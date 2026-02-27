बीएमडब्ल्यू के चेयरमैन ओलिवर जिप्से को वर्ष 2026 का वर्ल्ड कार परसन ऑफ द ईयर चुना गया

बीएमडब्ल्यू समूह के इंजीनियरिंग-आधारित रूपांतरण में उनके योगदान को देखते हुए, ओलिवर जिप्से को आधिकारिक तौर पर 2026 का वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है.

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब जिप्से मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, यह भूमिका उन्होंने 2019 से निभाई है. 98 अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव पत्रकारों (जिनमें भारत के पत्रकार भी शामिल हैं) की एक जूरी द्वारा मतदान के आधार पर दिए गए इस पुरस्कार में जिप्से की "प्रौद्योगिकी-खुली" रणनीति और न्यू क्लास के सफल शुभारंभ को मान्यता दी गई है, जिसे बीएमडब्ल्यू के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव माना जाता है.

1991 में बीएमडब्ल्यू से जुड़े जिप्से ने शीर्ष सम्मान के लिए डेविड क्रेग (जनरल मोटर्स) और टिशा जॉनसन (स्लेट) जैसे नामी फाइनलिस्टों को हराया. जूरी ने उद्योग के इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते रुझान के बावजूद जिप्से की रिकॉर्ड तोड़ लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता का हवाला दिया.

"मेरे लिए, यह बीएमडब्ल्यू के सीईओ के रूप में मेरे कार्यकाल के लिए सिर्फ एक पुरस्कार से कहीं अधिक है: यह हमारी रणनीतिक दिशा और कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना, न्यू क्लास को आगे बढ़ाने में हमने जो साहस दिखाया है, उसकी पहचान है," 2026 के वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर ओलिवर जिप्से ने कहा.

जहां कई प्रतिस्पर्धी पूरी तरह से बैटरी-इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) पर केंद्रित हो गए, वहीं जिप्से का नेतृत्व "टेक्नोलॉजी खुलेपन" द्वारा परिभाषित किया गया था - एक साथ कई पावरट्रेन प्रकारों में उत्कृष्टता विकसित करना.

वर्ल्ड कार अवार्ड्स के मानद अध्यक्ष जेन्स माइनर्स ने कहा कि इस रणनीति को "बाजार द्वारा पूरी तरह से मान्य" किया गया है, और कहा कि बीएमडब्ल्यू की वर्तमान लाइनअप "अब तक की सबसे बेहतरीन लाइनअप में से एक है."

इस पुरस्कार के पूर्व विजेताओं में बीवाईडी की स्टेला ली (2025) और एफ1 इंजीनियर एड्रियन न्यूवे (2024) शामिल हैं.

जैसे-जैसे जिप्से का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वे बीएमडब्ल्यू समूह को उच्च वित्तीय सुरक्षा और तकनीकी तत्परता की स्थिति में छोड़कर जा रहे हैं. न्यू क्लास उनकी अंतिम विरासत है - एक ऐसा मंच जो अगले दशक के लिए ब्रांड की पहचान को परिभाषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

