2026 किआ सेल्टॉस कल भारत में करेगी अपनी वैश्विक शुरुआत: दूसरी पीढ़ी की एसयूवी से जानें क्या है उम्मीद

मूल मॉडल के लॉन्च के छह साल से भी ज़्यादा समय बाद, दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस कल, 10 दिसंबर को भारत में अपना विश्व प्रीमियर करेगी. सेल्टॉस भारत में किआ की सफलता का केंद्र रही है, क्योंकि यह कोरियाई कार निर्माता का हमारे बाज़ार में पहला मॉडल है जिसने न केवल शुरुआत में अविश्वसनीय रुचि दिखाई, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे प्रमुख नामों में से एक बनी रही. दूसरी पीढ़ी के साथ, किआ से उम्मीद की जा रही है कि वह इसे एक नए स्तर पर ले जाएगी, क्योंकि दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस का लुक बिल्कुल अलग होगा, और यह पहले से कहीं ज़्यादा तकनीकी रूप से एडवांस होने की उम्मीद है.

2026 किआ सेल्टॉस: अंदर और बाहर क्या बदलेगा?

लगातार जारी प्रोमो से यह पुष्टि हो गई है कि नई सेल्टॉस में नई डिजाइन भाषा अपनाई जाएगी, जो इसे आकर्षक लेकिन पुरानी पहली पीढ़ी के मॉडल से स्पष्ट रूप से अलग करेगी.

यह भी पढ़ें: किआ EV2 से ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में उठेगा पर्दा

विवाद का विषय रही सिरोस की डिज़ाइन से आगे बढ़ते हुए, नई सेल्टॉस अपने डिज़ाइन और स्टाइलिंग के मामले में ज़्यादा क्रांतिकारी नज़रिया अपनाती नज़र आती है, जिस पर राय बंटी हो सकती है. इसके नए रूप में तैयार किए गए 'डिजिटल टाइगर फेस' में ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल होगी, जिसके दोनों ओर पतली हेडलाइट यूनिट और वर्टिकल डे-टाइम रनिंग लाइट्स लगे होंगे, और सबसे बाहरी लाइटिंग एलिमेंट्स टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करेंगे.

नई सेल्टॉस में वर्टिकल डीआरएल मौजूद होंगे

प्रोमो में सेल्टॉस के नए डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और मौजूदा सेल्टॉस जैसा ग्लासहाउस डिज़ाइन भी देखने को मिलता है. पतली, L-आकार की टेल-लाइट्स को एक पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार से जोड़ा गया है, जिसका लेआउट कारेंज क्लैविस जैसा है, और कुल मिलाकर नई सेल्टॉस, कुछ महीने पहले लॉन्च हुई नई किआ टेल्यूराइड से काफ़ी प्रभावित लगती है.

कैबिन में भी नई सेल्टॉस में मौजूदा एसयूवी की तुलना में कई नए फीचर्स के साथ कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है. प्रोमो में पुष्टि की गई कुछ खासियतों में एक बड़ा, पैनोरमिक सनरूफ, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरे शामिल हैं.

2026 किआ सेल्टॉस: पावरट्रेन विकल्प क्या होंगे?

मौजूदा सेल्टॉस में पावरट्रेन की कोई कमी नहीं है, और पूरी संभावना है कि नई पीढ़ी की सेल्टॉस में भी यही विकल्प मौजूद रहेंगे. हालाँकि, बड़ी खबर यह है कि किआ सेल्टॉस के साथ एक हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प देने की तैयारी में है, जिससे इसे टोयोटा हाइराइडर और मारुति सुजुकी की विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ और भी बेहतर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी.

2026 किआ सेल्टॉस: कब लॉन्च होगी?

हालांकि पूरी तरह से इससे कल पर्दा उठेगा, लेकिन नई किआ सेल्टॉस संभवतः 2026 की शुरुआत में ही लॉन्च की जाएगी. हम उम्मीद करते हैं कि किआ जनवरी में दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस की कीमतों की घोषणा करेगी, और उसी महीने के अंत तक डिलेवरी शुरू कर देगी.