जनवरी 2026 में लॉन्च होने से पहले निसान Gravite एमपीवी एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी

निसान की आगामी ग्रेविटे एमपीवी को अगले महीने वैश्विक स्तर पर लॉन्च होने से पहले एक बार फिर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है. रेनॉ ट्राइबर के साथ बेस साझा करने वाली ग्रेविटे, बजट सेगमेंट में एमपीवी बाजार को लक्षित करेगी और मारुति सुजुकी अर्टिगा और किआ कारेंज क्लैविस जैसी कारों का एक किफायती विकल्प होगी. ग्रेविटे भारतीय बाजार के लिए तीन नए मॉडलों में से पहला है. एमपीवी के बाद, 2026 में बिल्कुल नई टेक्टॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी और 2027 में एक बड़ी तीन-रो वाली एसयूवी लॉन्च की जाएगी.

स्पाई शॉट्स से निसान द्वारा हाल ही में पेश किए गए कई डिज़ाइन एलिमेंट्स की पुष्टि होती है. सामने की तरफ, आपको एक बड़ी चीज़ ग्रेटर-स्टाइल ग्रिल मिलती है जिसके दोनों ओर एलईडी आइब्रो वाले स्वेप्ट-बैक प्रोजेक्टर हेडलैंप लगे हैं. नीचे की तरफ, बंपर में एक आयताकार सेंटर एयर वेंट है जिसके साथ फॉग लैंप के लिए फॉक्स साइड वेंट दिए गए हैं. पूरी तरह से ढके होने के बावजूद, बंपर पर लगे C-आकार के ट्रिम एलिमेंट्स का कुछ हिस्सा भी दिखाई दे रहा है.

वहीं, पीछे का डिज़ाइन नई ट्राइबर के अनुरूप प्रतीत होता है. हाल ही में जारी की गई तस्वीरों से यह भी पुष्टि हुई है कि टेल लैंप भी रेनॉ की रीबैज मॉडल से अपरिवर्तित हैं – जिनमें एलईडी लाइट गाइड लगी है – हालांकि ग्रेविटे को थोड़ा अधिक चौकोर आकार का पिछला बम्पर दिया गया है ताकि सड़क पर इसकी उपस्थिति थोड़ी और प्रभावशाली लगे.

कैबिन में अंदर ग्रेविटे में ट्राइबर के समान कैबिन लेआउट होने की उम्मीद है, जिसमें तीन रो वाली सीटें होंगी, जिनमें रिमूवेबल तीसरी रो और एक दूसरी रो शामिल होगी जिसे कैबिन के अंदर जगह बनाने के लिए आगे और पीछे स्लाइड किया जा सकता है. हालांकि, निसान नई ट्राइबर की तुलना में ग्रेविटे के डैशबोर्ड को फिर से डिज़ाइन करने पर विचार कर सकती है ताकि एमपीवी को अधिक अलग खासियत मिल सके.

मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, ग्रेविटे में ट्राइबर की तरह ही 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 71 बीएचपी की ताकत और 96 एनएम टॉर्क पैदा करेगी. गियरबॉक्स विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी शामिल होने की संभावना है. सीएनजी का विकल्प भी उपलब्ध कराया जा सकता है.

स्पाई तस्वरी सूत्र