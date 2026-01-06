निसान ग्रेविटे एमपीवी 21 जनवरी को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 6, 2026
हाइलाइट्स
- ग्रेविटे CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी
- इसके इंजन रेनॉ ट्राइबर के समान होने की उम्मीद है
- यह मार्च 2026 तक पूरे भारत में उपलब्ध हो जाएगी
निसान ने पुष्टि की है कि उसकी बिल्कुल नई ग्रेविटे एमपीवी को 21 जनवरी, 2026 को पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा. ग्रेविटे मूल रूप से निसान का रेनॉ ट्राइबर का प्रतिरूप है - एक सबकॉम्पैक्ट तीन-रो वाली पैसेंजर कार जो रेनॉ निसान एलायंस द्वारा विकसित सीएमएफ-ए+ आर्किटेक्चर पर बनी है.
पिछले कुछ महीनों में निसान ने ग्रेविटे के कई टीज़र जारी किए हैं, जिनमें इसके डिज़ाइन की झलक दिखाई गई है. पूरे डिज़ाइन के मामले में यह ट्राइबर से काफी मिलती-जुलती है, जिसमें स्टेप रूफ, स्कल्पटेड बोनट और बम्पर को छोड़कर रियर एंड डिज़ाइन जैसे कई तत्व समान हैं. हालांकि, ग्रेविटे का अपना अनूठा फ्रंट लुक है, जिसमें इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स के साथ स्वेप्ट-बैक हेडलाइट्स के दोनों ओर चीज़-ग्रेटर स्टाइल ग्रिल और एक विशिष्ट फ्रंट बम्पर डिज़ाइन शामिल है.
यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 में लॉन्च होने से पहले निसान Gravite एमपीवी एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी
इसके कैबिन में भी रेनॉ प्लेटफॉर्म वाले अपने मॉडल की तुलना में कुछ स्टाइलिंग परिवर्तन होने की संभावना है, हालांकि हमें उम्मीद है कि इसमें तीसरी रो की सीटें जिन्हें पूरी तरह से हटाया जा सकता है और दूसरी रो की स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग बेंच जैसे फीचर्स बरकरार रहेंगी.
इंजन की बात करें तो, ग्रेविटे में वही 71 बीएचपी और 96 एनएम टॉर्क वाला 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो निसान मैग्नाइट और रेनॉ ट्राइबर के चुनिंदा वेरिएंट में इस्तेमाल होता है. गियरबॉक्स विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी शामिल होने की संभावना है. डीलर स्तर पर सीएनजी का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है.
महीने की शुरुआत में, निसान ने कहा था कि ग्रेविटे की बिक्री पूरे देश में मार्च 2026 तक शुरू हो जाएगी, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि निसान इस समय केवल बुकिंग शुरू करेगी और डिलेवरी आगामी महीनों में शुरू होगी.
