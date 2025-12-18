पत्रिकायूज़्ड कार्स
रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी

जिस MPV के साथ यह अपना बेस शेयर करती है, उसके लॉन्च के लगभग सात साल बाद निसान का एंट्री-लेवल 7-सीटर मॉडल आ रहा है; जो जनवरी में लॉन्च होगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 18, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • निसान की आने वाली एंट्री-लेवल MPV का नाम ग्रेविट है
  • यह सिर्फ़ पेट्रोल मॉडल होगा; डीलर लेवल पर CNG किट भी दी जा सकती है
  • यह मार्च 2026 तक पूरे भारत में उपलब्ध होगी

इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन पॉपुलर रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान का नया मॉडल आखिरकार 2026 की शुरुआत में आएगा. इसका नाम निसान ग्रेविट है, और कुछ टीज़र इमेज जारी करने के साथ, जापानी कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे जनवरी में पूरी तरह से पेश किया जाएगा, और मार्च 2026 तक पूरे देश में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. ग्रेविट, जो अपने रेनॉ मॉडल की तरह ही CMF-A+ आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, का निर्माण तमिलनाडु के ओरागडम में रेनॉ की फैसिलिटी में किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: ट्राइबर प्लेटफॉर्म पर आधारित निसान एमपीवी के बारे में अब तक क्या पता चला

Nissan Gravite MPV 4

निसान ग्रेविट MPV: टीज़र इमेज से क्या पता चलता है?

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि निसान ग्रेविटे काफी हद तक ट्राइबर जैसी दिखती है. टीज़र इमेज से यह कन्फर्म होता है कि इसमें ट्राइबर फेसलिफ्ट वाले ही क्लैमशेल बोनट और LED टेल-लाइट्स हैं, लेकिन इसमें रीडिजाइन की गई हेडलाइट्स, एक हनीकॉम्ब ब्लैक ग्रिल, और रीडिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर पर C-शेप के इंसर्ट्स हैं. साइड से देखने पर, ग्रेविटे का सिल्हूट ट्राइबर जैसा ही होने की उम्मीद है, लेकिन सबसे महंगे वैरिएंट में अलग अलॉय व्हील्स हो सकते हैं.

nissan gravite mpv 3

निसान ग्रेविट MPV: इसमें कौन-कौन से पावरट्रेन ऑप्शन होंगे?

ट्राइबर की तरह, निसान ग्रेविटे में भी 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 71 bhp की पीक पावर और 96 Nm का टॉर्क बनाता है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) शामिल होने की संभावना है. निसान ग्रेविटे के साथ ऑप्शन के तौर पर डीलर-लेवल CNG किट भी दे सकती है.

nissan gravite mpv 2

निसान ग्रेविट MPV: संभावित कीमतें क्या हैं?

ट्राइबर की कीमत पहले से ही काफी कॉम्पिटिटिव है, और यह लगभग तय है कि निसान की 7-सीटर MPV भी इसी तरह की एग्रेसिव प्राइसिंग अपनाएगी. हमें उम्मीद है कि एंट्री-लेवल ग्रेविटे की कीमत लगभग रु.6 लाख  होगी, और रेंज शायद रु.9 लाख तक जाएगी (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) तय की जाएंगी.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • वैसे तो लगभग सभी ने सिएरा को तस्वीरों में देखा है और कई लोगों ने डीलरशिप पर इसे सामने से भी देखा है, लेकिन आपने शायद सिर्फ़ सबसे महंगे मॉडल ही देखे होंगे. लेकिन बेस वेरिएंट कैसा है?
    टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस की आधिकारिक तस्वीरों आईं सामने, रु.11.49 लाख में क्या मिलेगा यहां जानें
  • अपडेटेड हेक्टर 5 ट्रिम लेवल में बेची जाती है - स्टाइल, सेलेक्ट प्रो, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो, सैवी प्रो आदि.
    2026 एमजी हेक्टर की कीमतें, वैरिएंट-के हिसाब से फीचर्स यहां जानें
  • चुने गए पावरट्रेन कॉम्बिनेशन की परवाह किए बिना, सभी टाटा सिएरा एक्म्प्लिश्ड+ ट्रिम्स की कीमत रु.20 लाख (एक्स-शोरूम) से ज़्यादा है.
    टाटा सिएरा के सबसे महंगे वैरिएंट की कीमतें आईं सामने
  • दोनों सेगमेंट में लगभग 20% की ग्रोथ देखी गई, हालांकि वित्त वर्ष 2026 में साल-दर-साल सेल्स ग्रोथ लगभग 3% पर काफी धीमी रही.
    नवंबर 2025 में पैसेंजर वाहनों और दोपहिया की बिक्री में आई तेज़ी: सियाम
  • आने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट के लेटेस्ट टीज़र वीडियो से पता चलता है कि कैबिन में बहुत कम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें नए अलॉय-व्हील डिज़ाइन भी दिखाए गए हैं.
    2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा
  • पत्रिका
  • News
  • रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी