किआ EV2 से ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में उठेगा पर्दा
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 3, 2025
हाइलाइट्स
- किआ EV2 का 9 जनवरी 2026 अंतिम रूप में पेश होगी
- यह किआ की EV मॉडल सीरीज़ का सबसे छोटा मॉडल होगा
- इसकी स्टाइलिंग 2025 कॉन्सेप्ट EV2 के करीब रहेगी
एक कॉन्सेप्ट के रूप में अपनी शुरुआत के एक साल बाद, किआ ईवी2 9 जनवरी को ब्रुसेल्स मोटर शो 2026 में प्रोडक्शन मॉडल के रूप में अपनी शुरुआत करेगी. कार की टीज़र तस्वीरें प्रोडक्शन के लिए तैयार ईवी को एक पतले कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाती हैं, जो कि कॉन्सेप्ट से लगभग अपरिवर्तित अनुपात को पेश करती हैं, जो बाहर से काफी हद तक प्रोडक्शन के करीब दिखती थी.
टीज़र से पता चलता है कि EV2 में स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को प्रोडक्शन में भी बरकरार रखा जाएगा, जिसमें लाइटिंग एलिमेंट्स को वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल रूप से व्यवस्थित किया जाएगा, जैसा कि हाल ही के स्प्लिट-हेडलैंप डिज़ाइनों में देखा गया है. इसके दोनों ओर दो वर्टिकल स्टैक्ड एलईडी डे-टाइम रनिंग लैंप्स हैं, जिनकी बाहरी यूनिट्स मुख्य हेडलैंप यूनिट्स को भी इंटीग्रेट करती हैं. पीछे की तरफ, लो-सेट टेल लैंप्स कॉन्सेप्ट से ही डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हैं.
यह भी पढ़ें: 2026 किआ सेल्टॉस की सामने आई झलक, 10 दिसंबर को होगी लॉन्च
अन्य डिजाइन एलिमेंट्स में व्हील आर्च के चारों ओर क्लैडिंग का उपयोग, एक बड़ा फ्रंट बम्पर और एक प्रमुख रियर हंच शामिल हैं.
कैबिन का डिज़ाइन अभी छिपाया गया है, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि यह अपने अन्य मॉडलों के साथ समानताएं साझा करेगा, जैसे कि फ्लोटिंग डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल पर न्यूनतम फिजिकल बटन और इंस्ट्रूमेंटेशन और इन्फोटेनमेंट के लिए एक डुअल स्टैंडिंग डिस्प्ले.
जैसा कि पिछली रिपोर्टों में बताया गया है, EV2, दुनिया भर में बिक्री के लिए उपलब्ध किआ की सबसे छोटी EV बनने के लिए तैयार है, जो EV3 से नीचे होगी. यह EV अपने कुछ पावरट्रेन तत्वों को EV3 से साझा कर सकती है.
किआ कॉन्सेप्ट EV2 फरवरी 2025 में पेश हुई थी
"ईवी2 के साथ, हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बिना किसी समझौते के ज्यादातर लोगों तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं. यह कॉम्पैक्ट एसयूवी यूरोप में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहजता से फिट बैठते हुए, हमारी ईवी के लिए बेहतर भावना को दिखाती है. यूरोप में डिज़ाइन, विकसित और जल्द ही निर्मित होने वाली, हमें विश्वास है कि ईवी2 पूरे सेग्मेंट में ज़िम्मेदार मोबिलिटी के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी," किआ यूरोप के अध्यक्ष और सीईओ मार्क हेड्रिक ने कहा.
किआ ने यह भी पुष्टि की है कि कंपनी EV3, EV4 और EV5 के परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड GT वैरिएंट को पेश करेगी. इससे पहले, किआ 10 दिसंबर, 2025 को नई सेकंड-जेनरेशन सेल्टॉस को वैश्विक स्तर पर पेश करने वाली है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय किया मॉडल्स
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.3 - 14.09 लाख
- किया कैरेंसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 12.77 लाख
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.79 - 19.81 लाख
- किया कार्निवालएक्स-शोरूम कीमत₹ 59.42 लाख
- किया ईवी6एक्स-शोरूम कीमत₹ 76.52 लाख
- किया ईवी9एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 करोड़
- किया कैरेंस क्लैविसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.08 - 20.71 लाख
- किया कैरेंस क्लैविस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 24.49 लाख
- किया सिरोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.67 - 15.94 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स