निसान ग्रेविटे एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च

हाइलाइट्स
- यह CMF-A प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी
- इसमें ट्राइबर की तरह ही 71 bhp का 1.0 NA इंजन इस्तेमाल होने की उम्मीद है
- कीमत की घोषणा आने वाले महीनों में की जाएगी
लगभग एक साल पहले निसान ने भारतीय बाज़ार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, भारत के लिए अपनी नई बी-सेगमेंट एमपीवी और नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को पेश किया था. इस पूरे वर्ष के दौरान, एमपीवी का कई बार पेश किया गया, जिसमें इसे 'ग्रेविटे' नाम देना भी शामिल था. अब हम अंततः प्रोडक्शन के लिए तैयार एमपीवी को पहली बार देखने के लिए तैयार हैं, निसान ने 17 फरवरी को इसके लॉन्च की पुष्टि की है.
दिखने में, ग्रेविटे का प्रोफाइल रेनॉ ट्राइबर से काफी मिलता-जुलता है - जो इसका प्लेटफॉर्म सिबलिंग है - और कैबिन के अंदर अधिक जगह बनाने के लिए इसमें स्टेप्ड रूफ डिजाइन दिया गया है. ट्राइबर की तरह, ग्रेविटे की लंबाई भी 4 मीटर से थोड़ी कम होगी और यह मारुति एर्टिगा और टोयोटा रुमियन जैसी कारों के मुकाबले खरीदारों को एक किफायती विकल्प पेश करेगी.
ग्रेविटे को एक अलग फ्रंट फेसिया डिज़ाइन मिलता है, जिसमें एक उभरी हुई चीज़ ग्रेटर-स्टाइल ग्रिल है, जिसके दोनों ओर एलईडी आइब्रो वाले स्वेप्ट-बैक हेडलैंप लगे हैं. वहीं, बंपर में किनारों पर सी-आकार के इंसर्ट और बीच में एक एयर डैम दिया गया है. वहीं, पीछे के हिस्से की झलकियाँ सामने आई हैं, जो ट्राइबर की सिस्टर कार से मिलती-जुलती हैं, पीछे के हिस्से में सिर्फ एक नया बंपर ही अंतर है.
कैबिन की बात करें तो, ग्रेविटे को ट्राइबर की तुलना में कोई बड़ा स्टाइलिंग अपडेट मिलने की संभावना नहीं है, और यह देखना बाकी है कि क्या निसान अपने अलायंस समकक्ष से अधिक भिन्नता लाने के लिए कुछ खास फीचर्स पेश करेगी.
इंजन की बात करें तो, रेनॉ-निसान की CMF-A सीरीज में इस्तेमाल होने वाला 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें भी लगा होगा. यह इंजन 71 bhp की ताकत और 96 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और संभवतः मैनुअल और AMT दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.
आने वाले महीनों में कीमतों की घोषणा होने की उम्मीद है.
