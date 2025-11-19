टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर को खराब फ्यूल लेवल इंडिकेटर के कारण किया गया रिकॉल, 10,000 से अधिक एसयूवी प्रभावित

मारुति द्वारा ग्रांड विटारा को वापस बुलाने की घोषणा के बाद, टोयोटा इंडिया ने भी अपनी सहयोगी कार, अर्बन क्रूज़र हाइराइडर को उसी खराब फ्यूल लेवल इंडिकेटर के कारण वापस बुला लिया है. टोयोटा के मामले में, यह रिकॉल दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 की अवधि में निर्मित 11,529 यूनिट्स को प्रभावित करता है. टोयोटा का कहना है कि यह रिकॉल केवल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाले मॉडलों पर लागू होता है, जबकि एसयूवी के चुनिंदा वेरिएंट - जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड - में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा होता है.

इस रिकॉल से एसयूवी की 11,000 से अधिक यूनिट्स प्रभावित हुई हैं

ग्रांड विटारा की तरह, टोयोटा का कहना है कि 'कुछ स्थितियों में, फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में सही फ्यूल लेवल को इंगित नहीं कर सकता है.' कंपनी ने कहा कि इससे ऐसे मामले हो सकते हैं जहां लो फ्यूल जानकारी की चेतावनी दिखाई न दे, जिससे फ्यूल की कमी के कारण वाहन के रुकने का खतरा हो सकता है.

सभी स्वैच्छिक रिकॉल की तरह, टोयोटा अपने डीलरों और सर्विस सेंटरों के नेटवर्क के माध्यम से प्रभावित ग्राहकों तक सीधे पहुंचेगी, तथा निरीक्षण और पार्ट बदलाव निःशुल्क किया जाएगा.

रिकॉल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली यूनिट्स को प्रभावित करता है

अर्बन क्रूज़र हाइराइडर का प्लेटफ़ॉर्म, पावरट्रेन और तकनीक मारुति ग्रांड विटारा से मिलती है. दोनों एसयूवी पेट्रोल, सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्पों में उपलब्ध हैं. पहले दोनों में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन लगा है, जबकि बाद वाले में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑन-बोर्ड बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर लगी है.

पेट्रोल वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प उपलब्ध हैं, साथ ही सबसे महंगे मॉडल में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी उपलब्ध है. सीएनजी वैरिएंट केवल मैनुअल हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड केवल CVT के साथ उपलब्ध है.