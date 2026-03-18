भारत में ऑडी SQ8 रु.1.78 करोड़ की कीमत पर हुई लॉन्च

ऑडी इंडिया ने SQ8 को देश में रु.1.78 करोड़ (एक्स-शोरूम, शुरुआती कीमत) में लॉन्च किया है. SQ8, ब्रांड की फ्लैगशिप Q8 लाइनअप का विस्तार है, जिसमें पहले स्टैंडर्ड Q8 (रु.1.13 करोड़) और सबसे महंगा RS Q8 (रु.2.34 करोड़) शामिल थे. इन दोनों के बीच स्थित SQ8, स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस के साथ-साथ कुछ छोटे डिज़ाइन अपडेट भी मिलते हैं.

SQ8 में 4.0 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगा है जो 507 bhp की ताकत पैदा करता है. यह इंजन 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है जो चारों पहियों तक ताकत पहुंचाता है. तुलना के लिए, RS Q8 में इसी इंजन का अधिक शक्तिशाली वैरिएं

इस्तेमाल किया गया है जो 640 bhp की ताकत पैदा करता है, जबकि मानक Q8 में 3.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल V6 इंजन लगा है जो 340 bhp की ताकत बनाता है. ऑडी का दावा है कि SQ8 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, और इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी प्रति घंटे तक सीमित है.

देखने में, SQ8 Q8 के कूपे-एसयूवी सिल्हूट को बरकरार रखती है, लेकिन इसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग और बॉडी पर सिल्वर डिटेलिंग जोड़ी गई है. सामने की तरफ, इसमें एक बड़ी सिंगल-फ्रेम ग्रिल है जिसमें अधिक विस्तृत इंसर्ट पैटर्न और मोटा घेरा है, जिसके दोनों ओर शार्प LED हेडलाइट्स हैं. फ्रंट बंपर में कंट्रास्टिंग सिल्वर एक्सेंट के साथ बड़े एयर इंटेक्स दिए गए हैं, जो एसयूवी को और भी आक्रामक लुक देते हैं.

यह भी पढ़ें: नई ऑडी A6 लॉन्ग-व्हीलबेस वैश्विक बाज़ार में हुई पेश, व्हीलबेस को 130 मिमी तक बढ़ाया गया

ऑडी SQ8 आठ रंग विकल्पों में उपलब्ध है: असकारी ब्लू, मिथोस ब्लैक, डेटोना ग्रे, ग्लेशियर व्हाइट, चिली रेड, वेटोमो ब्लू, सैटेलाइट सिल्वर और सखीर गोल्ड आदि.

साइड से देखने पर, ढलान वाली रूफलाइन और उभरे हुए व्हील आर्च बरकरार रहते हैं, वहीं SQ8 को स्टैंडर्ड तौर पर मिलने वाले 21-इंच मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स और फ्रंट फेंडर्स पर लगे S बैज से अलग पहचान मिलती है. विंडो लाइन और निचले बॉडी सेक्शन के आसपास के गहरे रंग के एक्सटीरियर एक्सेंट इसे रेगुलर Q8 से और भी अलग बनाते हैं. पीछे की तरफ, टेलगेट पर पूरी चौड़ाई में फैली LED लाइट बार है। बंपर में डिफ्यूज़र-स्टाइल इंसर्ट के साथ चार एग्जॉस्ट आउटलेट लगे हैं.

अंदर से, कैबिन ऑडी के जाने-पहचाने लेआउट को फॉलो करता है, जिसमें चौड़ा हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड डिज़ाइन है. कैबिन में लेदर और अल्कांतारा अपहोल्स्ट्री के साथ-साथ सीटों और स्टीयरिंग व्हील पर S बैज लगे हैं. SQ8 में ऑडी का ट्विन-स्क्रीन MMI इंफोटेनमेंट सेटअप और S-खास ग्राफिक्स वाला 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है. हेडरेस्ट पर भी S बैज लगे हैं. अन्य फीचर्स में बैंग एंड ओलुफसेन ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, मेमोरी फंक्शन वाली पावर फ्रंट सीटें शामिल हैं, जबकि सेफ्टी फीचर्स में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और लेवल-2 ADAS आदि शामिल हैं.

ऑडी SQ8 की कीमत रु.1.78 करोड़ है और यह लाइनअप में ऑडी Q8 और ऑडी आरएस Q8 के बीच आती है. यह स्टैंडर्ड Q8 (रु.1.13 करोड़) से रु.65 लाख अधिक महंगी है, जबकि फुल-फ्लेज्ड आरएस Q8 (रु.2.34 करोड़) से रु.56 लाख सस्ती है.