निसान ग्रेविटे एमपीवी का भारत में लॉन्च 17 फरवरी को होगी लॉन्च

रेनॉ-निसान के सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर आधारित होने वाली ग्रेविटे, रेनॉ ट्राइबर के साथ अपने आधारभूत ढांचे को साझा करेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 4, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यह CMF-A प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी
  • इसमें ट्राइबर की तरह ही 71 bhp का 1.0 NA इंजन इस्तेमाल होने की उम्मीद है
  • कीमत की घोषणा आने वाले महीनों में की जाएगी

लगभग एक साल पहले निसान ने भारतीय बाज़ार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, भारत के लिए अपनी नई बी-सेगमेंट एमपीवी और नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को पेश किया था. इस पूरे वर्ष के दौरान, एमपीवी का कई बार पेश किया गया, जिसमें इसे 'ग्रेविटे' नाम देना भी शामिल था. अब हम अंततः प्रोडक्शन के लिए तैयार एमपीवी को पहली बार देखने के लिए तैयार हैं, निसान ने 17 फरवरी को इसके लॉन्च की पुष्टि की है.

 

यह भी पढ़ें: निसान Tekton एसयूवी 4 फरवरी को होगी वैश्विक पर पेश

nissan gravite mpv 2

दिखने में, ग्रेविटे का प्रोफाइल रेनॉ ट्राइबर से काफी मिलता-जुलता है - जो इसका प्लेटफॉर्म सिबलिंग है - और कैबिन के अंदर अधिक जगह बनाने के लिए इसमें स्टेप्ड रूफ डिजाइन दिया गया है. ट्राइबर की तरह, ग्रेविटे की लंबाई भी 4 मीटर से थोड़ी कम होगी और यह मारुति एर्टिगा और टोयोटा रुमियन जैसी कारों के मुकाबले खरीदारों को एक किफायती विकल्प पेश करेगी.

nissan gravite mpv 3ग्रेविटे को एक अलग फ्रंट फेसिया डिज़ाइन मिलता है, जिसमें एक उभरी हुई चीज़ ग्रेटर-स्टाइल ग्रिल है, जिसके दोनों ओर एलईडी आइब्रो वाले स्वेप्ट-बैक हेडलैंप लगे हैं. वहीं, बंपर में किनारों पर सी-आकार के इंसर्ट और बीच में एक एयर डैम दिया गया है. वहीं, पीछे के हिस्से की झलकियाँ सामने आई हैं, जो ट्राइबर की सिस्टर कार से मिलती-जुलती हैं, पीछे के हिस्से में सिर्फ एक नया बंपर ही अंतर है.

Nissan B MPV

कैबिन की बात करें तो, ग्रेविटे को ट्राइबर की तुलना में कोई बड़ा स्टाइलिंग अपडेट मिलने की संभावना नहीं है, और यह देखना बाकी है कि क्या निसान अपने अलायंस समकक्ष से अधिक भिन्नता लाने के लिए कुछ खास फीचर्स पेश करेगी.

 

इंजन की बात करें तो, रेनॉ-निसान की CMF-A सीरीज में इस्तेमाल होने वाला 1.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें भी लगा होगा. यह इंजन 71 bhp की ताकत और 96 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और संभवतः मैनुअल और AMT दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा.

 

आने वाले महीनों में कीमतों की घोषणा होने की उम्मीद है.

  • एसयूवी निर्माता कंपनी ने 2022 के बाद भारत के लिए अपने पहले बिल्कुल नए मॉडल की पुष्टि की है.
    जीप इंडिया की योजना तय, 2027 में लॉन्च होगा फ्यूचर लाइनअप का पहला मॉडल
  • ह्यून्दे पंच से बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए साल के अंत में अपडेटेड एक्स्टर को पेश करने की उम्मीद कर रही है.
    भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे एक्सटर फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 2025 में स्कोडा की बिक्री में 107% की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
    स्कोडा ने 50,000 काइलाक बनाने का आंकड़ा पार किया
  • फास्ट चार्जिंग से 10% से 80% तक चार्ज होने का दावा किया गया समय 58 मिनट से घटकर 39 मिनट हो जाता है.
    ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिला अब 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 6/7 सीटों वाले वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
    3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण
