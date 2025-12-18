रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी

इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन पॉपुलर रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान का नया मॉडल आखिरकार 2026 की शुरुआत में आएगा. इसका नाम निसान ग्रेविट है, और कुछ टीज़र इमेज जारी करने के साथ, जापानी कार निर्माता कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे जनवरी में पूरी तरह से पेश किया जाएगा, और मार्च 2026 तक पूरे देश में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा. ग्रेविट, जो अपने रेनॉ मॉडल की तरह ही CMF-A+ आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, का निर्माण तमिलनाडु के ओरागडम में रेनॉ की फैसिलिटी में किया जाएगा.

निसान ग्रेविट MPV: टीज़र इमेज से क्या पता चलता है?

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि निसान ग्रेविटे काफी हद तक ट्राइबर जैसी दिखती है. टीज़र इमेज से यह कन्फर्म होता है कि इसमें ट्राइबर फेसलिफ्ट वाले ही क्लैमशेल बोनट और LED टेल-लाइट्स हैं, लेकिन इसमें रीडिजाइन की गई हेडलाइट्स, एक हनीकॉम्ब ब्लैक ग्रिल, और रीडिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर पर C-शेप के इंसर्ट्स हैं. साइड से देखने पर, ग्रेविटे का सिल्हूट ट्राइबर जैसा ही होने की उम्मीद है, लेकिन सबसे महंगे वैरिएंट में अलग अलॉय व्हील्स हो सकते हैं.

निसान ग्रेविट MPV: इसमें कौन-कौन से पावरट्रेन ऑप्शन होंगे?

ट्राइबर की तरह, निसान ग्रेविटे में भी 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 71 bhp की पीक पावर और 96 Nm का टॉर्क बनाता है. ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) शामिल होने की संभावना है. निसान ग्रेविटे के साथ ऑप्शन के तौर पर डीलर-लेवल CNG किट भी दे सकती है.

निसान ग्रेविट MPV: संभावित कीमतें क्या हैं?

ट्राइबर की कीमत पहले से ही काफी कॉम्पिटिटिव है, और यह लगभग तय है कि निसान की 7-सीटर MPV भी इसी तरह की एग्रेसिव प्राइसिंग अपनाएगी. हमें उम्मीद है कि एंट्री-लेवल ग्रेविटे की कीमत लगभग रु.6 लाख होगी, और रेंज शायद रु.9 लाख तक जाएगी (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) तय की जाएंगी.