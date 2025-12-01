2026 किआ सेल्टॉस की सामने आई झलक, 10 दिसंबर को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 1, 2025
हाइलाइट्स
- नई पीढ़ी की किआ सेल्टॉस की दिखी झलक; 10 दिसंबर को होगी पेश
- नई टेलुराइड-शैली जैसा सामने का हिस्सा
- किआ कारेंज क्लैविस एमपीवी जैसी टेललाइट्स
किआ ने आखिरकार हमें 10 दिसंबर को अपनी वैश्विक शुरुआत से पहले दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस की पहली आधिकारिक झलक दे दी है. एसयूवी को पहले ही कई बार यहां और विदेशों में टैस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है, लेकिन टीज़र तस्वीरों का पहला सेट अब तक का सबसे स्पष्ट रूप दिखाता है कि सेल्टॉस अपनी अगली पीढ़ी के चरण के लिए कितना बदल रही है.
यह भी पढ़ें: दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश
तस्वीरों से साफ़ है कि किआ अपनी डिज़ाइन को अपनी वैश्विक डिज़ाइन भाषा की ओर ले जा रही है, और नई पीढ़ी का मॉडल ब्रांड की प्रमुख टेल्यूराइड एसयूवी से कुछ अंश उधार लेता प्रतीत होता है. आगे के हिस्से में क्रोम सराउंड के साथ एक चौड़ी "टाइगर फेस" ग्रिल है, जिसके किनारों पर लंबे वर्टिकल डीआरएल लगे हैं.
प्रोफ़ाइल भी उतनी ही ताज़ा दिखती है. टीज़र में काले रंग के पिलर, नए फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, नए अलॉय व्हील डिज़ाइन और पीछे की ओर जाती विंडो लाइन में एक मोड़ नज़र आ रहा है. पीछे की तरफ, सेल्टॉस में पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार है जो कुछ हद तक किआ कारेंज क्लैविस जैसी है. इसमें एक रूफ स्पॉइलर और एक मोटी सिल्वर स्किड प्लेट भी है.
इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, अगली पीढ़ी की सेल्टॉस भारतीय बाज़ार में पेट्रोल और डीज़ल दोनों विकल्पों में उपलब्ध रहेगी. हालाँकि, इसमें एक बड़ा बदलाव हाइब्रिड पावरट्रेन होने की संभावना है, जो इसके वैश्विक डेब्यू का हिस्सा होने की उम्मीद है.
किआ 10 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर नई सेल्टॉस का खुलासा करेगी, भारत में लॉन्च 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है. एक बार जब यह भारत में लॉन्च हो जाएगी, तो यह ह्यून्दे क्रेटा, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशक, मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ग्रांड विटारा और सेगमेंट में अन्य के खिलाफ जाएगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय किया मॉडल्स
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.3 - 14.09 लाख
- किया कैरेंसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 12.77 लाख
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.79 - 19.81 लाख
- किया कार्निवालएक्स-शोरूम कीमत₹ 59.42 लाख
- किया ईवी6एक्स-शोरूम कीमत₹ 76.52 लाख
- किया ईवी9एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.51 करोड़
- किया कैरेंस क्लैविसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.08 - 20.71 लाख
- किया कैरेंस क्लैविस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 24.49 लाख
- किया सिरोसएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.67 - 15.94 लाख
अपकमिंग कार्स
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 2, 2025
- किया सेल्टोसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13 - 21 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 10, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 13, 2025
- सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स