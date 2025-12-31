जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली नई कारें

नया साल नजदीक आ रहा है, ऐसे में आइए देखते हैं कि 2026 के पहले महीने में आप किन नई कारों के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं.

किआ सेल्टॉस (दूसरी पीढ़ी) - 2 जनवरी

इस महीने वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने के बाद, किआ इंडिया 2 जनवरी, 2026 को दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस की कीमतों की घोषणा करेगी. नई सेल्टॉस किआ के नए K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और अपने पिछले मॉडल की तुलना में आकार में बड़ी है, साथ ही भारत में एक नए बाहरी डिज़ाइन के साथ पेश की गई है. कैबिन भी मौजूदा मॉडल से बहुत अलग है. पहले की तरह, खरीदारों के पास नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प होंगे, जिनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों उपलब्ध होंगे.

महिंद्रा XUV 7XO - 5 जनवरी

लोकप्रिय महिंद्रा XUV 700 का फेसलिफ्ट, XUV 7XO, कुछ उल्लेखनीय डिज़ाइन अपडेट और ढेर सारी नई तकनीकों के साथ आएगा. टीज़र और स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसमें एक नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट लुक है जिसमें रीडिज़ाइन की गई ग्रिल, हेडलाइट्स और बंपर शामिल हैं, जबकि पीछे की तरफ, बदला हुआ बंपर और नई टेललाइट्स देखने को मिलेंगी. कैबिन की बात करें तो, सबसे महंगे वेरिएंट में महिंद्रा इलेक्ट्रिक XEV सीरीज़ में देखी गई नई ट्रिपल स्क्रीन लेआउट मिलेगी, साथ ही पावर फ्रंट सीटें, पावर बॉस मोड, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS तकनीक और अन्य फीचर्स भी उपलब्ध होंगे. इंजन विकल्पों में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, जिसमें परिचित 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन पहले की तरह ही मौजूद रहेंगे.

स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट

तस्वीर में वर्तमान वाहन दिखाया गया है

फोक्सवैगन ग्रुप द्वारा भारत में अपनी इंडिया 2.0 रेंज को नया रूप देने के प्रयासों के तहत, स्कोडा अगले महीने कुशक फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च करने की उम्मीद है. फेसलिफ्टेड कुशक में हेडलाइट्स, टेललाइट्स और ग्रिल में मामूली कॉस्मेटिक बदलाव, नए व्हील डिज़ाइन और बंपर शामिल होने की उम्मीद है. कैबिन में भी मामूली कॉस्मेटिक बदलाव होने की संभावना है, हालांकि स्कोडा एसयूवी में ADAS जैसे और भी फीचर्स जोड़ने पर विचार कर सकती है. पहले की तरह, एसयूवी को 1.0 और 1.5 TSI इंजन विकल्पों के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है.

टाटा हैरियर/ सफारी पेट्रोल

टाटा अगले महीने हाल ही में लॉन्च हुई हैरियर और सफारी पेट्रोल की कीमतों की घोषणा कर सकती है. इन पेट्रोल एसयूवी में टाटा का नया 1.5-लीटर TGDI हाइपरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन होगा, जो 168 bhp की ताकत और 280 Nm का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है - जो सिएरा से अधिक है. गियरबॉक्स विकल्पों में मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दोनों शामिल होंगे, और पेट्रोल इंजन लगभग सभी वेरिएंट में उपलब्ध होगा. दोनों एसयूवी में एक नया टॉप-स्पेक अल्ट्रा वेरिएंट भी आएगा, जिसमें हैरियर ईवी की तरह 14.5-इंच की बड़ी टचस्क्रीन के साथ-साथ डिजिटल रियर व्यू मिरर और फ्रंट और रियर कैमरों के लिए वॉशर जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी होंगे.

मारुति सुजुकी ई विटारा

जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली ई-विटारा, मारुति सुजुकी की भारतीय बाजार के लिए पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी. नेक्सा डीलर नेटवर्क के माध्यम से बेची जाने वाली ई-विटारा, अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तरह ही दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी - 49 किलोवाट-घंटे और 61 किलोवाट-घंटे का पैक. बड़ी बैटरी सबसे महंगे दो ट्रिम्स में दी जाएगी, जबकि डेल्टा मॉडल में छोटी बैटरी और 142 बीएचपी और 192.5 एनएम का फ्रंट-माउंटेड मोटर होगा. महंगा मॉडल 172 बीएचपी की ताकत पैदा करेगा.

61 किलोवाट-घंटे की बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 543 किमी (ARAI) की रेंज देने का दावा करती है. ग्राहक तीन वैरिएंट में से चुन सकेंगे: डेल्टा, ज़ेटा और अल्फा.

मारुति ई-विटारा के साथ बैटरी एज़ अ सर्विस (BaaS) स्कीम और सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश करेगी.



टोयोटा अर्बन क्रूज़र ईवी

मारुति ई विटारा की सिस्टर मॉडल, अर्बन क्रूज़र ईवी भारतीय बाज़ार के लिए टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी. पिछले साल वैश्विक स्तर पर लॉन्च की गई अर्बन क्रूज़र ईवी, ई विटारा से डिज़ाइन, कैबिन और इंजन के मामले में काफी मिलती-जुलती है, हालांकि टोयोटा ने एसयूवी को एक अलग पहचान देने के लिए इसके फ्रंट और रियर एंड में पर्याप्त बदलाव किए हैं. इंजन की बात करें तो, अर्बन क्रूज़र ईवी में ई विटारा की तरह ही 49 किलोवाट-घंटे और 61 किलोवाट-घंटे के दो बैटरी पैक उपलब्ध होंगे और सभी वेरिएंट में समान फीचर्स होंगे.