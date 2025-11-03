पत्रिकायूज़्ड कार्स
रिवर्स कैमरा में खराबी के कारण टोयोटा ने कैमरी के लिए भारत में जारी किया रिकॉल, 2,200 से ज़्यादा कारें हुईं प्रभावित

प्रभावित यूनिट्स के ECU में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण रियरव्यू डिस्प्ले तस्वीर रुक सकती है या ब्लैक स्क्रीन सामने आ सकती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 3, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • रिकॉल से कैमरी की 2,257 कारें प्रभावित हुई
  • सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण रियरव्यू कैमरा में गड़बड़ी हो सकती है
  • टोयोटा द्वारा निरीक्षण और सुधार के लिए प्रभावित ग्राहकों से सीधे संपर्क करने की उम्मीद है

टोयोटा इंडिया ने नई कैमरी के लिए स्वैच्छिक रिकॉल जारी किया है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में समस्या के कारण कार के 360-डिग्री कैमरे प्रभावित हुए हैं. यह रिकॉल जुलाई 2024 और सितंबर 2025 के बीच बनी कैमरी की 2,257 कारों को प्रभावित करेगा. उम्मीद है कि टोयोटा डीलर वाहन निरीक्षण और मरम्मत के लिए मालिकों से सीधे संपर्क करेंगे.

 

यह भी पढ़ें: टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध

Toyota Camry 2024 8

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को दी गई जानकारी के अनुसार, टोयोटा का कहना है कि 'पार्किंग असिस्ट ईसीयू' में दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर के कारण प्रभावित वाहनों में रियरव्यू कैमरा फ़ंक्शन में समस्याएँ आ सकती हैं. कंपनी का कहना है कि सॉफ़्टवेयर की इस त्रुटि के कारण, अगर वाहन को 'इग्निशन चालू होने के बाद एक निश्चित समय के भीतर' रिवर्स में डाला जाए, तो रियरव्यू डिस्प्ले इमेज कुछ समय के लिए फ़्रीज़ हो सकती है. ब्रांड ने आगे कहा कि अगर 'इग्निशन एक निश्चित समय के भीतर चालू या बंद किया जाता है,' तो अगली बार स्टार्ट-अप पर भी डिस्प्ले एक्टिव नहीं हो सकता है.

Toyota Camry 2024 15

जहाँ तक सुरक्षा संबंधी रिकॉल की बात है, रोज़मर्रा की ड्राइविंग में इसके कोई गंभीर परिणाम होने की संभावना नहीं है, हालाँकि ड्राइवरों को पीछे मुड़ते समय केवल रियरव्यू कैमरा डिस्प्ले पर निर्भर रहने से बचना चाहिए. पीछे मुड़ते समय, वाहन के पीछे किसी भी बाधा की सटीक जाँच के लिए रियर-व्यू मिरर का उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है.

 

नई कैमरी, जो अब अपनी नौवीं पीढ़ी में है, पिछले साल के अंत में भारत में लॉन्च हुई थी. यह सेडान एक ही पूरी तरह फीचर लोडेड वैरिएंट में उपलब्ध है, साथ ही खरीदारों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक स्पेशल एडिशन कैमरी स्प्रिंट वैरिएंट का विकल्प भी दिया गया है.

