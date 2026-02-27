बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार परसन ऑफ द ईयर चुना गया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़बीयेडी सीगलइसुज़ू नई डी-मैक्स वी-क्रॉसटोयोटा Urban Cruiser Ebella
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
सुज़ुकीहीरो करिज्मा XMR 250हीरोबेनेली 752 एसरॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार परसन ऑफ द ईयर चुना गया

इस पुरस्कार ने उन्हें उद्योग जगत के उन चुनिंदा लीडर्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिन्हें इस मुकाम तक पहुंचने का मौका मिला है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 27, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • BMW की दुनिया भर में फिर से सफलता के पीछे एक प्रमुख व्यक्ति थे
  • ब्रांड को केवल इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं रखा
  • स्लेट की तिशा जॉनसन और जीएम के डेविड क्रेग अन्य चयनित फाइनलिस्ट थे

बीएमडब्ल्यू समूह के इंजीनियरिंग-आधारित रूपांतरण में उनके योगदान को देखते हुए, ओलिवर जिप्से को आधिकारिक तौर पर 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है.

 

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब जिप्से मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, यह भूमिका उन्होंने 2019 से निभाई है. 98 अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव पत्रकारों (जिनमें भारत के पत्रकार भी शामिल हैं) की एक जूरी द्वारा मतदान के आधार पर दिए गए इस पुरस्कार में जिप्से की "प्रौद्योगिकी-खुली" रणनीति और न्यू क्लास के सफल शुभारंभ को मान्यता दी गई है, जिसे बीएमडब्ल्यू के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव माना जाता है.

Oliver Zipse BMW

1991 में बीएमडब्ल्यू से जुड़े जिप्से ने शीर्ष सम्मान के लिए डेविड क्रेग (जनरल मोटर्स) और टिशा जॉनसन (स्लेट) जैसे नामी फाइनलिस्टों को हराया. जूरी ने उद्योग के इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते रुझान के बावजूद जिप्से की रिकॉर्ड तोड़ लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता का हवाला दिया.

 

यह भी पढ़ें: बीएमडब्ल्यू X3 xDrive30 M स्पोर्ट प्रो भारत में रु.74.50 लाख में हुई लॉन्च

 

"मेरे लिए, यह बीएमडब्ल्यू के सीईओ के रूप में मेरे कार्यकाल के लिए सिर्फ एक पुरस्कार से कहीं अधिक है: यह हमारी रणनीतिक दिशा और कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना, न्यू क्लास को आगे बढ़ाने में हमने जो साहस दिखाया है, उसकी पहचान है," 2026 के वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर ओलिवर जिप्से ने कहा.

New BMW i X3

जहां कई प्रतिस्पर्धी पूरी तरह से बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) पर केंद्रित हो गए, वहीं जिप्से का नेतृत्व "टेक्नोलॉजी खुलेपन" द्वारा परिभाषित किया गया था - एक साथ कई पावरट्रेन प्रकारों में उत्कृष्टता विकसित करना.

 

वर्ल्ड कार अवार्ड्स के मानद अध्यक्ष जेन्स माइनर्स ने कहा कि इस रणनीति को "बाजार द्वारा पूरी तरह से मान्य" किया गया है, और कहा कि बीएमडब्ल्यू की वर्तमान लाइनअप "अब तक की सबसे बेहतरीन लाइनअप में से एक है."

 

इस पुरस्कार के पूर्व विजेताओं में बीवाईडी की स्टेला ली (2025) और एफ1 इंजीनियर एड्रियन न्यूवे (2024) शामिल हैं.

Neue Klasse Based All Electric BMW M3 Teased Ahead Of Debut 3

जैसे-जैसे जिप्से का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वे बीएमडब्ल्यू समूह को उच्च वित्तीय सुरक्षा और तकनीकी तत्परता की स्थिति में छोड़कर जा रहे हैं. न्यू क्लास उनकी अंतिम विरासत है - एक ऐसा मंच जो अगले दशक के लिए ब्रांड की पहचान को परिभाषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

 

जैसे-जैसे ज़िप्से का समापन हो रहा है, वे बीएमडब्ल्यू ग्रुप की उच्च वित्तीय सुरक्षा और तकनीकी तत्परता की स्थिति ठीक हो रही हैं. न्यू क्लासे उनकी अंतिम विरासत है - एक ऐसा मंच जो अगले दशक के ब्रांड की पहचान को परिभाषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

# World Car Awards# World Car Awards 2026# World Car Person Of The Year Award# World Car Person Of The Year 2026# Oliver Zipse BMW# Oliver Zipse# BMW# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2018 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI | 84,494 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 3 लाख
    ₹ 6,719/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस,
    2020 किया सेल्टोस
    GTX Plus | 39,491 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.92 लाख
    ₹ 26,689/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 ह्युंडई क्रेटा,
    2020 ह्युंडई क्रेटा
    1.4 SX (O) Turbo | 64,347 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 11.94 लाख
    ₹ 26,727/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 महिंद्रा एक्सयूवी500,
    2021 महिंद्रा एक्सयूवी500
    W11 | 53,539 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.33 लाख
    ₹ 27,610/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 टाटा पंच,
    2023 टाटा पंच
    Accomplished | 25,951 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.46 लाख
    ₹ 14,458/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 फोर्ड फीगो एस्पायर,
    2017 फोर्ड फीगो एस्पायर
    1.2P Titanium BS IV | 43,238 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.55 लाख
    ₹ 7,951/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 22,630 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.91 लाख
    ₹ 17,706/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2022 मारुति सुजुकी इग्निस
    Zeta BS IV | 63,115 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.39 लाख
    ₹ 9,830/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    LXI | 47,387 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 4.69 लाख
    ₹ 10,501/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2019 मारुति सुजुकी डिजायर
    VXI AGS BS IV | 31,735 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 5.37 लाख
    ₹ 11,348/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
    महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
  • टाटा मोटर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट के लिए “कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न” बने वैभव सूर्यवंशी को सम्मान स्वरूप टाटा कर्व भेंट की. पटना में परिवार के साथ डीलरशिप उद्घाटन और वाहन ग्रहण समारोह में शामिल हुए.
    IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को मिली टाटा कर्व एसयूवी
  • हाई-लैंडर अभी भी केवल 4x2 स्पेसिफिकेशन में ही उपलब्ध है, लेकिन अब इसमें बेस-स्पेक वी-क्रॉस के समान फीचर्स मौजूद हैं.
    2026 इसुजु D-Max हाई-लैंडर रु.21.05 लाख में हुई लॉन्च, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिले कई नये फीचर्स
  • अपडेट में अन्य फीचर्स के साथ-साथ एक नया 10.3 इंच का टचस्क्रीन और 360 डिग्री कैमरे शामिल किए गए हैं; 4x2 का विकल्प उपलब्ध नहीं है.
    2026 इसुजु डी-मैक्स वी-क्रॉस में नए फीचर्स के साथ दिखने में किये गए बदलाव, कीमतें रु.25.50 लाख से शुरू
  • यह नया मोड केवल एडैप्टिव डैम्पर्स से लैस पैक थ्री वेरिएंट तक ही सीमित है.
    महिंद्रा ने XEV 9S में एक नया कस्टम ड्राइव मोड जोड़ा
  • यह पहली बार है जब सीएलए नामप्लेट को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश किया जाएगा, और दावा किया गया है कि यह ईवी 792 किमी की WLTP रेंज देगी.
    भारत में मर्सिडीज-बेंज सीएलए इलेक्ट्रिक हुई लॉन्च, बुकिंग 10 मार्च से शुरू
  • टाटा मोटर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट के लिए “कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न” बने वैभव सूर्यवंशी को सम्मान स्वरूप टाटा कर्व भेंट की. पटना में परिवार के साथ डीलरशिप उद्घाटन और वाहन ग्रहण समारोह में शामिल हुए.
    IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव सूर्यवंशी को मिली टाटा कर्व एसयूवी
  • हाई-लैंडर अभी भी केवल 4x2 स्पेसिफिकेशन में ही उपलब्ध है, लेकिन अब इसमें बेस-स्पेक वी-क्रॉस के समान फीचर्स मौजूद हैं.
    2026 इसुजु D-Max हाई-लैंडर रु.21.05 लाख में हुई लॉन्च, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिले कई नये फीचर्स
  • अपडेट में अन्य फीचर्स के साथ-साथ एक नया 10.3 इंच का टचस्क्रीन और 360 डिग्री कैमरे शामिल किए गए हैं; 4x2 का विकल्प उपलब्ध नहीं है.
    2026 इसुजु डी-मैक्स वी-क्रॉस में नए फीचर्स के साथ दिखने में किये गए बदलाव, कीमतें रु.25.50 लाख से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार परसन ऑफ द ईयर चुना गया