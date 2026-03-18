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2026 के लिए रेनॉ डस्टर हाइब्रिड के सभी मॉडल बिके

2026 के लिए डस्टर हाइब्रिड के सभी यूनिट्स बिक ​​जाने के बाद रेनॉ ने इसकी बुकिंग रोक दी है, और इसकी कीमतों की घोषणा इस साल दिवाली के आसपास की जाएगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 18, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • डस्टर हाइब्रिड के 2026 के सभी मॉडल बिक चुके हैं
  • बुकिंग रोक दी गई है, 2026 के अंत तक फिर से शुरू होगी
  • हाइब्रिड वैरिएंट की 39% मांग मेट्रो शहरों से है

रेनॉ इंडिया ने भारत में नई डस्टर के हाइब्रिड वैरिएंट की कीमत घोषित होने से पहले ही इसकी बुकिंग रोक दी है. कंपनी ने पुष्टि की है कि 2026 के लिए सभी हाइब्रिड वेरिएंट बिक चुके हैं. यह जानकारी नई पीढ़ी की डस्टर की कीमतों की घोषणा के साथ ही सामने आई है. हालांकि हाइब्रिड वैरिएंट की लॉन्चिंग में अभी कुछ समय बाकी है – दिवाली के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है – लेकिन इसकी पहले से ही काफी संख्या में प्री-बुकिंग हो चुकी है.

2026 Renault Duster

पेश करने के अवसर पर बोलते हुए, रेनॉ इंडिया के उपाध्यक्ष फ्रांसिस्को हिडाल्गो ने कहा, “हमें हाइब्रिड पावरट्रेन के प्रति जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. फिलहाल, इस वर्ष के लिए हमारी सभी गाड़ियां बिक चुकी हैं और हम निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं.”

 

यह भी पढ़ें: 2026 रेनॉ डस्टर रु.10.29 लाख में लॉन्च हुई

 

सबसे खास बात यह है कि आधिकारिक कीमत घोषित न होने के बावजूद हाइब्रिड वैरिएंट ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है. रेनॉ का कहना है कि इसकी मांग मुख्य रूप से शहरी बाजारों से आ रही है, जहां मेट्रो शहरों में लगभग 39% बुकिंग हाइब्रिड वर्जन के लिए की गई हैं.

 

फिलहाल, रेनॉ ने हाइब्रिड कार के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है और लॉन्च के समय बुकिंग फिर से शुरू करने की योजना बना रही है. कंपनी मांग को पूरा करने के लिए निर्माण बढ़ाने के तरीकों का भी मूल्यांकन कर रही है.

2026 Renault Duster 12

नई डस्टर, जो भारत में इस नाम की वापसी का प्रतीक है, को रु.10.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इसमें नया डिज़ाइन, अपडेटेड फीचर्स और कई पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं, जिनमें आगामी हाइब्रिड मॉडल भी शामिल है.

 

लॉन्च होने के बाद, डस्टर हाइब्रिड टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट के साथ पांच ट्रिम्स में उपलब्ध होगी: ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो, टेक्नो+ और आइकॉनिक.

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  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2016 ह्युंडई ग्रैंड आई10
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  • यूज़्ड 2022 स्कोडा स्लेविया,
    2022 स्कोडा स्लेविया
    Ambition 1.0 TSI | 51,858 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
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  • यूज़्ड 2018 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2018 मारुति सुजुकी बलेनो
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  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
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    ZXI Plus | 3,618 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
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    LXI | 24,097 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2020 किया सेल्टोस,
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    GTX | 46,576 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.57 लाख
    ₹ 22,347/माह emi
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  • यूज़्ड 2023 निसान मैग्नाइट,
    2023 निसान मैग्नाइट
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  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    S | 52,486 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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  • यूज़्ड 2024 टाटा पंच,
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    Accomplished | 25,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
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