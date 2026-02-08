17 फरवरी को लॉन्च होने से पहले निसान Gravite के कैबिन की दिखी झलक
प्रकाशित फ़रवरी 8, 2026
हाइलाइट्स
- डैशबोर्ड का लेआउट प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर पर आधारित प्रतीत होता है
- Gravite एमपीवी मूल रूप से ट्राइबर का री-बैज-मॉडल है
- यह 17 फरवरी को भारत में लॉन्च होगी
निसान इंडिया ने 17 फरवरी को होने वाले अपने डेब्यू से पहले ग्रेविटे एमपीवी के कैबिन की एक झलक दिखाई है. रेनॉ-निसान सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित, ग्रेविटे रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने बेस को साझा करेगी. हालांकि, नई तस्वीरों से पता चलता है कि कैबिन लेआउट ट्राइबर के प्री-फेसलिफ्ट वैरिएंट के करीब है, जिसमें निसान वैरिएंट के लिए परिचित डैशबोर्ड और कंट्रोल प्लेसमेंट को बरकरार रखा गया है.
तस्वीरों से ऐसा लगता है कि ग्रेविटे के कई कैबिन एलिमेंट्स इसके प्री-फेसलिफ्ट रेनॉ ट्राइबर से मिलते-जुलते हैं. डैशबोर्ड का लेआउट जाना-पहचाना लगता है, जिसमें बीच में टचस्क्रीन और उसके ऊपर एयर कंडीशनिंग वेंट लगे हैं. तीन स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील नया लगता है और इसमें कंट्रोल पैनल लगे हैं.
यह भी पढ़ें: निसान ग्रेविटे एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च
हालांकि टीज़र तस्वीरों में सेंटर कंसोल और डैशबोर्ड के कुछ हिस्से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पूरा लेआउट से पता चलता है कि कैबिन का अधिकांश डिज़ाइन निसान से लिया गया है. यह देखना बाकी है कि निसान अपने सहयोगी रेनॉ से अलग दिखने के लिए ग्रेविटे में कोई अतिरिक्त फीचर जोड़ेगी या नहीं. रेनॉ ट्राइबर की तरह, निसान ग्रेविटे में भी 5+2 सीटिंग लेआउट होगा.
निसान ग्रेविटे के इक्विपमेंट लिस्ट में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग पैड, रियर एसी वेंट और कई चार्जिंग आउटलेट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. सुरक्षा के लिहाज से, ग्रेविटे में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-स्टार्ट असिस्ट और टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ISOFIX और पार्किंग सेंसर के साथ रिवर्स कैमरा भी होने की संभावना है.
बाहरी तौर पर, ग्रेविटे का फ्रंट डिज़ाइन काफी अलग है, जिसमें मेश पैटर्न वाली एक आकर्षक ग्रिल और एलईडी आइब्रो-स्टाइल एलिमेंट्स वाले स्वेप्ट-बैक हेडलैंप्स शामिल हैं. फ्रंट बंपर में दोनों तरफ C-आकार के इंसर्ट और एक सेंट्रल एयर डैम दिया गया है. रियर सेक्शन की झलक से ट्राइबर के समान लेआउट का संकेत मिलता है, जिसमें मुख्य बदलाव बंपर के संशोधित डिज़ाइन में है.
ग्रेविटे में रेनॉ-निसान सीएमएफ-ए रेंज में इस्तेमाल होने वाला जाना-पहचाना 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने की उम्मीद है. यह इंजन 71 बीएचपी की शक्ति और 96 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और इसे मैनुअल और एएमटी दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ पेश किए जाने की संभावना है.
