉल से एसयूवी की 11,000 से अधिक यूनिट्स प्रभावित हुई हैं

 

ग्रांड विटारा की तरह, टोयोटा का कहना है कि 'कुछ स्थितियों में, फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में सही फ्यूल लेवल को इंगित नहीं कर सकता है.' कंपनी ने कहा कि इससे ऐसे मामले हो सकते हैं जहां लो फ्यूल जानकारी की चेतावनी दिखाई न दे, जिससे फ्यूल की कमी के कारण वाहन के रुकने का खतरा हो सकता है.

 

यह भी पढ़ें: मारुति सुजुकी ने फ्यूल गेज में खराबी के चलते ग्रांड विटारा की 30,000 से अधिक कारों के लिए जारी किया रिकॉल

 

सभी स्वैच्छिक रिकॉल की तरह, टोयोटा अपने डीलरों और सर्विस सेंटरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रभावित ग्राहकों तक सीधे पहुंचेगी, तथा निरीक्षण और पार्ट बदलाव निःशुल्क किया जाएगा.

Toyota Hy Ryder interior

रिकॉल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली यूनिट्स को प्रभावित करता है

 

अर्बन क्रूज़र हाइराइडर का प्लेटफ़ॉर्म, पावरट्रेन और तकनीक मारुति ग्रांड विटारा से मिलती है. दोनों एसयूवी पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध हैं. पहले दोनों में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा है, जबकि बाद वाले में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑन-बोर्ड बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर लगी है.

 

पेट्रोल वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प उपलब्ध हैं, साथ ही सबसे महंगे मॉडल में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी उपलब्ध है. सीएनजी वैरिएंट केवल मैनुअल हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड केवल CVT के साथ उपलब्ध है.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • प्रभावित यूनिट्स के ECU में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण रियरव्यू डिस्प्ले तस्वीर रुक सकती है या ब्लैक स्क्रीन सामने आ सकती है.
    रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित
  • यूट्यूबर समय रैना ने हाल ही में त्यौहारी सीज़न के दौरान अपने लिए बिल्कुल नई वेलफायर लग्ज़री एमपीवी को खरीदा है.
    यूट्यूबर समय रैना ने खरीदी बिल्कुल नई टोयोटा वेलफायर लग्जरी एमपीवी
  • अर्बन क्रूज़र हायराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
    टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध
  • घरेलू बाजार में कार निर्माताओं के लिए सितम्बर का महीना मिलाजुला रहा, हालांकि जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन से ग्राहकों की संख्या और बुकिंग में वृद्धि हुई है.
    ऑटो बिक्री सितंबर 2025: टाटा मोटर्स की बिक्री दूसरे नंबर पर पहुंची, मारुति की घरेलू बिक्री साल-दर-साल हुई कम
  • रुमियन मारुति सुजुकी अर्टिगा का रीबैज्ड वैरिएंट है, जिसे हाल ही में मानक के रूप में 6 एयरबैग के साथ अपडेट किया गया है.
    टोयोटा रुमियन एमपीवी को मानक तौर पर मिले 6 एयरबैग, कीमत रु.10.44 लाख से शुरू
