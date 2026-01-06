निसान Tekton एसयूवी 4 फरवरी को होगी वैश्विक पर पेश
हाइलाइट्स
- टेक्टन आगामी नई डस्टर के साथ आधारभूत संरचना साझा करेगी
- यह 2026 में भारत के लिए निसान का दूसरा नया मॉडल होगा
- 2027 में एक बड़ी तीन-रो वाली एसयूवी लॉन्च की जाएगी
निसान ने भारत के लिए बने अपने दूसरे मॉडल, क्रेटा को टक्कर देने वाली टेक्टन एसयूवी को 4 फरवरी, 2026 को लॉन्च करने की पुष्टि की है. जल्द ही लॉन्च होने वाली नई डस्टर के साथ प्लेटफॉर्म साझा करने वाली टेक्टन, निसान की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वापसी का प्रतीक होगी - एक ऐसा बाजार जिसमें निसान ने टेरानो का मॉडल बंद होने के बाद से लगभग पांच साल से प्रवेश नहीं किया है.
ग्रेविटे की तरह, टेक्टन से भी रेनॉ प्लेटफॉर्म पर आधारित अपनी साथी गाड़ी के साथ कुछ समानताएं होने की उम्मीद है. पिछले कुछ महीनों में जारी किए गए डिज़ाइन स्केच और टीज़र छवियों से एसयूवी के अंतिम डिज़ाइन की झलक मिली है, जो बॉक्सी और सीधी बनावट वाली एसयूवी की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कई समकालीन डिज़ाइन तत्व शामिल हैं.
इस एसयूवी में एक बेहद आकर्षक बोनट होगा और इसके फ्रंट फेसिया में हेडलाइट्स के बीच ग्रिल के ऊपरी हिस्से पर एलईडी लाइटबार लगी होगी. उभरे हुए फेंडर्स को भी चौकोर आकार दिया गया है, जबकि पिछले एक्सल के ऊपर उभरा हुआ हिस्सा इसकी दमदार उपस्थिति को और भी बढ़ाएगा. पीछे की तरफ, टेल लैंप में एक लाइटबार है जो बीच में स्थित निसान बैज में समाहित है, वहीं झुकी हुई पिछली विंडशील्ड पर रूफ-माउंटेड स्पॉइलर लगा है.
टीज़र तस्वीरों से कैबिन की भी झलक मिलती है, जिसमें डैशबोर्ड का को-ड्राइवर वाला हिस्सा दिखाई देता है. इससे पता चलता है कि इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल, ग्लॉस ब्लैक और बॉडी-पेंटेड ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, जासूसी तस्वीरों से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी कुछ चीज़ों की पुष्टि हुई है, जबकि टचस्क्रीन को अलग से डिस्प्ले करने के चलन के बजाय डैशबोर्ड में खूबसूरती से इंटीग्रेट किया गया है.
इंजन के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि निसान टेक्टन को पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश करेगी. हाइब्रिड तकनीक पर भी विचार किया जा सकता है, जबकि डीजल इंजन विकल्प को पहले ही खारिज कर दिया गया है.
निसान ने कहा है कि टेक्टन को भारत में 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा, जबकि एक दूसरी, बड़ी तीन-रो वाली एसयूवी अगले साल आएगी.
