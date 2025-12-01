पत्रिकायूज़्ड कार्स
2026 किआ सेल्टॉस की सामने आई झलक, 10 दिसंबर को होगी लॉन्च

सेल्टॉस की दूसरी पीढ़ी में पूरी तरह बाहरी बदलाव किये गए हैं
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 1, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • नई पीढ़ी की किआ सेल्टॉस की दिखी झलक; 10 दिसंबर को होगी पेश
  • नई टेलुराइड-शैली जैसा सामने का हिस्सा
  • किआ कारेंज क्लैविस एमपीवी जैसी टेललाइट्स

किआ ने आखिरकार हमें 10 दिसंबर को अपनी वैश्विक शुरुआत से पहले दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस की पहली आधिकारिक झलक दे दी है. एसयूवी को पहले ही कई बार यहां और विदेशों में टैस्टिंग करते हुए देखा जा चुका है, लेकिन टीज़र तस्वीरों का पहला सेट अब तक का सबसे स्पष्ट रूप दिखाता है कि सेल्टॉस अपनी अगली पीढ़ी के चरण के लिए कितना बदल रही है.

 

यह भी पढ़ें: दूसरी पीढ़ी की किआ सेल्टॉस वैश्विक स्तर पर 10 दिसंबर होगी पेश

second gen kia seltos teased ahead of debut on december 10 1

तस्वीरों से साफ़ है कि किआ अपनी डिज़ाइन को अपनी वैश्विक डिज़ाइन भाषा की ओर ले जा रही है, और नई पीढ़ी का मॉडल ब्रांड की प्रमुख टेल्यूराइड एसयूवी से कुछ अंश उधार लेता प्रतीत होता है. आगे के हिस्से में क्रोम सराउंड के साथ एक चौड़ी "टाइगर फेस" ग्रिल है, जिसके किनारों पर लंबे वर्टिकल डीआरएल लगे हैं.

second gen kia seltos teased ahead of debut on december 10 4

प्रोफ़ाइल भी उतनी ही ताज़ा दिखती है. टीज़र में काले रंग के पिलर, नए फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, नए अलॉय व्हील डिज़ाइन और पीछे की ओर जाती विंडो लाइन में एक मोड़ नज़र आ रहा है. पीछे की तरफ, सेल्टॉस में पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार है जो कुछ हद तक किआ कारेंज क्लैविस जैसी है. इसमें एक रूफ स्पॉइलर और एक मोटी सिल्वर स्किड प्लेट भी है.

second gen kia seltos teased ahead of debut on december 10 2

इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, अगली पीढ़ी की सेल्टॉस भारतीय बाज़ार में पेट्रोल और डीज़ल दोनों विकल्पों में उपलब्ध रहेगी. हालाँकि, इसमें एक बड़ा बदलाव हाइब्रिड पावरट्रेन होने की संभावना है, जो इसके वैश्विक डेब्यू का हिस्सा होने की उम्मीद है.

 

किआ 10 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर नई सेल्टॉस का खुलासा करेगी, भारत में लॉन्च 2026 की शुरुआत में होने की संभावना है. एक बार जब यह भारत में लॉन्च हो जाएगी, तो यह ह्यून्दे क्रेटा, होंडा एलिवेट, टाटा सिएरा, स्कोडा कुशक, मारुति सुजुकी विक्टोरिस और ग्रांड विटारा और सेगमेंट में अन्य के खिलाफ जाएगी.

# Kia Cars# Kia Cars India# New Kia Seltos# New-gen Kia Seltos# Second Generation Kia Seltos# Upcoming Kia Seltos# Kia Seltos# New Kia Seltos# Kia Cars in India# Upcoming Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

और ज्यादा खोजें

