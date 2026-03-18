2026 के लिए रेनॉ डस्टर हाइब्रिड के सभी मॉडल बिके
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 18, 2026
हाइलाइट्स
- डस्टर हाइब्रिड के 2026 के सभी मॉडल बिक चुके हैं
- बुकिंग रोक दी गई है, 2026 के अंत तक फिर से शुरू होगी
- हाइब्रिड वैरिएंट की 39% मांग मेट्रो शहरों से है
रेनॉ इंडिया ने भारत में नई डस्टर के हाइब्रिड वैरिएंट की कीमत घोषित होने से पहले ही इसकी बुकिंग रोक दी है. कंपनी ने पुष्टि की है कि 2026 के लिए सभी हाइब्रिड वेरिएंट बिक चुके हैं. यह जानकारी नई पीढ़ी की डस्टर की कीमतों की घोषणा के साथ ही सामने आई है. हालांकि हाइब्रिड वैरिएंट की लॉन्चिंग में अभी कुछ समय बाकी है – दिवाली के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है – लेकिन इसकी पहले से ही काफी संख्या में प्री-बुकिंग हो चुकी है.
पेश करने के अवसर पर बोलते हुए, रेनॉ इंडिया के उपाध्यक्ष फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा, “हमें हाइब्रिड पावरट्रेन के प्रति जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. फिलहाल, इस वर्ष के लिए हमारी सभी गाड़ियां बिक चुकी हैं और हम निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.”
यह भी पढ़ें: 2026 रेनॉ डस्टर रु.10.29 लाख में लॉन्च हुई
सबसे खास बात यह है कि आधिकारिक कीमत घोषित न होने के बावजूद हाइब्रिड वैरिएंट ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है. रेनॉ का कहना है कि इसकी मांग मुख्य रूप से शहरी बाजारों से आ रही है, जहां मेट्रो शहरों में लगभग 39% बुकिंग हाइब्रिड वर्जन के लिए की गई हैं.
फिलहाल, रेनॉ ने हाइब्रिड कार के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है और लॉन्च के समय बुकिंग फिर से शुरू करने की योजना बना रही है. कंपनी मांग को पूरा करने के लिए निर्माण बढ़ाने के तरीकों का भी मूल्यांकन कर रही है.
नई डस्टर, जो भारत में इस नाम की वापसी का प्रतीक है, को रु.10.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसमें नया डिज़ाइन, अपडेटेड फीचर्स और कई पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं, जिनमें आगामी हाइब्रिड मॉडल भी शामिल है.
लॉन्च होने के बाद, डस्टर हाइब्रिड टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट के साथ पांच ट्रिम्स में उपलब्ध होगी: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो+ और आइकॉनिक.
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अपकमिंग कार्स
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 18, 2026
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 19, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
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