2026 के लिए रेनॉ डस्टर हाइब्रिड के सभी मॉडल बिके

रेनॉ इंडिया ने भारत में नई डस्टर के हाइब्रिड वैरिएंट की कीमत घोषित होने से पहले ही इसकी बुकिंग रोक दी है. कंपनी ने पुष्टि की है कि 2026 के लिए सभी हाइब्रिड वेरिएंट बिक चुके हैं. यह जानकारी नई पीढ़ी की डस्टर की कीमतों की घोषणा के साथ ही सामने आई है. हालांकि हाइब्रिड वैरिएंट की लॉन्चिंग में अभी कुछ समय बाकी है – दिवाली के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है – लेकिन इसकी पहले से ही काफी संख्या में प्री-बुकिंग हो चुकी है.

पेश करने के अवसर पर बोलते हुए, रेनॉ इंडिया के उपाध्यक्ष फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा, “हमें हाइब्रिड पावरट्रेन के प्रति जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. फिलहाल, इस वर्ष के लिए हमारी सभी गाड़ियां बिक चुकी हैं और हम निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.”

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सबसे खास बात यह है कि आधिकारिक कीमत घोषित न होने के बावजूद हाइब्रिड वैरिएंट ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है. रेनॉ का कहना है कि इसकी मांग मुख्य रूप से शहरी बाजारों से आ रही है, जहां मेट्रो शहरों में लगभग 39% बुकिंग हाइब्रिड वर्जन के लिए की गई हैं.

फिलहाल, रेनॉ ने हाइब्रिड कार के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है और लॉन्च के समय बुकिंग फिर से शुरू करने की योजना बना रही है. कंपनी मांग को पूरा करने के लिए निर्माण बढ़ाने के तरीकों का भी मूल्यांकन कर रही है.

नई डस्टर, जो भारत में इस नाम की वापसी का प्रतीक है, को रु.10.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसमें नया डिज़ाइन, अपडेटेड फीचर्स और कई पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं, जिनमें आगामी हाइब्रिड मॉडल भी शामिल है.

लॉन्च होने के बाद, डस्टर हाइब्रिड टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट के साथ पांच ट्रिम्स में उपलब्ध होगी: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो+ और आइकॉनिक.