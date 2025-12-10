पत्रिकायूज़्ड कार्स
2026 किआ सेल्टॉस से वैश्विक स्तर पर उठा पर्दा, 2 जनवरी, को भारत में होगी लॉन्च

दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस में किआ की नई डिजाइन भाषा का उपयोग किया गया है, जिसमें नई टेल्यूराइड एसयूवी से लिए गए डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 10, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने पिछले मॉडल की तुलना में आकार में बड़ी हो गई है
  • पहले वाले इंजन विकल्पों को ही आगे ले जाया गया है
  • नई तकनीक में 12.3 इंच के डिस्प्ले और 10 वे एडजस्टेूबल ड्राइवर सीट शामिल हैं

बहुप्रतीक्षित दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस ने भारत में अपनी शुरुआत कर दी है और इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा. देश में पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्पों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाली नई सेल्टॉस में किआ की नई वैश्विक डिजाइन भाषा का परिचय दिया गया है, जिसे पहले ईवी2 कॉन्सेप्ट और इस साल की शुरुआत में दूसरी पीढ़ी की टेलुराइड में देखा गया था.

Second gen Kia Seltos 2

टेलुराइड की तरह, सेल्टॉस में अब स्प्लिट हेडलैंप लेआउट में आगे की तरफ नए वर्टिकल डेटाइम रनिंग लाइट गाइड दिए गए हैं. बड़े वेंट्रिकल डीआरएल सामने के हिस्से के बाहरी किनारे पर लगे हैं, जबकि मुख्य हेडलैंप ज़्यादा अंदर की ओर स्थित हैं और ग्रिल में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है. मुख्य हेडलैंप यूनिट में एलईडी प्रोजेक्टर लाइट के साथ अतिरिक्त डेटाइम रनिंग लाइट एलिमेंट भी हैं. ग्रिल अपने आप में पुराने मॉडल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई है और बंपर भी नया है, हालाँकि किआ के खास अंदाज़ में, टेक लाइन, जीटी लाइन या एक्स-लाइन मॉडल के आधार पर, इसमें कुछ अनोखे एलिमेंट भी हैं.

Second gen Kia Seltos 3

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इसके फेंडर अधिक चौकोर हैं, जो इसे और भी दमदार लुक देते हैं. वहीं, इसकी सॉफ्ट शोल्डर लाइन और फ्लैट-फिटिंग डोर हैंडल्स एसयूवी को एक साफ-सुथरा और सुव्यवस्थित लुक देने का काम करती हैं. पीछे की ओर, उभरा हुआ हिप्स एसयूवी की दमदार उपस्थिति को और बढ़ाता है. वहीं, पीछे की ओर स्लिम एल-शेप एलईडी टेल लैंप, एक आकर्षक बम्पर और रूफ-माउंटेड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ इसका डिज़ाइन आधुनिक है.

 

यह भी पढ़ें: किआ EV2 से ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में उठेगा पर्दा

 

आकार की बात करें तो, नई सेल्टॉस अपने पिछले मॉडल से बड़ी है, जिसका व्हीलबेस 2690 मिमी है - जो कि 80 मिमी अधिक है. इसी तरह, वाहन की कुल लंबाई लगभग 95 मिमी बढ़कर 4460 मिमी हो गई है, जबकि चौड़ाई 30 मिमी बढ़कर 1830 मिमी हो गई है. ऊंचाई 10 मिमी कम होकर 1635 मिमी है.

Second gen Kia Seltos 1

कैबिन देखने पर, डैशबोर्ड का डिज़ाइन छोटी किआ सिरोस से मिलता-जुलता लगता है, जिसमें लेयर्ड डिज़ाइन, पतले एयर-कंडीशनिंग वेंट और सेंटर स्टैक पर कम से कम बटन दिए गए हैं. महंगे वैरिएंट में डैशबोर्ड के ऊपर एक पैनोरमिक कर्व्ड डिस्प्ले मिलता है, जिसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए दो 12.3-इंच डिस्प्ले हैं, और इन दोनों के बीच में एक तीसरा, छोटा 5-इंच टचस्क्रीन है, जिसमें एयर-कंडीशनिंग कंट्रोल दिए गए हैं. हालांकि, तापमान और फैन की स्पीड जैसे कार्यों के लिए फिजिकल कंट्रोल सेंटर कंसोल पर ही मौजूद हैं.

 

तकनीकी की बात करें तो, सेल्टॉस में कुछ नए फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि बड़ा 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच का टचस्क्रीन, मेमोरी फंक्शन के साथ 10-वे इलेक्ट्रिक-एडजस्ट ड्राइवर सीट, 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग और ड्राइवर सीट के लिए रिलैक्सेशन पोजीशन, हालांकि अधिकांश फीचर्स पहले वाले वेरिएंट में भी मौजूद हैं. लेकिन, ग्राहकों को निचले वेरिएंट्स में मिलने वाली तकनीकें ज़्यादा पसंद आने की संभावना है. बेस वैरिएंट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन, 12-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस एंट्री और एलईडी लाइटिंग मिलती है, जबकि वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, कीलेस गो, पैनोरमिक सनरूफ और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स HTK वेरिएंट्स से लिए गए हैं. इसके अलावा, लेवल 2 ADAS फंक्शन केवल GTX वेरिएंट्स तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि महंगे HTX ट्रिम में भी अब ऑटोमेटेड सेफ्टी तकनीक उपलब्ध है.

Second gen Kia Seltos 4

इंजन विकल्पों की बात करें तो, किआ ने भारतीय बाजार के लिए कोई नया बदलाव नहीं किया है. कंपनी ने इसमें पहले से मौजूद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (NA) पेट्रोल, 1.5-लीटर T-GDI टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्प ही दिए हैं. 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन मैनुअल और CVT गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन iMT या DCT गियरबॉक्स के साथ आएगा. वहीं, डीजल इंजन मैनुअल या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध होगा - पहले उपलब्ध iMT विकल्प को हटा दिया गया है. किआ ने पहले सेल्टॉस में हाइब्रिड इंजन विकल्प लाने की बात कही थी और भारतीय बाजार के लिए हाइब्रिड तकनीक की पुष्टि भी की थी, लेकिन फिलहाल नई सेल्टॉस में यह विकल्प मौजूद नहीं है.

 

नई सेल्टॉस भारतीय बाजार में ह्यून्दे क्रेटा, होंडा एलिवेट, मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर, फोक्सवैग टाइगुन और स्कोडा कुशक जैसी प्रतिष्ठित कारों को टक्कर देगी.


 

# Kia Seltos SUV# Kia Seltos Engine# Kia India# Kia Cars# Kia Seltos Details# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

