निसान Tekton एसयूवी 4 फरवरी को होगी वैश्विक पर पेश

टेक्टन, ग्रेविटे के तुरंत बाद बाजार में उतरेगी और आगामी नई डस्टर के साथ अपना प्लेटफॉर्म साझा करेगी.
Calendar-icon

द्वारा कारएंडबाइक टीम

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 6, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • टेक्टन आगामी नई डस्टर के साथ आधारभूत संरचना साझा करेगी
  • यह 2026 में भारत के लिए निसान का दूसरा नया मॉडल होगा
  • 2027 में एक बड़ी तीन-रो वाली एसयूवी लॉन्च की जाएगी

निसान ने भारत के लिए बने अपने दूसरे मॉडल, क्रेटा को टक्कर देने वाली टेक्टन एसयूवी को 4 फरवरी, 2026 को लॉन्च करने की पुष्टि की है. जल्द ही लॉन्च होने वाली नई डस्टर के साथ प्लेटफॉर्म साझा करने वाली टेक्टन, निसान की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वापसी का प्रतीक होगी - एक ऐसा बाजार जिसमें निसान ने टेरानो का मॉडल बंद होने के बाद से लगभग पांच साल से प्रवेश नहीं किया है.

Nissan Tekton SUV 2

ग्रेविटे की तरह, टेक्टन से भी रेनॉ प्लेटफॉर्म पर आधारित अपनी साथी गाड़ी के साथ कुछ समानताएं होने की उम्मीद है. पिछले कुछ महीनों में जारी किए गए डिज़ाइन स्केच और टीज़र छवियों से एसयूवी के अंतिम डिज़ाइन की झलक मिली है, जो बॉक्सी और सीधी बनावट वाली एसयूवी की ओर इशारा करते हैं, जिसमें कई समकालीन डिज़ाइन तत्व शामिल हैं.

 

यह भी पढ़ें: निसान ग्रेविटे एमपीवी 21 जनवरी को होगी लॉन्च

 

इस एसयूवी में एक बेहद आकर्षक बोनट होगा और इसके फ्रंट फेसिया में हेडलाइट्स के बीच ग्रिल के ऊपरी हिस्से पर एलईडी लाइटबार लगी होगी. उभरे हुए फेंडर्स को भी चौकोर आकार दिया गया है, जबकि पिछले एक्सल के ऊपर उभरा हुआ हिस्सा इसकी दमदार उपस्थिति को और भी बढ़ाएगा. पीछे की तरफ, टेल लैंप में एक लाइटबार है जो बीच में स्थित निसान बैज में समाहित है, वहीं झुकी हुई पिछली विंडशील्ड पर रूफ-माउंटेड स्पॉइलर लगा है.

Nissan Tekton SUV 3

टीज़र तस्वीरों से कैबिन की भी झलक मिलती है, जिसमें डैशबोर्ड का को-ड्राइवर वाला हिस्सा दिखाई देता है. इससे पता चलता है कि इसमें सॉफ्ट टच मटेरियल, ग्लॉस ब्लैक और बॉडी-पेंटेड ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, जासूसी तस्वीरों से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी कुछ चीज़ों की पुष्टि हुई है, जबकि टचस्क्रीन को अलग से डिस्प्ले करने के चलन के बजाय डैशबोर्ड में खूबसूरती से इंटीग्रेट किया गया है.

Nissan Tekton SUV 4

इंजन के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि निसान टेक्टन को पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश करेगी. हाइब्रिड तकनीक पर भी विचार किया जा सकता है, जबकि डीजल इंजन विकल्प को पहले ही खारिज कर दिया गया है.

nissan suvs will not get diesel engine option launch in 2026 7 seat in 2027 carandbike 1

निसान ने कहा है कि टेक्टन को भारत में 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा, जबकि एक दूसरी, बड़ी तीन-रो वाली एसयूवी अगले साल आएगी.

# Nissan India# Nissan# Nissan Duster-based SUV# Nissan SUV# Nissan C-SUV# Nissan Tekton# Nissan Tekton SUV# Nissan Creta Rival
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • बी-सेगमेंट एमपीवी अपने आधारभूत ढांचे और पावरट्रेन विकल्पों को रेनॉ ट्राइबर के साथ साझा करेगी.
    निसान ग्रेविटे एमपीवी 21 जनवरी को होगी लॉन्च
  • निसान की सबकॉम्पैक्ट एमपीवी रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
    जनवरी 2026 में लॉन्च होने से पहले निसान Gravite एमपीवी एक बार फिर टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • जिस MPV के साथ यह अपना बेस शेयर करती है, उसके लॉन्च के लगभग सात साल बाद निसान का एंट्री-लेवल 7-सीटर मॉडल आ रहा है; जो जनवरी में लॉन्च होगा.
    रेनॉ ट्राइबर पर आधारित निसान मॉडल का नाम होगा Gravite, 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगी एमपीवी
  • निसान द्वारा भारत के लिए तीन नए मॉडलों में से यह नई MPV पहला मॉडल होगी, इसके साथ टेक्टन और एक थ्री-रो SUV भी लॉन्च की जाएगी.
    निसान की एंट्री एमपीवी का डिज़ाइन 18 दिसंबर को किया जाएगा पेश
  • निसान 2026 की शुरुआत में भारत में रेनॉ ट्राइबर के अपने बैज-इंजीनियर मॉडल को लॉन्च करेगी. आगामी एमपीवी को अब पहली बार भारतीय सड़कों पर टैस्टिंग करते हुए देखा गया है.
    ट्राइबर प्लेटफॉर्म पर आधारित निसान एमपीवी के बारे में अब तक क्या पता चला
