बीएमडब्ल्यू M2 CS भारत में रियर व्हील ड्राइव के साथ हुई लॉन्च, सीमित संख्या में होगी बिक्री

नई बीएमडब्ल्यू M2 CS, बवेरियन कार निर्माता की परफॉर्मेंस कैटेगरी में एक बेहद दिलचस्प स्थान रखती है. सबसे पहले, इसके बैज को थोड़ा समझना ज़रूरी है. बीएमडब्ल्यू की भाषा में, CS का मतलब है कॉम्पिटिशन स्पोर्ट. यह इसे एक स्टैंडर्ड M कार और हार्डकोर CSL कारों के ठीक बीच में रखती है. दूसरे शब्दों में, यह एकदम सही संतुलन है. इसे आप सड़क पर चलने वाली रेस कार के सबसे करीब मान सकते हैं, जिसे आप पूरी तरह से मोटरस्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखे बिना खरीद सकते हैं.

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इसके हुड के नीचे एक जाना-पहचाना लेकिन कहीं अधिक शक्तिशाली इंजन लगा है, जो 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो स्ट्रेट-सिक्स इंजन है और उसी परिवार से लिया गया है जिससे बीएमडब्ल्यू M4 GT3 इवो रेस कार को शक्ति मिलती है. इस इंजन से 530 बीएचपी की जबरदस्त ताकत और लगभग 650 एनएम का टॉर्क पैदा होता है. यह मानक बीएमडब्ल्यू एम2 से 50 बीएचपी और 50 एनएम अधिक है और इसे बड़ी BMW M4 कॉम्पिटिशन के मुकाबले खड़ा कर देता है.

यह इंजन लगभग 6,250rpm पर अपनी अधिकतम ताकत पैदा करता है और 7,200rpm की चरम सीमा तक लगातार ज़ोर लगाता रहता है. जहाँ एक सामान्य टर्बो इंजन अक्सर जल्दी ही थक जाता है, वहीं यह इंजन 7,000rpm से भी ऊपर तक आसानी से रेव करता रहता है. बीएमडब्ल्यू का दावा है कि यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 3.8 सेकंड में पकड़ लेता है. अगर एक पंजे से रेव किया जाए, तो यह समय घटकर लगभग 3.5 सेकंड हो जाता है. M2 CS 0 से 200 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 11.7 सेकंड में हासिल कर लेता है और अंततः 302 किमी/घंटा की अधिकतम गति तक पहुँच जाता है.

पहले के M2 मॉडल के विपरीत, M2 CS में मैनुअल गियरबॉक्स नहीं मिलता है. इसके बजाय, इसमें बीएमडब्ल्यू का 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन लगा है. इसका एक फायदा यह है कि इसकी 530 हॉर्सपावर की पूरी ताकत केवल पिछले पहियों को मिलती है. इस ताकत को नियंत्रित करने के लिए पिछले XL पर रेसिंग से प्रेरित डिफरेंशियल दिया गया है. अगर ग्राहकों को ज़बरदस्त ब्रेकिंग पावर चाहिए, तो वे M-विशिष्ट कार्बन-सिरेमिक ब्रेक का विकल्प भी चुन सकते हैं.

स्टैंडर्ड M2 की तुलना में, यह वर्जन लगभग 30 किलोग्राम हल्का है. बीएमडब्ल्यू ने कार्बन फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक (CFRP) के व्यापक उपयोग से यह हासिल किया है. छत, बूट लिड (जिसमें इसी मटेरियल से बना इंटीग्रेटेड डकटेल स्पॉइलर भी है), रियर डिफ्यूज़र, मिरर कैप और यहां तक ​​कि केबिन के कुछ हिस्सों, जैसे सेंटर कंसोल में भी हल्के कार्बन फाइबर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. कैबिन में भी परफॉर्मेंस थीम बरकरार है. सबसे बड़ा विजुअल और फंक्शनल अपग्रेड M कार्बन बकेट सीटों के रूप में आता है. इन हल्की सीटों में रोशन CS लोगो हैं और ये तेज ड्राइविंग के लिए काफी बेहतर साइड सपोर्ट प्रदान करती हैं.

कैबिन के अंदर भी CS ब्रांडिंग साफ दिखाई देती है — दरवाजों पर, सेंटर कंसोल पर और यहां तक ​​कि अल्कांतारा से लिपटे स्टीयरिंग व्हील पर भी. स्टीयरिंग व्हील में हल्के कार्बन-फाइबर पैडल शिफ्टर्स भी लगे हैं, जो मोटरस्पोर्ट का एहसास दिलाते हैं. वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, कैबिन को बिल्कुल भी खाली नहीं किया गया है. M2 CS में आधुनिक परफॉर्मेंस कूपे में अपेक्षित कई आरामदायक सुविधाएं बरकरार हैं.

उपलब्धता की बात करें तो, M2 CS सीमित संख्या में ही निर्मित की जाएगी. यह बीएमडब्ल्यू के CS मॉडलों की खासियत है और आमतौर पर कलेक्टरों और उत्साही लोगों के बीच इसकी भारी मांग रहती है. कीमत भी इसी खासियत को दर्शाती है. भारत में सामान्य M2 की कीमत लगभग रु.1.20 करोड़ है, जबकि CS वैरिएंट की कीमत रु.1.50 से रु.1.60 करोड़ के बीच रहने की संभावना है. और सच कहें तो, 500bhp से अधिक की शक्ति, रियर-व्हील ड्राइव की शानदार परफॉर्मेंस और ट्रैक पर दमदार प्रदर्शन देने वाली कॉम्पैक्ट कूपे के लिए यह कीमत वाजिब लगती है.