किआ EV2 से ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में उठेगा पर्दा

किआ की सबसे छोटी ईवी को मूल रूप से 2025 की शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया गया था.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 3, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • किआ EV2 का 9 जनवरी 2026 अंतिम रूप में पेश होगी
  • यह किआ की EV मॉडल सीरीज़ का सबसे छोटा मॉडल होगा
  • इसकी स्टाइलिंग 2025 कॉन्सेप्ट EV2 के करीब रहेगी

एक कॉन्सेप्ट के रूप में अपनी शुरुआत के एक साल बाद, किआ ईवी2 9 जनवरी को ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में प्रोडक्शन मॉडल के रूप में अपनी शुरुआत करेगी. कार की टीज़र तस्वीरें प्रोडक्शन के लिए तैयार ईवी को एक पतले कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाती हैं, जो कि कॉन्सेप्ट से लगभग अपरिवर्तित अनुपात को पेश करती हैं, जो बाहर से काफी हद तक प्रोडक्शन के करीब दिखती थी.

Kia EV 2 teased 1

टीज़र से पता चलता है कि EV2 में स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को प्रोडक्शन में भी बरकरार रखा जाएगा, जिसमें लाइटिंग एलिमेंट्स को वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल रूप से व्यवस्थित किया जाएगा, जैसा कि हाल ही के स्प्लिट-हेडलैंप डिज़ाइनों में देखा गया है. इसके दोनों ओर दो वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप्स हैं, जिनकी बाहरी यूनिट्स मुख्य हेडलैंप यूनिट्स को भी इंटीग्रेट करती हैं. पीछे की तरफ, लो-सेट टेल लैंप्स कॉन्सेप्ट से ही डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस की सामने आई झलक, 10 दिसंबर को होगी लॉन्च

 

अन्य डिजाइन एलिमेंट्स में व्हील आर्च के चारों ओर क्लैडिंग का उपयोग, एक बड़ा फ्रंट बम्पर और एक प्रमुख रियर हंच शामिल हैं.

Kia EV 2 teased 2

कैबिन का डिज़ाइन अभी छिपाया गया है, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि यह अपने अन्य मॉडलों के साथ समानताएं साझा करेगा, जैसे कि फ्लोटिंग डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल पर न्यूनतम फिजिकल बटन और इंस्ट्रूमेंटेशन और इन्फोटेनमेंट के लिए एक डुअल स्टैंडिंग डिस्प्ले.

 

जैसा कि पिछली रिपोर्टों में बताया गया है, EV2, दुनिया भर में बिक्री के लिए उपलब्ध किआ की सबसे छोटी EV बनने के लिए तैयार है, जो EV3 से नीचे होगी. यह EV अपने कुछ पावरट्रेन तत्वों को EV3 से साझा कर सकती है.

Kia Concept EV 2

किआ कॉन्सेप्ट EV2 फरवरी 2025 में पेश हुई थी

 

"ईवी2 के साथ, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बिना किसी समझौते के ज्यादातर लोगों तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं. यह कॉम्पैक्ट एसयूवी यूरोप में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहजता से फिट बैठते हुए, हमारी ईवी के लिए बेहतर भावना को दिखाती है. यूरोप में डिज़ाइन, विकसित और जल्द ही निर्मित होने वाली, हमें विश्वास है कि ईवी2 पूरे सेग्मेंट में ज़िम्मेदार मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी," किआ यूरोप के अध्यक्ष और सीईओ मार्क हेड्रिक ने कहा.

 

किआ ने यह भी पुष्टि की है कि कंपनी EV3, EV4 और EV5 के परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड GT वैरिएंट को पेश करेगी. इससे पहले, किआ 10 दिसंबर, 2025 को नई सेकंड-जेनरेशन सेल्टॉस को वैश्विक स्तर पर पेश करने वाली है.

 

